I formiddag holder Nygård for første gang en årstale til aktørene som skal sørge for at togene her i landet går på skinner.

Jernbanetilsynet, togselskapene, fagforeninger, Jernbanetilsynet og Bane Nor er blant tilhørerne.

Bane Nor har de siste årene hatt et mål om at 90 prosent av passasjertogene i landet skal gå når de går. Ser man på fasiten, ble målet nådd i pandemiårene 2020 og 2021. I 2022 var kun 87,8 prosent av passasjertogene i rute.

– Når du står på perrongen, skal du ikke trenge å lure på om toget kommer og går når det skal. For toget, det skal komme. Og hvis det mot formodning ikke kommer som planlagt, skal du få god informasjon om hva du skal gjøre, sier Nygård.

Varsler jernbanesatsing før påske

Nygård sier Regjeringen kommer til å prioritere tiltak for å øke punktligheten i togtrafikken når de legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) før påske.

I det ligger det et løfte om penger til vedlikehold og fornyelse av jernbanen som skal forbedre punktligheten.

– Vi lover at flere tog skal være i rute. Vi tror at det vil gi mer fornøyde passasjerer og at flere vil ta toget.

2024 åpnet med sprengkulde som skapte store utfordringer i kollektivtrafikken – også for togene. Bane Nor kan hittil i år vise til en punktlighet på 69,5 prosent.

– Hvordan skal du få folk til å tro på at dere skal få bedre punktlighet?

– At vi i Norge vil ha værmessige og klimatiske forhold som påvirker infrastrukturen vår, klarer vi ikke å ta bort. Helt friksjonsfritt vil det ikke være. Vi bor i et land med kuldegrader, vinter og klima, sier Nygård til NRK.

– Har ikke snakket godt nok sammen

Foruten penger til vedlikehold og fornyelse vil også Nygård at jernbanesektoren skal jobbe smartere enn før.

– Vi trenger bedre samarbeid og koordinering mellom etater og virksomheter. Vi trenger med andre ord en sterkere punktlighetskultur i sektoren, sier Nygård.

Det skal gjelde alle, alt fra de som jobber med å fjerne vegetasjon langs togtraseene til de som lager rutetabellene.

– I hvert ledd må vi jobbe smart og riktig – og samarbeide. Alle ledd er viktig – helt opp til alle lederne som sitter her i salen, sier Nygård.

Nygård sier at de ulike fagmiljøene ikke har snakket godt nok sammen og at det blir varslet for sent oppover i systemet når ting ikke er som de skal.

– Problemene på Follobanen og togstansen i Romeriksporten og flere andre hendelser viser oss at det fortsatt er svakheter i dagens systemer og rutiner, sier Nygård.

Takket for marsjordre

Jernbanedirektør Knut Sletta sier de allerede er i gang med å styrke samarbeidskulturen i jernbanesektoren.

– Det er et godt utgangspunktet for arbeidet vi skal gjøre i 2024, sier Sletta.

Direktør i Bane Nor Thor Gjermund Eriksen sier han er helt sikker på at de kan oppfylle løftet om bedre punktlighet.

– Takk for tydelig marsjordre og en tydelig prioritering. Vi skal bli en mer kunderettet jernbanesektor. Alle aktører sammen med operatørene skal levere en tjeneste som flere skal kunne stole på, sier Eriksen.