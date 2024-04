I Oslo er så godt som alle busser elektriske allerede.

I Akershus er målet at all busstrafikk skal være utslippsfri i 2028.

Nå vil det borgerlige fylkesrådet utsette elektrifiseringen.

Det er vinterens busskaos som skremmer.

– Vi må sørge for at vi har et kollektivsystem som innbyggerne og de reisende har tillit til. Der har elbusser vært en liten utfordring, sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd (H) for samferdsel i Akershus.

I hovedstadsområdet rammet forsinkelser og innstillinger titusenvis av reisende i vinter. Dette gjaldt særlig i Oslo, men også i Akershus.

Mye skyldtes ladetrøbbel og at rekkevidden til elbussene var dårligere enn antatt.

Kan få ett til to års utsettelse

Ruter har startet arbeidet med nye busskontrakter i Akershus.

De nåværende avtalene med bussoperatørene på Romerike og i Asker utløper i 2027 og 2028.

I de nye langsiktige kontraktene vil det bli stilt krav om nullutslipp.

Men nå vil Akershus be Ruter vurdere å utsette kontraktene og i stedet forlenge dagens.

Seks busskontrakter på Romerike går ut i juni 2027. Fire av dem blir kjørt av Vy Buss, mens Connect Bus og Nobina har de to siste. I Asker går kontrakten til Vy Buss ut i juni 2028. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det vi åpner for, er at Ruter kan forlenge kontraktene i ett og to år, litt avhengig av hvilken kontrakt det gjelder, sier Håkon Snortheim.

I så fall vil dette bety fortsatt kjøring med dieselbusser.

Fylkesråden kan ikke utelukke at innføringen nullutslipps-busser kan bli utsatt enda lengre, men sier at han ikke ser noen grunn til dette nå.

Klimamål koster mer

Saken handler også om penger.

Ruter har gitt Akershus fylkeskommune beskjed om at nye kontrakter vil bli dyrere enn antatt.

Årsaken er nettopp klimakrav.

Å opprettholde målet om utslippsfri kollektivtrafikk betyr ifølge fylket 200 millioner kroner i økte kostnader i perioden 2027–30. Deretter om lag 35 millioner kroner årlig.

Forslaget om utsettelse er i strid med Ruters mål. Akershus eier Ruter sammen med Oslo.

Men det går også i stikk motsatt retning av fylkesrådets egen erklæring etter at de vant valget i fjor høst.

Fylkesrådet vil at kollektivtrafikken skal være utslippsfri innen 2028, og det skal utredes hvordan dette målet kan nås tidligere. Politisk plattform for fylkesrådet 2023 - 2027

– Går baklengs inn i framtiden

Ønsket om å beholde dieselbussene i drift, får Arbeiderpartiet til å reagere.

– Høyrefylkesrådet i Akershus går baklengs inn i fremtiden når de nå går bort fra målet vårt om utslippsfri kollektivtransport innen 2028!

Det sier partiets gruppeleder i fylkestinget, Hoda Imad.

Ap's Hoda Imad mener Høyre mangler politisk vilje når de skroter klimamål. Foto: Rolf Petter Olaisen

– Det er fint mulig å unngå vinterens kaos samtidig som vi når klimamålene våre, men det krever politisk vilje og prioritering av penger, sier Ap-toppen.

Men Høyres Håkon Snortheim er ikke enig i at de går baklengs.

– Nei, det viktigste vi sørger for er at innbyggerne har tillit til at bussen går som den skal, og det er det som også er den viktigste klimapolitikken vi kan føre, sier Snortheim.