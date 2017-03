I DRAMMEN: Sosha Makani på Strømsgodset-trening. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Eliteseriens ukjente superstjerne DRAMMEN (NRK): Han har sittet i fengsel i hjemlandet og har blitt utestengt fra hjemlig liga. Nå skal iraneren Sosha Makani stenge buret for Strømsgodset.

– Han er litt uortodoks i stilen.

Ordene fra keepertrener Pål Henning Albertsen oppsummerer Sosha Makani på flere områder.

Makani spilte hele sin karriere i hjemlandet før han i sommer signerte for Mjøndalen i 1.-divisjon. I vinter ble han lånt ut til naboklubben Strømsgodset, og på søndag vokter iraneren buret når Strømsgodset åpner eliteserien hjemme mot Haugesund.

– Hvorfor Norge?

– Det er ikke lett å svare på, men det er flere ting, svarer Makani før han fortsetter…

– Det første er VM. Jeg vil spille VM for hjemlandet, og vi ser ut til å kvalifisere oss. Det er min store drøm.

– Den andre grunnen er problemene hjemme i Iran. Jeg hadde på meg et par bukser og fikk seks måneders utestengelse, forteller keeperen.

Hjemme i Iran kan jeg ikke få alene på gaten. Sosha Makani

Det er langt fra Teheran til Drammen, både i fysisk avstand og kultur. I fjor sommer ble Makani utestengt fra den iranske ligaen for å ha på seg upassende bukser, en sak som ble omtalt i flere norske medier. Den storvokste keeperen ble avbildet på sosiale medier med en gul Svampebob-bukse. Da rant det over for enkelte i hjemlandet.

– Da sesongen var ferdig fikk jeg beskjed om at jeg var utestengt. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg ble utestengt fra ligaen, men kan fortsatt spille på landslaget, sier han.

Hvis han skulle fortsette fotballkarrieren var det ikke nok å forlate Persepolis. Makani måtte rømme landet.

Fansen møtte opp på første trening

Det første møtet med Norge og Mjøndalen ble noe spesielt. Bruntrøyene fra Nedre Eiker fikk massevis av iranske fans etter overgangen i fjor sommer.

– På den første treningen hadde det møtt opp 10-12 stykker. De sto og hang rundt banen og skulle prate med ham, ta på ham og komme i kontakt med ham. I vår kultur er det mest barn som gjør sånt, forteller Mjøndalens sportssjef Kenneth Karlsen.

Noen av dem gikk også inn på banen kun for å ta på Makani. Karlsen & co. skjønte fort at dette var nor spesielt.

– Det kom en artikkel i avisen i Teheran, og da skjønte vi st noe hadde skjedd. Det var folk som ringte, sendte e-post og som ville ha en bit av Sosha, sier Karlsen.

At keeperen endte opp i Mjøndalen og nå Strømsgodset er en serie av tilfeldigheter.

– Vi synes det var vanskelig å finne en keeper i Skandinavia. De som var gode ble for dyre. En av speiderne våre hadde kontakter i Iran, og vi har en klubblege fra Iran. Så det var en del tilfeldigheter som gjorde at han havnet her, sier Karlsen.

Kastet i fengsel

Men han får være i fred mesteparten av tiden. 30-åringen bor på Nedre Eiker, et stykke unna gatene i den iranske hovedstaden Teheran.

– Jeg kan ikke gå alene på gaten der. Det er ikke snakk om, forteller han.

Den gale iranske fotballfansen har både fordeler og ulemper; Makani har havnet i medienes søkelys flere ganger. Seks dager i januar i fjor tilbrakte han i fengsel, ifølge Radio Liberty. Myndighetene mente Makani publiserte bilder som oppfordrer til korrupsjon og prostitusjon.

– Det var et bilde av meg og kjæresten uten hijab, så da måtte jeg i fengsel i seks dager, forteller keeperen.

Han ble løslatt og senere frikjent. 30-åringen sperrer opp øynene og engasjeres voldsomt av temaet. Så engasjert at han glemmer at han har trening.

– Kontoen min ble hacket, og det var andre som delte bilder av meg i sosiale media. Det var ikke meg.

– Det er en helt annen kultur. Persepolis har 40 millioner fans i Iran, og når du spiller der har du ikke noe privatliv. Du er i søkelyset hele tiden, og må være forsiktig med alt du gjør, du kan ikke forestille deg det en gang. Jeg tror det er verre enn å spille for Real Madrid, sier Makani.

– I Iran elsker de fotballen, det er lidenskap. Det er ikke bare på banen, også utenfor.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan en så rolig, jordnær og hyggelig person kan være en superstjerne i hjemlandet. Nesten to meter over bakken, iført rød treningsgenser og med spillernummer 77 er han en superhelt hjemme i Iran.

78.115 tilskuere fulgte kampen da Iran slo Kina 1–0 28. mars. Det faktiske tilskuertallet var nok enda høyere.

– Folk går på stadion uansett. Det er sikkert 100 000 der, men det er jo ikke plass til alle. Det er voldsomt med folk, og når du vinner er det en fest.

– Hvis du taper kan du ikke gå ut av huset på to uker, legger han kjapt til.

– Ekstremt god

På Marienlyst stadion kan han bare drømme om det samme, men likevel er han tilfreds. Smilet er på plass på trening, og sammen med Pål Henning Albertsen har han det til tider meget festlig selv om regnet høljer ned over kunstgresset et par dager før seriestarten.

– Jeg skal gjøre mitt beste her i Norge, om jeg er her noen uker eller i flere år. Jeg gjør jobben min uansett om det er 100 000, 1000 eller én på tribunen, sier han og ler høyt.

Like før seriestart fikk keeperkollega Espen Bugge Pettersen (36) en smell i bakre korsbånd, noe som setter ham på sidelinjen til seriestarten. Det betyr at Makani er Strømsgodset førstekeeper.

– Han er ikke typisk norsk i stilen, men han kommer jo fra en annen kultur og fotballkultur. Kanskje også en annen treningskultur. Dette er en helt ny liga, men det skal han klare fint, sier Bugge Pettersen om sin nye kollega.

– Han er ekstremt god på strek og har gode reflekser. Han redder mye, og det er styrken hans, forteller 36-åringen.

– Ikke helt normalt

Trener Tor Ole Skullerud priser seg lykkelig over at han hentet Makani, særlig nå som keeperveteranen er satt ut av spill.

– Sosha er en stillfaren iraner som kom er en god keeper. Har vært stabilt god gjennom vinteren. Han gjør ikke så mye nummer ut av seg, men har en helt egen tilstedeværelse i mål.

Han kan gjøre ting ikke så mange andre gjør. Pål Henning Albertsen

– Han er en fantastisk skuddstopper, har gode reflekser og er god i feltet. Han har en fysisk autoritet og har noen fantastiske reaksjonsredninger du gnir deg i øynene av.

– Ligaens beste keeper?

– Han skal få lov til å starte karrieren i eliteserien først, men han er god. Vi har to veldig gode keepere, og det er vi veldig glade for.

– Han kan gjøre ting ikke så mange andre gjør. Det er det ingen tvil om. Det er fart i'n, sier keepertrener Pål Henning Albertsen.

– Rent teknisk, måten han løser ting på, er ikke helt normalt etter teknisk standard. Men det viktigste er å redde ballen, og det er jo bra.