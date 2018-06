De ser på Putin som farsfigur, sterk leder og venn: NRK møtte «Puteens» i Moskva

– Det første spørsmålet du får når du kommer hit er, støtter du Putin eller ikke?

Vi møter Makar Vihljantsev i toppetasjen av et bygg i Moskva som kunne tilhørt byens kulest designbyrå, eller en hvilken som helst kreativ oppstartsbedrift. Det er bare timer igjen til åpningskampen av fotball-VM sparkes i gang.

Eggformede sofastoler og fargerike bilder dekorerer de åpne murveggen. En krok er satt av til tegning og maling, en til symaskiner og utstillingsdukker.

Ferden opp gjennom bygget gjør det klart av det er noe annet vi er på vei til. Andre etasje er delvis mørklagt på grunn av oppussing, men man kan fortsatt se en hel vegg dekket av bilder til støtte for Vladimir Putin. På motsatt side av rommet henger et portrett av presidenten, med et Mona Lisa-aktig smil om munnen.

Vladimir Putin ønsker deg velkommen. Foto: Milana Knezevic / NRK

På toppen av trappen ønsker en lysende rød plakat med påskriften «We are the Puteens» velkommen til ungdomsorganisasjonen «Set», løst oversatt til «Nettverk» på norsk.

Vihljantsev (34) er talspersonen deres. Han beskriver Set som et sted hvor kreative unge russere – kunstnere, grafikere, designere og journalister – kan jobbe og utvikle seg.

Det eneste kriteriet for å bli med? Du må digge presidenten.

Klar beskjed fra Set. Foto: Milana Knezevic / NRK

Hva kan VM lære oss om hvordan ting egentlig er i Russland? Ekspandér faktaboks Verdens største fotballfest skjer i verdens største land — som tilfeldigvis også er vår (litt mystiske) nabo i øst.



Men kan VM-sirkuset fortelle oss noe om Russland utenfor fotballbanen, forbi fan-zonene og bak store ord og festtaler fra FIFA og politikere? Kan VM hjelpe oss å forstå et land som stadig er i nyhetene, men som på tross av at det er rett rundt hjørnet, fortsatt kan virke ganske fjernt for mange av oss?



Det skal vi prøve å finne ut av. Vi skal reise til tre byer, for å snakke med vidt forskjellige unge russere, med vidt forskjellige syn på hva det betyr for dem og deres liv, at VM kommer til Russland.



Så kanskje du kan lære noe nytt, eller uventet, eller annerledes, mens du uansett følger med på Russland. Sånn innimellom fotballkampene.

Takker Putin for VM

– I utgangspunktet var det Vladimir Putins initiativ å gjennomføre store arrangementer over hele landet. Vi hadde OL i Sotsji, nå har vi VM.

Når 21 år gamle Anton Kiselev, ikledd VM-T-skjorte, skal forklare hvorfor han støtter Vladimir Putin, kommer mesterskapet høyt på listen.

Anton er fotballfan og sier VM blir som en fest for ham. Foto: Milana Knezevic / NRK

Alle vi treffer hos Set i dag gleder seg stort over at verdens største fotballstjerner skal møtes på deres hjemmebane. Alle er også enige om at VM er en sjanse til å vise Russland fra sin beste side til resten av verden.

– Russland kan vise frem sin gjestfrihet og sin kultur, som aldri var aggressiv, som alltid vokste ut av toleranse, vennskap og kjærlighet. Russland må bare vise frem hvordan det virkelig er, og da vil verden elske Russland, sier Andrej Nasirov (19).

Oleg Sokolov (33), en av lederne for Set i St. Petersburg, mener også at de i hovedsak kan takke Putin for fotballfesten. Nå planlegger han et videoprosjekt hvor han skal spørre utenlandske fans hva de tenkte om Russland før VM, og hva de syns etter.

Oleg Sokolov er med i Set i St. Petersburg. Foto: Milana Knezevic / NRK

Vil ikke svare om finansiering

Set har blitt beskrevet som en slags hipster-arvtaker til pro-Putin ungdomsbevegelsen «Nashi», eller «Våre» på norsk. Sistnevnte skal på et tidspunkt ha hatt over 120.000 medlemmer, men kollapset i 2012.

Makar var med på å danne Set. Foto: Milana Knezevic / NRK

Makar Vihljantsev sier Set har rundt 100 medlemmer i Moskva, og andre lokallag i byer som St. Petersburg, Tomsk og Sevastopol. De arrangerer foredrag med kjente kunstnere og journalister. De bygger en kafé hvor man skal kunne både få kaffe og snakke om politikk. I tillegg til plakater, kunst og bøker, har de laget Putin-ringer.

Mens vi snakker, fargelegger datteren til Vihljantsev på et ark fra en tegnebok. Motivet er presidenten som holder en hund.

Hvis du føler for å fargelegge Putin, har Set tingen for deg. Foto: Milana Knezevic / NRK

De unge Putin-tilhengerne er tydelig medievante. Vihljantsev forteller at de har hatt besøk av journalister fra flere land. Men han vil ikke svare noen medier – heller ikke oss – på hvordan Set finansieres. Annet enn å fortelle at de har inntekter fra bestselgeren deres: en bok med Putin-sitater.

Min venn Putin

– Putin er en sterk president for meg. Han er som min eldste kamerat. Han er den personen jeg kan sammenliknes med, fordi jeg vokste opp uten far, uten et eksempel jeg kunne se opp til.

Tatiana sier verden trenger et samlende arrangement som VM nå. Foto: Milana Knezevic / NRK

Slik svarer Tatiana Rybakova (26) når vi påpeker at helhjertet støtte til Putin kan høres veldig rart ut for norske ører. Hun legger til at hun mener han ryddet opp etter det politiske og økonomiske kaoset Russland opplevde på 90-tallet.

– Han er reservert, høflig, rolig og bestemt. Han ser ut som en du kan stole på.

Andrej studerer journalistikk. Han svar er at vi ikke burde stole på alt vi leser om Russland i mediene, uavhengig av om det er positivt eller negativt.

Ingen av dem kunne komme på noe de hadde vært uenige med presidenten om.

VM er en stor begivenhet for Russland, sier Andrej. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Vanskelig å engasjere unge

Det er vanskelig å si akkurat hvor representativ en såpass entuasiastisk gruppe som Set er for unge russere generelt. Ifølge nylige tall fra Russlands uavhengige meningsmålingsinstitutt, Levada-senteret, er 86 prosent av russere mellom 18 og 24 fornøyd med jobben Putin gjør. 66 prosent mener Russland går i riktig retning.

Men som i så mange andre land: er du ung i Russland, er det mindre sannsynlig at du faktisk møter opp for å stemme. Samtidig var det mange unge som ble med på de store demonstrasjonene mot korrupsjon i flere russiske byer i fjor.

– Det er vanskelig for myndighetene å skape ekte engasjement blant ungdom, sier Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og ekspert på Russland.

Set har laget denne boken med Putin-sitater. Foto: Milana Knezevic / NRK

Hun sier pro-Putin ungdomsgruppene som har dukket opp de siste årene, har vært en del av systemet rundt myndighetene. Medlemmer er en blanding av dem som er virkelig støtter saken, og de som for eksempel ser karrieremuligheter ved å knytte seg til en slik organisasjon.

– Personlig har jeg vanskelig for å tro at dette er reelt. Dette er pragmatisk, sier hun.

Putin vil blant annet bruke sommerens VM-fest til å fri til unge russere som ikke føler sterke bånd til staten, spådde den russiske økonomen og analytikeren Constantin Gurdgiev til Financial Times tidligere i år.

Sangadzhieva sier vi vil se glade ungdommer som er stolte av landet sitt under VM. Men når festen er over?

– Mitt inntrykk er at myndighetene ikke har noen plan. De tar en dag om gangen. Putin har ikke en skikkelig ungdomspolitikk. For det trenger man fremtidsvisjoner, noe myndighetene ikke har.

Vil vise frem Russland

Diana og Lisa utenfor Luzhniki stadion. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det er bare minutter igjen til åpningskampen av fotball-VM. Vi drar fra Sets kontorer, og rekker akkurat å komme oss til Luzhniki stadion før avspark mellom Russland og Saudi-Arabia.

Der treffer vi på Diana (16) og venninnen Lisa (16). Diana tjener litt ekstra penger under VM ved å male flagg på fans med ansiktsmaling. Hun er imponert over hvor godt organisert alt er.

Igor (22) og Sergei (23) har laget sin egne skjorter for anledningen. De har trykket draktnummer på tradisjonelle russiske folkedrakter.

– For meg betyr VM at mange utlendinger kommer til oss, og at vi kan vise dem at vi er et kult og gjestfritt land med kule borgere, sier Igor.