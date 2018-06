Ber norske fans vise regnbueflagg på VM-stadioner

– Hvis det er homofile fans på stadion fra Norge, fra Tyskland, fra USA eller fra Russland, er det beste du kan gjøre å være synlig, sier Aleksandr Agapov.

Han har vært en travel mann den siste tiden. Han leder den eneste offisielt godkjente organisasjonen for LHBT – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – i russisk idrett.

Vi møter ham i Moskva, dagen før fotball-VM starter. Situasjonen for homofile i Russland er grunnen til at noen mener de aldri burde fått arrangere mesterskapet.

På blazeren har Agapov festet en button med den regnbuefargede logoen til organisasjonen sin. Han har en oppfordring til utenlandske supportere som kommer for å ta del i fotballfesten:

– Hvis det ikke er noen regnbueflagg på stadioner, er det ingenting å diskutere. Til slutt kan det skade LHBT-miljøet i Russland. Mediene vil presentere det hele som en russofobisk kampanje fra vestlige medier for å stoppe VM. De vil presentere det som «fake news»: «Det finnes ikke homofile fotballfans. Vi garanterte, vi gjorde vårt beste, men ingen dukket opp – hvorfor? Fordi de ikke finnes.»

Aleksandr Agapov kjemper for rettighetene til homofile i russisk idrett. Foto: Milana Knezevic / NRK

Før vinter-OL i Sotsji i 2014 var det flere internasjonale demonstrasjoner og kampanjer for å fremme homofiles rettigheter i Russland. Men mange aktivister og organisasjoner mener det hadde forsvinnende liten effekt. I år er det nesten ingen.

Så hva betyr egentlig VM for LHBT-miljøet i Russland?

Hva kan VM lære oss om hvordan ting egentlig er i Russland? Ekspandér faktaboks Verdens største fotballfest skjer i verdens største land — som tilfeldigvis også er vår (litt mystiske) nabo i øst.



Men kan VM-sirkuset fortelle oss noe om Russland utenfor fotballbanen, forbi fan-zonene og bak store ord og festtaler fra FIFA og politikere? Kan VM hjelpe oss å forstå et land som stadig er i nyhetene, men som på tross av at det er rett rundt hjørnet, fortsatt kan virke ganske fjernt for mange av oss?



Det skal vi prøve å finne ut av. Vi skal reise til tre byer, for å snakke med vidt forskjellige unge russere, med vidt forskjellige syn på hva det betyr for dem og deres liv, at VM kommer til Russland.



Så kanskje du kan lære noe nytt, eller uventet, eller annerledes, mens du uansett følger med på Russland. Sånn innimellom fotballkampene.

«Homofil propaganda»

– Det høres kanskje litt svulstig ut, men alle som kommer til Putins moderne Russland, legitimerer delvis regimet.

Vi møter Ivan Surok (29) i en park i sentrum av St. Petersburg. Vi har reist til byen som blir ansett som en slags hovedstad for Russlands LHBT-miljø, for å høre hva unge homofile russere, som Ivan, syns om at VM er i deres by.

Sola skinner, det kryr av folk i gatene, og VM-stemningen er på plass for fullt. Dagen etter slår vertsnasjonen Egypt 3–1 på St. Petersburg stadion.

Ivan snakker rolig. Den grønne T-skjorten hans går nesten i ett med gresset han sitter på.

– På den ene siden er det kult å få besøk av så mange utenlandske supportere, sier han.

Men han tror altså ikke det går an å bare nyte fotballfesten, og holde det helt adskilt fra alt som heter politikk.

Ivan Surok tror ikke fans kan skille fotball og politikk. Foto: Milana Knezevic / NRK

Politikk som Russlands mye omtalte lov mot såkalt «homofil propaganda». Den går, enkelt forklart, ut på at det er ulovlig å «promotere» homofili til mindreårige. Mange har kritisert loven for at den i praksis fremstiller homofili som noe unormalt og farlig, og er med på å piske opp hatsk stemning mot en minoritetsgruppe.

Kun to prosent av russere mellom 18 og 24 år oppgir at de har et helt positivt syn på å gjøre homofilt ekteskap lovlig, ifølge tall fra Levada-senteret, Russlands uavhengige meningsmålingsinstitutt. 59 prosent svarer at de har ekstremt negativt syn på det. 60 prosent mener det alltid er feil å ha seksuelle relasjoner med en av samme kjønn.

– Jeg ser ikke noe lys i enden av tunnelen, sier Ivan.

Av tingene han har opplevd som homofil i St. Petersburg trekker han frem åpningen av byens årlige LHBT-festival, QueerFest, i 2014. En gruppe aggressive demonstranter dukket opp. De blokkerte innganger og utganger, kom med homofobiske tilrop, og sprayet grønn væske på publikum. Noen kastet en beholder med illeluktende gass inn på området.

Det at verdens oppmerksomhet er rettet mot Russland de neste ukene, vil ikke hjelpe situasjonen i det hele tatt, tror Ivan.

– Å arrangere VM er et vakkert skjermbrett, ingenting annet.

Fotball og mangfold

Blant de utallige stedene i St. Petersburg hvor du kan se VM-kamper, er Diversity House – eller Mangfoldshuset. Gulvet er dekket av et kunstgress-lignende teppe og store, behagelige fotballputer. På et lerret vises hvert minutt av mesterskapet. Men her kan du også få med deg utstilling om minoriteter og banebrytere i fotballen. For eksempel Thomas Hitzlsperger, en av verdens første åpent homofile fotballspillere.

Russisk flagg, regnbueflagg og fotball på Mangfoldshuset i St. Petersburg. Foto: Milana Knezevic / NRK

Mangfoldshuset drives av Fare, et stort internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber mot diskriminering i fotballen. Det er et sted hvor både utlendinger og russere skal kunne følge VM uten frykt for rasisme, homofobi eller annen hets.

Men en stund spøkte det for hele opplegget. Selskapet som leide ut bygget hvor Mangfoldshuset egentlig skulle være, trakk seg plutselig, kvelden før VM startet.

De ville ikke lenger, var forklaringen Alfred Miniakhmetov (31) og de andre arrangørene fikk. I siste liten flyttet de til nye lokaler. Både Alfred og Fare tror det er politiske årsaker bak. Å være åpent og synlig homofil kommer med en pris, forteller han.

– Jeg har blitt angrepet flere ganger, jeg har blitt arrestert flere ganger, jeg fikk sparken da de fant ut at jeg var åpent homofil og aktivist. Akkurat nå prøver jeg å filtrere hvilken informasjon jeg deler med omverdenen. For eksempel prøver jeg å ikke snakke med huseieren min om at jeg er homofil, for jeg vil ikke miste leiligheten.

Alfred Miniakhmetov driver Mangfoldshuset i St. Petersburg. Foto: Milana Knezevic / NRK

Han ser på Mangfoldshuset som en mulighet til å rette oppmerksomheten mot utfordringene til LHBT-miljøet under VM. Men han er klar på en ting:

– VM vil ikke forandre noe. Myndighetene vil ikke forandre sin homofobiske politikk. VM varer bare en måned. Den ene måneden ønsker myndighetene å vise seg fra sin beste side.

– Vil ikke delta i hykleriet

Russisk LHBT-nettverk, landets største organisasjon av sitt slag, har ikke planlagt noen kampanjer knyttet til VM. De forteller NRK at de har hatt nok med situasjonen i Tsjetsjenia. Det siste året skal rundt 100 homofile menn ha blitt bortført, fengslet og torturert i den russiske republikken.

Myndighetene, med president Ramzan Kadyrov i spissen, har benektet både forfølgelsen og at det i det hele tatt finnes homofile i Tsjetsjenia. Under VM har landslaget til Egypt hatt sin base i hovedstaden Groznyj. Liverpool og Egypt-stjernen Mohamed Salah har blitt utropt til æresborger.

Mohamed Salah sammen med Tsjetsjenia president Ramzan Kadyrov. Foto: Karim Jaafar / AFP

– Vi ønsker ikke å delta i hykleri, sier Igor Kotsjetkov, lederen for LHBT-nettverket.

– Hele verden vet hva som skjedde i Tsjetsjenia. Fifa gav imidlertid Tsjetsjenia en mulighet til å være vert for et av lagene sine. Vi må spørre Fifa hvorfor de er hyklerske. La dem fortelle sannheten, at de ikke bryr seg om hva som skjer i Russland.

Hva skjer etter VM?

Russiske myndigheter har sagt at VM skal være trygt for homofile fans, og Fifa sier de har nulltoleranse for homofobi. Blant annet skal det være helt greit å vise regnbueflagg under kamper, noe som allerede har blitt gjort. Men spørsmålet som dukker opp igjen og igjen, er hva skjer etterpå?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Aleksandr Agapov, lederen av organisasjonen som jobber for LHBT-miljøet i idretten, frykter at deres sak vil bli glemt når fotballstjerner, fans og utenlandske medier drar hjem.

– Når journalister spør om sikkerhet for homofile fans, flytter de saken fra noe som handler om menneskerettigheter, til noe som handler om gjestfrihet. Det er sånn det russiske publikummet tolker det: «Ja, vi vil godta LHBT-folk i fire uker, fordi vi er snille og vi er gjestfrie, men så vil vi gå tilbake til tradisjonelle verdier».

Aleksej Smertin, den tidligere Chelsea-, Fulham og Russland-spilleren som nå leder det russiske fotballforbundets arbeid mot diskriminering, sier det er satt inn flere tiltak for å motarbeide diskriminering, både før og under VM.

– Siden starten av forrige sesong har Russland satt på plass et monitoringsystem i den nasjonale ligaen. Det er veldig nyttig og viktig. Spesialister drar på høyrisiko-kamper, skriver rapporter, og leverer dem til disiplinærkomiteen, sier han til NRK.

Aleksei Smertin leder det russiske fotballforbundets arbeid mot diskriminering. Foto: Milana Knezevic / NRK

Han sier de også har utviklet et utdanningskurs som brukes i skoler. Og at han ønsker at arbeidet skal fortsette også etter mesterskapet.

– Jeg håper det. Jeg ser frem til å gjøre det. Det er viktig for meg, sier han.

Federico Addiechi, Fifas mangfoldssjef, sier de er klar over utfordringene LHBT-miljøet står overfor i flere land. Men han sier de ser en positiv utvikling i Russland, og trekker frem blant annet frem monitoringsystemet.

– Fifa vil fortsette å følge situasjonen, som vi gjør i hvilket som helst annet land. Vi ser frem til at dette mesterskapet skal etterlate en positiv arv for LHBT-miljøet også, sier han til NRK.

Har håp

19 år gamle Viktoria kommer fra en liten by rundt fire timer unna, men flyttet til St. Petersburg for å studere. Å være ung og homofil i distriktene var tøft. Hun forteller om de homofobe foreldrene til kjæresten hennes. Om lærere som ikke godtok dem. Om frykten for å dele regnbuesymboler på nett.

– Å være homofil i en liten by betyr å gjemme hva du er. Ikke snakk om det med vennene dine, fordi på gata kan noen høre deg, og finne deg på nett. I en liten by kjenner alle hverandre.

Viktoria har håp for VM. Foto: Milana Knezevic / NRK

Livet i St. Petersburg er mye lettere. Her, sier hun, spiller det ingen rolle hvem hun er.

– Jeg forsto at det er lettere å holde kjæresten sin i hånden her. Det er ikke noe problem med regnbuesymbolikk, fordi samfunnet her er mer tolerant. Da jeg begynte å studere, forstod jeg at folk her er mer vennlige. De er interessert i å vite hvorfor du er slik. De anser ikke deg for å være en forferdelig, pervers person, fordi de har truffet andre homofile før.

Viktoria er optimistisk. Hun tror at situasjonen vi bli bedre. Alfred Miniakhmetov på Mangfoldshuset sier at tross alle problemene, har ting forandret seg. Noen folk har mer positive holdninger til homofile, på grunn av arbeidet LHBT-organisasjoner har gjort, mener han. Og den største av disse organisasjonene, LHBT-nettverket, sier til NRK at de vil fortsette å gjøre alt de kan for å bedre situasjonen.

Viktoria tror også, i motsetning til de fleste andre vi har snakket med, at VM – og spesielt fans – kan føre med seg noe positivt.

– Jeg tror at situasjonen kan endres, fordi fotballfans som også er medlemmer av LHBT-miljøet, har kommet til Russland. Det er mye snakk i lokalbefolkningen om at man bør være mer tolerant. Jeg tror at når VM avsluttes, vil folk forstå at LHBT-medlemmer er vanlige mennesker, og blir mer tolerante mot LHBT-folk i deres land.