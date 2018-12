– Heter du også Carlsen? Wow, nå ble jeg redd!

Slik startet NRKs intervju med Anish Giri. Smilet brer seg utover ansiktet hans. Han har nettopp spilt remis i 14. runde av VM i hurtigsjakk, og tar seg fem minutter til et intervju. Men bare fem minutter. For han må jo pønske ut neste pek i ordkrigen mot Magnus Carlsen.

Det virker som om han elsker nettopp det, å terge Carlsen. Han må alltid ha en kommentar på lur. Anish Giri er smart, veltalende og rappkjefta.

Søndag møtes de i første parti i VM i lynsjakk. Et parti som kan bli et klimaks i ordkrigen som har pågått i snart åtte år.

Særlig én ting engasjerer de to: remis. Tidlig i karrieren fikk Giri et stempel på seg for at han spilte mye remis. Det var så ille at han fikk tildelt artistnavnet «mr. 50 percent». I november fikk historien en ny, uventet vending, da Magnus Carlsen spilte remis 12 ganger i VM.

Da fikk Carlsen høre det – selvfølgelig.

Holder seg unna fiendene

– Ha ha! Skal Anish Giri spille i VM!? Det gleder jeg meg til å se, det kommer til å bli morsomt. Han kommer til å angre, han vil aldri spille igjen etter dette. Han kommer til å tape for alle de russiske spillerne.

Sitatet over kommer fra Magnus Carlsen. Han uttalte det under en sending med chess24.com i desember, før VM i lyn- og hurtigsjakk i Russland. Startlistene hadde akkurat blitt klare, og «mr. 50 percent» sto på startlisten i lyn- og hurtigsjakk. Carlsen hamret løs, slik han har gjort flere ganger tidligere:

– Kanskje du skal vinne en turnering for første gang i livet ditt, så kanskje folk begynner å ta deg seriøst.

Da det ble klart at Giri skulle være sekundant for Vladimir Kramnik tidligere i år, skrev Carlsen om det mye brukte ordtaket «if you can't beat em, join em».

– For Giri er det mer «if you can't draw em, join em».

Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Vennskapelig munnhuggeri, eller bitre rivaler? Det er sannelig ikke lett å si.

– Formålet mitt med å dra til St. Petersburg er å besøke bestemor. Så får jeg se den kjente Magnus Carlsens barnslige reaksjon etter nok et sølv, smalt det tilbake fra Giri.

– Hva er greia med twitter-krigen deres?

– Det er ikke en krig. Jeg aner ikke når det startet, men jeg tar alltid imot en utfordring. Når han fyrer mot meg og beskylder meg for dårlig spill, må jeg få ta igjen på ham. Men det er aldri noe personlig mot ham, sier Giri til NRK.

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom dere?

– Det er ikke noe forhold. Magnus Carlsen holder seg unna fiendene sine.

Slått av en 16-åring

Både Carlsen og Giri mener det er «banter» – vennskapelig munnhuggeri. Samtidig er det en forhistorie som ligger til grunn.

17. januar 2011. På podiet står en spinkel 16-åring og intervjues av arrangøren. Smilet drar seg oppover mot ørene hver gang han besvarer et spørsmål. 16-åringen er Anish Giri. Han har nettopp slått Magnus Carlsen. Med sorte brikker. Etter 24 trekk.

Det var første gang i karrieren Carlsen tapte mot en yngre spiller.

– Forhåpentligvis blir det ikke siste gang, smalt det fra Giri den gangen.

Kommentaren var som salt i et åpent blødende sår for Carlsen. Nederlaget var utrolig smertefullt. Og Giri fortsatte å salte såret med jevne mellomrom de neste årene.

Carlsen prøvde og prøvde, men han maktet ikke å slå Giri de neste årene. Nederlenderen kom seg unna hver gang, og det endte med remis. Revansjen lot vente på seg, og remis var ikke akkurat noe plaster på såret. Snarere tvert imot.

Det vokste seg stort og ble en kjent rivalisering i sjakkmiljøet. De elsker når Anish Giri sender syrlige stikk til Norge, og henter frem popkornet når Carlsen fyrer tilbake med samme skyts.

– For utenforstående kan det virke drøyt, men for oss som kjenner begge to er det ganske gøy, forteller Tarjei J. Svensen, journalisten bak nettstedet Matt & Patt.

Han kjenner begge spillere godt, og har fulgt munnhuggeriet i årevis. Det har vært sånn helt siden Giri sto på scenen etter seieren i 2011.

– Jeg spurte Magnus om det, men det er bare godhjertet, det er ikke noe ondt blod mellom dem. Det er en lang historie der, og de har vært rivaler i mange år. Samtidig er de rappkjeftet og liker begge å slenge litt med leppa. Det er egentlig ganske forfriskende, forteller han.

– Det er ikke noe ordentlig krig. Det er mer vennskapelig munnhuggeri. Det er fint for sjakken at det blir litt blest, sier Peter Svidler.

– Men jeg har ikke noe i den ordkrigen å gjøre. Der er jeg nybegynner, sier Svidler med et smil.

– Jeg er ikke Magnus Carlsen. Men jeg prøver.

Vi spoler drøyt fire år tilbake, til sjakk OL i Tromsø i 2014. Anish Giri spilte på førstebordet for Nederland. Han var en etablert verdensstjerne, og spilte regelmessig i flere av de største turneringer.

Under OL fikk han spørsmål om sitt personlige liv, hans idoler og hvem han beundrer på sjakkbrettet.

– Jeg er ikke Magnus Carlsen. Men jeg prøver, svarte han.

Sjakken trenger profiler og typer, som melder litt i øst og vest for å skape blest om sporten. Derfor er det på mange måter befriende å høre Giri snakke helt fritt om forholdet til Carlsen – på godt og vondt. Han beundrer hvordan han spiller, og blir henrykt når han finner nye trekk i Carlsens partier.

Samtidig er tonen profesjonell når de møtes ved brettet, som her i januar 2015:

Foto: Lex Van Lieshout / AFP

De har til og med vært bønder sammen. I 2017, i forbindelse med et sponsoroppdrag for Norway Chess, skulle alle deltakerne kjøre traktor, lage mat og melke ei ku.

Både Giri og Carlsen var med, og det var lite som vitnet om bitter rivalisering på bildene i etterkant.

– Det kuleste sponsoroppdraget jeg har vært med på. Dessuten skulle jeg ta førerkortet, så det passet bra å kjøre litt traktor, slår Giri fast.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Snakker fem språk

Foruten å være rappkjefta er han polyglott, han snakker fem forskjellige språk. Giri ble født i St. Petersburg, og snakker derfor russisk. Som niåring fulgte han faren til Japan og lærte japansk. Fire år senere flyttet han til Nederland, der han fortsatt bor. Derfor snakker han naturligvis nederlandsk. I tillegg snakker han engelsk, og han har lært nepali, ettersom faren er fra Nepal.

I enorme Manezj, spillerlokalet i St. Petersburg, står nederlenderen Anish Giri sammen med tre russere. Diskusjonen går på høylytt russisk. Han gestikulerer, peker og demonstrerer. Sekunder senere slår han over til prikkfri engelsk.

– Nei, nei, nei. Jeg er ikke noe språkgeni. Og jeg er i hvert fall ikke noe sjakkgeni. Det er det ingen som er. Det er bare hard trening, det, sier Anish Giri til NRK.

Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Sa nei til Carlsen-trening

For noen år siden var Anish Giri en av flere spillere som fikk tilbud om å bli med Carlsen, verdens suverent beste sjakkspiller, på treningsleir.

– Det hadde vært interessant for meg. Men han er som en vampyr, så da er det best å holde seg unna, sier Anish Giri til NRK.

Giri mener at Carlsen suger ut informasjon av motspillerne, slik at han forstår hvordan han skal slå dem.

– Jeg gjorde en lur ting som droppet det. Ingen av dem som ble med, har fått bedre rating mot ham. Levon Aronian og Vladimir Kramnik var med, og de har ikke blitt bedre. Fabiano Caruana og jeg var de eneste som takket nei, tror jeg, forteller Giri.