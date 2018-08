11 leger fant ingen feil. Det kostet supertalentet karrieren

– Hun er nok det største talentet vi har hatt på damesiden i Norge. Sporten har mistet en viktig profil på grunn av den skaden, sier Eirik Skårdalsmo, NRKs motocrossekspert under NM-veka.

Han har nettopp sett Genette Våge utfordre gutta i finalen i åpen klasse i speedcross-NM.

Genette Våge Ekspandér faktaboks Begynte å kjøre motorcross som 6-åring

To NM-gull

To SM-sølv

5. plass i VM-sammendraget i 2015

Eneste personen i Skandinavia som har kvalifisert seg til AMA Amateur National -løpet i USA

Første jenta i norgeshistorien som kom på pallen med gutta

Årets motorsportutøver i 2015

Gjørmespruten står fra bakhjulet til Stavanger-jenta i blårød drakt. Gassen er klemt så langt inn som det går, og det blonde håret flagrer bak hjelmen i jakten på gutta foran henne. Men det blir med jakten denne gangen.

– Det er bra det var speedcross, for jeg tror ikke jeg hadde tålt å kjøre noe lengre, sier Stavanger-jenta med et smil.

Hun ender til slutt langt bak de beste. Det er store kontraster til resultatene hennes for bare få år siden. Hun har blitt norgesmester to ganger, og tok 5. plass sammenlagt i VM som 17-åring. Det gjorde at hun ble den første kvinnelige motocrossutøveren som fikk stipend på Olympiatoppen, og bare den tredje totalt etter Ailo Gaup og Pål Anders Ullevålsæter.

Men en håndleddsskade skulle ødelegge alt.

Djevelens fall

Det fatale skjedde i Qatar for to og et halvt år siden. Etter en råsterk 5. plass sesongen i forveien var forventningene til Våge store før den første VM-runden. En topplassering i Doha skulle gi en pangstart på den nye sesongen.

ÅRETS MOTORSPORTUTØVER: Genette Våge ble kåret til årets motorsportsutøver i Norge I 2015. Her er hun sammen med juryformann Anders Minken. Foto: Ole Petter Våge

Hun klinker til fra start, og har skyhøy fart inn i en sving på den andre runden. Og det er der det skjer. Arrangøren hadde bestemt seg for å vanne banen, for og så rippe den for bedre feste. Genette overvurderer underlaget, og får en overraskelse når banen er speilglatt på vei ut av svingen. Hun mister festet, og går rett i bakken.

Den tøffe motocrossjenta er vant med å skade seg, men når hun skal reise seg opp denne gangen skjønner hun at noe er skikkelig galt.

Knas.

Genette titter ned på håndleddet med skrekkslagne øyne. Lyden er umulig å ta feil av.

– Jeg tenkte med en gang at denne skaden er omfattende, for det var såpass vondt. Vanligvis merker man ikke smerter fordi man har adrenalin til tusen, men her merka jeg at noe var galt, sier hun.

Men lite visste hun om hva det fallet skulle bety for proffkarrieren hennes.

– Det var djevelens fall, sier hun.

FULL FART: Genette Våge ble sett på som en av de største motocrosstalentene i Norge. Foto: Genette.no

Operere eller ikke?

Det som hvert fall var sikkert var at hun måtte rett på sykehuset i Doha. Der var de klare på at hun burde operere, men en sta Genette sa nei.

SYKESENGA: Det har blitt mange turer på sykehuset for Genette Våge etter håndleddsskaden. Foto: Privat

– Jeg ville ikke operere i utlandet. Jeg ville hjem, sier hun.

I stedet fikk hun legene i Qatar til å knekke opp håndleddet, før turen bar tilbake til Norge. Først på legevakten i Stavanger, og så Olympiatoppen. Der fikk hun den første kontrabeskjeden.

– De sa at jeg ikke trengte å operere fordi det var så fint brudd, og jeg sa jo bare «ja, ok, fett». Jeg syntes det var litt rart at de ville operere i Qatar, og ikke i Norge, men jeg ville jo bare raskest mulig tilbake på sykkelen.

Planen var bare å miste to-tre VM-runder. Men så gikk ukene, og månedene, og håndleddet ble ikke bedre.

– Hver gang jeg kom inn for å ta gipsen sa de «to uker til». Det var frustrerende, og det var en ny lege hver gang, sier hun.

Etter flere legebesøk uten resultat velger Genette å ta saken i egne hender. Hun tusler inn på akutten i Stavanger og krever å snakke med en av legene hun allerede hadde vært i kontakt med.

RØNTGEN: Dette er at av de første røntgenbildene som ble tatt av håndleddet til Våge etter skaden. Foto: PRIVAT

Etter noen timer dukker han endelig opp. Genette spør om mulighetene for å operere håndleddet nå, men legen anbefaler fortsatt å vente.

– Men vil jeg komme raskere tilbake på sykkelen om jeg opererer?, spør Genette.

– Ja, svarer legen.

– Så hvorfor gjør vi ikke det da?!, svarer en oppgitt Genette.

Legen mente det var for stor risiko, men Genette hadde hørt nok.

– Vi må gjøre noe, for dette går ikke, sier hun.

Men noen operasjon ble det ikke. Hun får derimot ta et nytt røntgenbildet, og en annen lege synes hun ser noe på bildet, men hun er ikke helt sikker på hva det er.

– Hun ville sende meg til en spesialist, men det var to måneders ventetid. Det er ikke aktuelt for en idrettsutøver. Hele tiden tenkte jeg, dette har jeg ikke tid til.

I stedet blir det en tur på Oslo legevakt. Der får hun positive nyheter.

– De sa at alt så kjempefint ut, og at det bare var å begynne å kjøre. Så da var det av med gipsen og opp på sykkelen igjen.

HØYT: 21-åringen har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Genette.no

Den 12. legen

Stavanger-jenta begynner forsiktig å trene igjen, men håndleddet gjør fortsatt vondt. For hver økt gjør det vondere, og til slutt står hun med tårer i øynene etter trening.

– Pappa så meg, og sa at jeg ikke kunne holde på sånn, og det kunne jeg jo ikke. Men hva skulle jeg gjøre da?

PLATA: Genette fikk operert inn en plate for å stabilisere håndleddet. Foto: Privat

Svaret ble en tur til Stavanger universitetssykehus, og den 12. legen i rekken.

Det første han gjør er å ta tak i det ene benet i håndleddet, og drar det helt ut. Han skjønner med en gang hva som er feil.

– Han sa at hele leddbåndet var avrevet, og at bruddet var helt skjevt. I tillegg til at jeg hadde noen andre smågreier som var ødelagt. Jeg holdt på å begynne å le. Han måtte jo tulle.

Men den 12. legen tullet ikke. Elleve leger hadde oversett en omfattende leddbåndsskade og skjevt brudd. Så bar det inn på operasjonsstua, hele seks måneder etter ulykken.

Genette ligger der inne i fem timer for å operere inn en plate som skal stabilisere håndleddet. De må til og med skjære av en del av beinet for å sette inn plata, fordi det originale bruddet er så skjevt.

– Når du har gått til 12 leger, og det er bare to som har sett noe som helst. Det er jo helt sykt, sier hun.

LEGEBESØK: Genette Våge møtte totalt 12 leger etter håndleddsskaden. Bare en av dem skjønte hva som var galt. Foto: Kees Fjellvang / NRK

Smerter og motivasjonsknekk

Genette er tilbake i trening i desember, nesten ett år etter djevelens fall i Qatar, med en stålplate i håndleddet. Det første løpet hun kjører er i Indonesia, og det holder til en 7. plass. Et ålreit resultat, men det var noe som ikke stemte.

COMEBACK: Comebacket i Indonesia i 2017 endte med 7. plass. Foto: Genette.no

– Jeg fikk det liksom ikke helt til. Jeg sa at jeg ikke syntes det var kjekt lengre, og at jeg hadde mistet motivasjonen. Nå kan jeg si at det ikke var helt sant. Sannheten var at jeg hadde dritvondt, sier hun.

For selv om plata stabiliserte håndleddet, så irriterte den konstant beinet den var operert i. Resultatet ble et par håpløse VM-runder.

– Jeg kjørte jo så dårlig. Jeg ble tatt igjen med en runde av de jeg vanligvis konkurrerte med. Fra 5. plass ned til 20. plass er ganske mye, så jeg var ganske knust hele det halvåret, men jeg overbeviste meg selv om at det handlet om motivasjonen og ikke håndleddet. Jeg var egentlig livredd for å kjøre, og for å tryne på nytt, sier hun.

ARR: Våge har vært gjennom flere omfattende operasjoner i håndleddet. Foto: Privat

Tiden har vært vanskelig for henne. Fra virkelig å ha troen på at nå, nå kommer det til å skje, til totalt stopp i trening, glede av idretten og motivasjon. Den sprudlende, smilende jenta med motocrossverden for sine føtter er ikke den samme lengre. Men hun har ikke planer om å gi opp.

Hun snakker med Arne Jørstad Riise, som er mentaltreneren hennes fra Olympiatoppen, for å fikse problemet, men under det svenske mesterskapet i 2017 kommer sannheten frem.

– Etter første heatet brøt jeg helt sammen. Jeg var helt ferdig, kastet opp og grein. Jeg hadde så vondt.

Dermed blir det nok et besøk på sykehuset, og der kommer det fram at plata sitter feil.

– Arne sa til meg at det ikke var rart at jeg hadde vært redd og slitt med motivasjonen. Jeg hadde jo hatt vondt. Det var da jeg skjønte det selv. Det var jo faktisk ikke rart, sier hun.

Den siste operasjonen

Legene tar ut plata igjen, og anbefaler samtidig å operere leddbåndet. Men de kan ikke garantere at hun noensinne vil kjøre motocross på elitenivå igjen.

– Jeg skjønte det der og da, at jeg var ferdig. Det var trist, men det var egentlig bare noe jeg hadde ventet på. Jeg innså allerede før operasjonen at det var slutten. Det er ekstremt kjipt, sier hun.

HVERDAGEN: 21-åringen vender seg mer og mer til et liv utenfor motocross. Etter denne 21-årsgaven er hobbyen på to hjul byttet ut med fire bein. Foto: Privat

Gjennom den tøffe tiden med uvisshet og smerte gikk det mer og mer opp for 21-åringen. De siste to årene har vært en berg-og-dal-bane, men sannheten har sakte, men sikkert sunket inn for jenta som skulle ta norsk motorsport med storm. For første gang på seks år feiret hun jul med familien, og hun har også kommet skikkelig i gang med studier. NM-løpet på Bybergsanden i helga var første gang hun kjørte et skikkelig løp på lenge.

– Det er et liv utenfor cross også, og så lenge hånda fungerer i hverdagen tenkte jeg at det ikke er noen grunn til å risikere det. Jeg måtte tenke på det store bildet, sier hun.

Men selv om hun aldri nådde helt til toppen i verden, så kommer navnet «Genette Våge» alltid til å stå med gullskrift i motorsporthistorien i Norge.

– Når hun hadde sine beste sesonger var det veldig mange som så opp til henne, og det hun fikk til. Før var det bare henne på damesiden, nå har det kommet opp mange flere, stort sett takket være henne. Hun skal være stolt av det, sier NRKs motocrossekspert Eirik Skårdalsmo.

– Når jeg tenker tilbake på den reisen jeg har hatt, så tenker jeg at det er helt fantastisk. Jeg håper jeg har brutt litt barrierer for kvinner i denne idretten. Det er gull i seg selv, sier 21-åringen.