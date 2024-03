– Jeg er bare takknemlig for at jeg lever, sier en åpenhjertig Johanna Åström til NRK om dramaet som utspilte seg for fem år siden.

Omkranset av høye, spisse og snøbelagte fjelltopper i de franske alpene julen 2019 var hun på treningsleir.

Men en av verdens beste utholdenhetsutøvere kjente at noe var galt med kroppen.

Pulsen steg unaturlig raskt da hun anstrengte seg, og hun fikk ikke puste. Hun beskriver opplevelsen som å puste gjennom et sugerør. Hennes første tanke var at det ikke var nødvendig å undersøke nærmere og at sykdomsplagene ville forsvinne med tiden, men hun mistenkte at det kunne være astma.

Derfor bestemte hun seg for å reise til sykehuset da hun kom hjem for å utelukke at det var noe alvorlig.

Der fikk hun i stedet sjokkbeskjeden og ble sendt direkte til akuttmottaket.

Knuste løyperekord i spektakulært løp

Kun tre år tidligere hadde Åström for alvor blitt introdusert for utholdenhetsidrettene randonee og skyrunning, men etter en idrettsbarndom preget av fotball, orientering og langrenn utviklet hun en skepsis til å konkurrere.

– Det er gøy å være på konkurranser og være med andre som brenner for det samme, men når det blir så mye fokus på prestasjon, så synes jeg det kan være vanskelig, sier hun.

I tidlig 20-årene hadde hun aldri trodd at stupbratte og fryktinngytende fjellsider skulle bli hennes lekegrind, men hun hadde enda mindre tro på seg selv.

Da hun skulle være med i sin første randonee-konkurranse, ønsket hun å gå i mosjonsklassen og ble overtalt av venner til å stå på startstreken i konkurranseklassen.

– Den konkurransen gikk ikke så bra og i mål var jeg over en time bak vinneren, men selv om det ikke gikk så bra så synes jeg det var kult. Det ga motivasjon til å fortsette og året etterpå fikk jeg være med det svenske randoneelandslaget.

LANDSLAGSSAMLING: Treningsleir i Tignes med det svenske landslaget Foto: Private bilder

Ett år senere trigget også skyrunning konkurranseinstinktet, hvor naturtalentet umiddelbart slo gjennom som et stjerneskudd i konkurranse mot flere av verdens beste fjelløpere i Spania.

– Jeg kom med innstilling om å bare være med for å se hva det var og hadde ingen forventninger. Jeg ble nummer to og overgikk mine egne forventninger, sier hun beskjedent.

Senere samme sesong bekreftet hun at andreplassen ikke var et blaff da hun knuste løyperekorden med 14 minutter i Tromsø Skyrace, som blir ansett som ett av verdens mest spektakulære løp, da hun klatret 4700 høydemeter over 55 kilometer på tiden 8.00.49.

I debutsesongen i World Skyrunning Series vant hun to løp, ble nummer fire sammenlagt og hun ble norgesmester i vertikal løping.

TRENINGSGLAD: Johanna Åström trives best i naturen. Her fra en treningstur i Romsdalen.

Etter et drømmeår var Åström klar for en vinter preget av vakre naturopplevelser og hun skulle gripe muligheten til å utforske nye steder på reise og utfordre seg selv i ulike miljøer da løpeskoene ble erstattet med randoneeski.

Slik ble det ikke. Drømmeåret fikk en brå vending.

Rammet av livstruende sykdom

Rundt henne var det gule og hvite sterile sykehusvegger.

Legene ønsket ikke å ta noen sjanser og toppidrettsutøveren ble sendt på akuttmottaket.

INNLAGT PÅ SYKEHUS: Johanna Åström ble rammet av alvorlig sykdom og innlagt på sykehus vinteren 2019. Foto: Private bilder

Åström hadde nylig kommet hjem fra treningssamling med det svenske randoneelandslaget hvor hun opplevde pusteproblemer da hun anstrengte seg. Hun mistenkte at plagene skyldtes astma og oppsøkte legehjelp, men kunne ikke forestille seg at plagene var så alvorlig.

– Jeg måtte bli værende fordi prøvene viste at jeg hadde store og mange blodpropper i begge lungene, sier hun.

– Jeg ble tildelt medisiner med en gang fordi det var veldig alvorlig.

Lille julaften ble 24-åringen fra Sundsvall innlagt på sykehus for en natt og fikk blodfortynnende medisin i et halvt år slik at blodproppene skulle løsne.

– Når pulsen går opp, kan blodproppene løsne og det kan sette seg i hjernen slik at man kan få hjerneblødning eller hjerneslag. Jeg måtte ta det med ro og nesten bare ligge stille.

Det sto i stor kontrast til toppidrettshverdagen fra å bestige spektakulære fjelltopper i verden som en av verdens beste utøvere i sin idrett.

VERDENSSTJERNE: Johanna Åström ble nummer fem VM i randonee i 2019 i individuell og nummer fire i vertikal Foto: Private bilder

– Når jeg ikke hadde idretten, som er en stor del av min identitet, så kjentes det som at en del av meg forsvant.

Men ettersom hun aldri har trent for å konkurrere var det ikke frykten for å ikke kunne på startstreken som gjorde henne redd.

– Å konkurrere er egentlig bare en bonus så lenge jeg får være ute i fjellet, naturen og skogen. Treninger er det jeg liker best. Å konkurrere er litt som krydderet på maten.

Fem år senere merker hun ingenting til blodproppene som følge av medisineringen og 28-åringen har kjempet seg tilbake til toppidretten, men sykdommen fikk henne «til å lære at jeg er takknemlig for menneskene rundt meg og andre interesser enn idrett».

– Jeg fikk mulighet til å fokusere på hvem jeg er, hva jeg synes er gøy og alt som ikke har med idrett å gjøre. Det er veldig viktig, og det er noe jeg forsøker å tenke på i dag.

Kobler av med baking

I dag kan hun leve av idretten som en av verdens beste fjelløpere, men likevel ønsker hun å bake på et bakeri i Åndalsnes så ofte som mulig når hun ikke er på treningsleirer eller konkurranser i utlandet.

KOBLER AV MED BAKING: Johanna Åström jobber på Sødahlhuset i Åndalsnes ved siden av toppidrettshverdagen. Foto: Private bilder

– Jeg synes det er godt for det mentale. Jeg gjør noe helt annet og treffer andre mennesker med andre interesser, forteller hun.

BAKING: Johanna Åström har alltid likt baking og da hun vokste opp på gård i Sundsvall var alltid moren med henne på kjøkkenet Foto: Private bilder

– Jeg er ikke bare en idrettsutøver, men jeg er også Johanna, en helt vanlig person som liker å gjøre andre ting enn trening og konkurranse.

I likhet med flere av verdens beste fjelløpere har hun bosatt seg i friluftsmetropolen Åndalsnes sammen med samboer Thomas Berge Foyn.

VAKKER NATUR: Johanna Åström på treningstur i Romsdalen. Foto: Private bilder

Fjellene i umiddelbar nærhet er perfekte å trene i.

Rett opp fra havet til toppene med utsikt over Romsdalen.

Vil forsvare NM-tittelen: – Jeg sikter høyt

Hun drives av personlig utvikling, å utfordre seg selv og flytte sine egne grenser.

For noen år siden valgte Åström å satse på fjelløping og dermed havnet randonee i andre rekke.

Likevel ble hun norgesmester da hun vant NM-gull i randonee i fjor. Søndag står hun på startstreken og skal forsøke å forvare NM-tittelen.

– Jeg har ikke konkurrert randonee i det hele tatt denne sesongen, så jeg er litt spent. Det blir den første konkurransen denne vinteren, men jeg har gått mye randonee og trent mye.

– Har du resultatmål før NM?

– Jeg setter ganske høye resultatmål, men jeg fokuserer ikke så mye på det i tiden inn mot konkurranse. Da fokuserer jeg mer på hvilke oppgaver jeg skal løse, men jeg sikter høyt.