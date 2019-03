Everton senket Chelsea

Presset blir ikke mindre på Maurizio Sarri etter at hans Chelsea røk 0-2 borte for Everton i søndagens siste Premier League-kamp. Richarlison og Gylfi Sigurdsson scoret målene for hjemmelaget som nå ligger på 11. plass på tabellen. Chelsea taper dermed terreng i kampen om topp fire.