For da de norske skjøt seg bort, leverte Dorothea Wierer strålende skyting. Italieneren opparbeidet seg en stor luke etter den tredje skytingen, og selv med to strafferunder på siste stående, gikk hun inn til gull.

– Det er helt utrolig. Jeg er veldig glad for at jeg kunne start i dag, etter det som skjedde i går, forteller Wierer som dagen før fellesstarten slet med mageproblemer.

Tiril Eckhoff ble beste norske med en femteplass. Grundig slått av Wierer, som også fortjente noen rosende ord.

– Det var imponerende at Dorothea tok sin første medalje i mesterskap. Jeg har heldigvis flere medaljer enn henne, men medaljer har ikke alt å si, sier en lattermild Eckhoff om den ferske verdensmesteren.

Konkurrenter i 10 år

De er begge 28 år og har konkurrert mot hverandre siden tidlig junioralder. Når NRK ber Eckhoff utdype det lille stikket, flirer hun.

– Hun er vel litt bitter fordi vi tok treneren hennes før sesongen, men hun er en kul dame selv om vi kanskje ikke er bestevenner heller, sier Eckhoff, og viser til at Wierer ikke har snakket med Patrick Oberegger siden han sluttet som Italia-trener.

GULL: Her tar Dorothea Wierer gullet på fellesstarten.

Eckhoff tok individuelt gull på VM-sprinten i Oslo. I Östersund ble det sølv på jaktstarten, i tillegg til at hun har en rekke mesterskapsmedaljer fra stafetter. Wierer bare ler når hun blir konfrontert med uttalelsen til konkurrenten.

– Det er jo sant. Hun er jo en ekspert i VM, mens jeg er mer en ekspert i verdenscupen. Jeg er ikke så god som henne i mesterskap, forteller Wierer, som er nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Hvor gode venner er dere?

– Vi har ikke så mye tid til å snakke sammen, for alle er fokusert på seg selv på treninger og i konkurranse, men jeg synes hun er en veldig kul jente. Jeg har jo kjent henne i 10 år nå, svarer Wierer.

Tårer for Olsbu Røiseland

DRØMMEN BRAST: Marte Olsbu Røiseland var skuffet etter sjuendeplassen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For Marte Olsbu Røiseland var det ikke like mye smil og latter å spore etter VM-avslutningen. Hun drømte om individuell medalje, men måtte ta til takke med en sjuendeplass etter to bom på siste skyting.

– Jeg er veldig skuffet i dag, for jeg hadde virkelig muligheten til medalje, men skjøt den bort på siste stående. Akkurat nå tenker jeg kun på at jeg spolerte min egen sjanse, sier Røiseland med tårer i øynene.

– Jeg visste det ville bli vanskelig og tøffe forhold, og i dag gikk det bare ikke. Jeg vet ikke helt hvorfor, men sånn er det noen ganger, legger hun til.

Ingrid Landmark Tandrevold åpnet fellesstarten svært godt, og etter den andre skytingen hadde hun ti av ti treff. Så kom bomskuddene, og 22-åringen endte på 11.-plass.

– Jeg er veldig skuffet over at jeg ikke klarer å gripe sjansen når jeg har den, men det har vært et helt fantastisk mesterskap. Jeg reiser hjem med to medaljer og én topp 11. Jeg har aldri gått så mange bra løp på rad, så det er helt utrolig gøy å få det til sånn i et VM, forteller hun.

– I morgen kan det hende jeg er godt fornøyd med å reise hjem fra VM med tre gullmedaljer, sier stafettspesialisten Røiseland.