Weng (29) tok en sterk andreplass i søndagens klassiske 10-kilometer i norgescupen på Natrudstilen, kun slått av verdens beste langrennsløper Therese Johaug (32).

– Hvis det her går bra, da skjønner jeg ingenting. Da skjønner jeg ikke hva jeg er lagd av, i hvert fall, sa Weng til NRK før sluttresultatet var helt klart.

Da hadde hun allerede kostet på seg et lite jubelbrøl, for bra gikk det:

Weng var raskest på første mellomtid etter 700 meter. Derfra holdt Johaug høyere fart, og seiersmarginen ble til slutt 25,3 sekunder. Helene Marie Fossesholm blir numme tre, 39,9 sekunder bak Johaug.

– Hun var helt ute av seg selv i Ruka, her gjør hun et løp som gir håp om gode prestasjoner utover vinteren, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn om Wengs løp.

KUNNE JUBLE: Heidi Weng er tilbake i solid slag. Du trenger javascript for å se video. KUNNE JUBLE: Heidi Weng er tilbake i solid slag.

Måtte ha fri

Dagens resultat er en opptur etter en vanskelig periode for Heidi Weng.

I forbindelse med den nasjonale langrennsåpninga på Beitostølen fortalte Weng at hun hadde bekymringer knyttet til koronapandemien, og erkjente at hun hadde betenkeligheter med å reise utenlands.

Hun ble likevel med til verdenscupåpninga i finske Ruka. Men etter en svak sprintprolog forrige fredag, trakk hun seg.

– Jeg tror det sitter litt i hodet akkurat nå, sa hun til NRK etter løpet.

– Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå, sa landslagslege Øystein Andersen i en pressemelding morgenen etter.

Nå ønsker hun bare å glemme det som skjedde i Finland.

– Jeg føler ikke det er noen vits i å tenke på det nå. Jeg er litt ferdig med det, og så er jeg veldig fornøyd med løpet i dag, og så tror jeg det skal bli en veldig bra sesong, sier hun til NRK.

Sov ikke og var helt utladet

Weng forteller imidlertid om massiv støtte etter det som skjedde.

– Jeg er ferdig med den saken, og så skjønner jeg at folk lurer. Og jeg synes det er utrolig hyggelig, jeg har fått ekstremt mye meldinger fra folk som setter veldig pris på meg. Det er rørende at folk bryr seg så mye, det setter jeg pris på, sier hun.

Slik beskrive landslagstrener Ole Morten Iversen hva som skjedde:

– Hun var, som jeg opplevde det, helt utladet. Hun sov ikke, var sliten og sier selv hun hadde litt koronafrykt. Hun var ikke seg selv i det hele tatt.

I utgangspunktet skulle ikke Weng stille til start på Natrudstilen, men det gjorde hun altså. Det er både trener og elev glad for i ettertid.

– Jeg tror det er en veldig lettelse for Heidi at hun får litt tid hjemme. Og vi trenger Heidi frisk og rask, sier Iversen.

Tour-kritisk: – Høres heftig ut

Nå er spørsmålet hva som skjer framover, både med Weng og resten av landslaget

Norge har bestemt seg for ikke å stille lag til verdenscupen i Davos og Dresden de to neste helgene, og har også signalisert at det er lite aktuelt å stille lag i Tour de Ski.

Samtidig kommer stadig nye historier fra langrennsfamilien om potensielle konsekvenser av korona.

Fredag fortalte tidligere toppløper Maria Strøm Nakstad til NRK hvordan hun sliter med ettervirkningene etter å ha blitt rammet av covid-19. Lørdag fortalte den russiske stjernen Sergej Ustjugov på instagram at han langt fra er restituert etter å ha blitt rammet av korona på en samling i italienske Val Senales i siste halvdel av oktober.

Weng er klar på at hun ikke ønsker å delta i Tour de Ski dersom ikke det opprinnelige løpsprogrammet blir endret. Åtte etapper på tre arrangørsteder er uaktuelt for henne. Det er det også for Therese Johaug.

– Det høres heftig ut at man bare skal rulle på når det er en pandemi. At det ikke finnes en plan B, synes jeg høres rart ut. Men de får styre på, og så får vi se hva folket mener vi skal gjøre, så gjør jeg det jeg får beskjed om, sier Heidi Weng.