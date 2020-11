Preget Weng trekker seg: – Har ingen glede av å gå skirenn

– Heidi Weng har ingen glede ved å gå skirenn nå, sier landslagslege Øystein Andersen i en pressemelding lørdag morgen.

Hun stiller dermed ikke til start på 10 km klassisk i Ruka lørdag formiddag.

– Hun trenger ro og hvile og avslutter minitouren i Ruka, men reiser ikke hjem til Norge før i morgen sammen med resten av troppen på den planlagte charteren til Norge, opplyser Andersen.

I forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen forrige helg fortalte Weng at hun sliter med frykt knyttet til covidpandemien.

UTRYGG: Heidi Weng har ikke lagt skjul på at hun er engstelig for covidkonsekvenser. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ekstra nervøs

– Jeg er ekstra nervøs før denne sesongen. Jeg gleder meg til skirenn, men ikke til å sette meg på et fly og dra på tur, sa Weng til NRK.

Frykten henger blant annet sammen med at hun reiste til Canada for å gå renn i mars. Rennet ble avlyst og Weng fikk trøbbel med å komme seg hjem til Norge.

– Vi trodde det kunne ta flere måneder før vi kom oss hjem. Hvis man blir dødssyk vil jeg være hjemme i Norge, men den tid den sorg. På den turen var folk redde på flyplassen. Så blir man ekstra redd når folk er redde rundt deg. Den sitter litt i, sa Weng på Beitostølen.

Hun reiste likevel til verdenscupåpningen i Ruka. Der ble det umiddelbart drama da herretrener Eirik Myhr Nossum testet positivt på hurtigtesten ved ankomst onsdag.

I ei hel natt levde den norske troppen i uvisshet, før det ble bekreftet av resultatet var feil. Nossum hadde ikke koronavirus.

– Sitter i hodet

Det var en synlig preget 29-åring som ble slått med hele 25,8 sekunder på fredagens sprint i Ruka.

– Det var egentlig bare hodet som ikke fungerte helt, sa Weng til NRK rett etterpå.

– Hvor stressende har det siste døgnet vært? ble hun spurt.

– Ja, som sagt, jeg tror det sitter litt i hodet akkurat nå.

– Er det redselen for å bli smitta?

– Jeg vet ikke, det bare ... Jeg har vært kanskje litt ... Akkurat nå bare sitter det i hodet, så da klarer jeg ikke å gå fort.

– Vi var alle fornøyd med at hun kom til start og gjennomførte. Det er helt greit, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

Han håpet opplevelsen skulle gi håp for resten av helga. I stedet har altså Heidi Weng valgt å trekke seg.

– Ikke lik seg selv

Det synes NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er en forståelig beslutning.

– Det er et fornuftig valg av Heidi det. Hun var ikke lik seg selv i det hele tatt i sprinten. Hun virka nesten litt forvirra og så ikke ut til å være komfortabel med å gå skirenn. Hvis hun ikke er i mental balanse, så er det aller beste å komme seg hjem, tilbake til trygge omgivelser og finne roen og bygge seg opp igjen.

STØTTER AVGJØRELSEN: Torgeir Bjørn følte at Heidi Weng knapt var til å kjenne igjen i fredagens prolog. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Samtidig er det kanskje like greit å være der sammen med resten av troppen til søndag slik at hun kan følge charterflyet med de andre, sier han.

Samtidig påpeker han at det vil ha sportslige konsekvenser.

– Det svekker Heidis sjanser i verdenscupen sammenlagt, selvfølgelig. Men i det store bildet er det mye viktigere at Heidi finner seg selv igjen. Hun har trent bra fysisk gjennom hele sommeren og høsten og kan slå fort tilbake i verdenscupen allerede om noen få uker.

– Hva bør hun gjøre nå?

– Hun må gjøre det hun føler gir henne mest trygghet. Være sammen med venner og nærmeste familie. Det går egentlig bare på å finne den normale Heidi igjen, så er det mer enn godt nok til å gå fort på ski. Det viktigste er at hun har det bra med seg selv og trives bra i livet sitt. Det er tross alt mye viktigere enn å gå fort på ski, sier Torgeir Bjørn.

Astrid Uhrenholt Jacobsen sitter i NRKs vintersportstudio denne helgen. Hun mener at dette er en naturlig reaksjon på situasjonen utøverne er i.

– Jeg tror at det naturlig nok kan skje at utøverne kjenner på frykten av å bli smitta selv, eller å måtte sitte igjen i utlandet i en karantene. Nå har det blitt ekstra virkelig og tett på når de kom til Finland og opplevde denne falsk positive testen til Nossum. Der ble de ordentlig isolert og tenkt over at de kunne bli sittende fast i Finland.

– Det er gledelig å se at Heidi har har hatt en god runde med de rundt henne, med støtteapparatet, og funnet ut at det klokeste nå er å ikke konkurrere. Og så får vi se hva hun velger å gjøre i fortsettelsen, sier Uhrenholt Jakobsen.