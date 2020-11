Weng brukte briller og hansker i smittefrykt: Snakker ut om koronadrama i Canada

– Jeg har ikke veldig lyst til å sette meg på et nytt fly nå. Vi visste nesten ikke om vi kom hjem en periode. Jeg er ekstra nervøs før denne sesongen. Jeg gleder meg til skirenn, men ikke til å sette meg på et fly og dra på tur, sier Weng til NRK.

Frykt på flyplassen

Historien bak dramaet i Canada er at Weng og Ragnhild Haga dannet Norges «fortropp» til verdenscupavslutningen i Quebec. Akkurat i det koronapandemien traff verden knallhardt.

Da duoen var på plass over Atlanteren i midten av mars, besluttet Norges Skiforbund å ikke sende noen flere utøvere ettersom smittesituasjonen stadig ble verre.

BRUKTE HANSKER: Heidi Weng, her inne i salen der hun gjennomførte en rekke intervjuer torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tilbake satt Weng og Haga etterlatt for seg selv. Deretter ble rennene avlyst. Det startet en kamp for å komme seg hjem igjen. Noe de til slutt klarte. Men ikke uten å være sterkt preget.

På spørsmål om hvor redd hun er for å gjenoppleve følelsen fra Canada-turen, svarer Weng slik:

– Vi trodde det kunne ta flere måneder før vi kom oss hjem. Hvis man blir dødssyk vil jeg være hjemme i Norge, men den tid den sorg. På den turen var folk redde på flyplassen. Så blir man ekstra redd når folk er redde rundt deg. Den sitter litt i.

Hun gjentar senere at hun vil være hjemme dersom hun blir dødssyk og erkjenner at hun tenker mye på sånt.

Teipet igjen munnbind

Fredag til søndag er det langrennsåpning på Beitostølen. Med både sprint og to distanser på programmet. Før den tid viste Weng at hun går helt egne veier i frykt for koronasmitte. Hun hadde utrustet seg med både hansker og briller da hun torsdag stilte til pressetreff innendørs.

Derfor var også munnbindet teipet til ansiktet for å slippe dugg på brillene mens hun gikk fra intervju til intervju.

Den eneste gangen hun tok munnbindet av seg var i samtale med NRK, ettersom Weng satt i et eget rom og ble stilt spørsmål via en skjerm.

TRENTE I BEITOSTØLEN-LØYPENE: Heidi Weng, her under en økt tidligere denne uken. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ukomfortabel med situasjonen

En som har snakket mye med Weng om situasjonen er landslagstrener Ole Morten Iversen. Han er klar på at utøverne selv må sette grenser for hva de synes er akseptabelt og at ingen blir tvunget til å være med på noe som helst.

FULL STØTTE TIL WENG: Landslagstrener Ole Morten Iversen, her under et pressetreff på Beitostølen torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om Weng er ukomfortabel med å delta på det som kommer, svarer han slik:

– Hun er ukomfortabel med situasjonen, og det er hun ikke alene om. Av løperne er hun kanskje den som er i den ene enden av skalaen, og det må vi respektere. Det er en endring i vår arbeidssituasjon nå når vi skal begynne å konkurrere, så det at enkelte – og det er flere enn henne, om de ikke er bekymret, så er de skeptisk og usikker.

– Er du sikker på at hun har lyst til å være med til verdenscupåpningen i Ruka?

– Det er jeg ikke sikker på. Sånne ting får hver enkelt finne ut av. Men hun har gitt uttrykk for at hun vil hoppe i det, og jeg tror at når hun først får prøvd Ruka og opplever at det er trygt, vil ting løse seg etter hvert, sier Iversen og legger til at det har ledelsen vært tydelige på.

– Og det håper jeg alle respekterer, at her er vi alle ulike, og hvis noen er ukomfortable med ting det forventes at de skal være ned på, er det fritt fram å si nei, og det har vi vært tydelig på på samling og alt. Jeg forstår henne godt, og det er mange som har de samme tankene. Hun er kanskje den som er flinkest til å si hva hun mener.

– Stusselig og trist

For Heidi Weng og flere av landslagsstjernene blir det trolig en vinter i ekstra tøff isolasjon. På spørsmål om hvordan akkurat dét blir, svarer Weng følgende:

– Vi er vant til å være med langrennsløpere og de vi bor med, men jeg vil si at det er litt stusselig. Det er stusselig og trist. Det er det for alle. Det er uvant å ikke ta på noen. Det er en helt annen verden.

– Det går over, men det tar tid. Håndball og fotball er mer på hverandre. Vi er alene ute i skogen. De tar på samme ball og alt sånn der. Vi er mer skjermet fra hverandre. Sprint er tettere, men det er tre minutter. Jeg tror det er ganske likt for mange andre som lever ganske isolert nå, sier Weng.

PS: Fredag venter sprint klassisk på programmet på Beitostølen. Prologen følger du på NRK1 og NRK.no fra klokken 09:50 til klokken 11:10. Sendestart for finalene er klokken 12:25 og varer frem til klokken 14:30.