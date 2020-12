Skremt av ski-venninnens koronaettervirkninger: «Dette vil du ikke ha, hold deg unna det»

Nakstad – for øvrig en fjern slektning av helsetopp Espen Rostrup Nakstad (firemenning av hennes far) – er med sin langrennsbakgrunn svært nær venn med Therese Johaug og flere i det norske elitelaget. Hun er bestevenninne med regionlagsløper Anne Kjersti Kalvå.

– Dager jeg har hatt mer enn nok med meg selv

Og hun er noe så sjelden som en i de aktive skiløpernes krets som har vært smittet av korona – og fått ettervirkninger.

28 år gamle Nakstad er frisk i dag, har vært i både jobb og sosial det siste halve året. Men hun ble syk i mars, fikk de klassiske koronasymptomene, og fikk senere bekreftet at hun hadde viruset. Sykdomsforløpet beskriver hun som moderat.

TRENTE MED DE BESTE: Maria Nakstad (nummer tre fra høyre), her sammen med blant andre Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla (begge til høyre) og Ingvild Flugstad Østberg (nummer to fra venstre) under en landslagssamling i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Jeg ble fort frisk. Det var en måneds tid etter sykdommen der jeg følte meg helt vanlig. Deretter har det vært et halvt år med det vi kanskje kan kalle varierende allmenntilstand.

– På gode dager har jeg følt meg helt vanlig, men så har det også vært dager hvor jeg har hatt mer enn nok med meg selv, for å si det sånn. Så jeg har absolutt ikke hatt noen helse til å være toppidrettsutøver det siste halve året, så jeg er veldig glad at det ikke var det som stoppet min karriere.

– Ikke forenlig med å trene mye

Den varierende allmenntilstanden beskriver hun slik:

– Det har vært perioder nå i det siste halve året hvor jeg har hatt veldig mye vondt i hodet og dårlig søvn. Og det er jo ikke forenelig med i hvert fall å trene mye, som toppidrettsutøvere gjør.

– For min del har det jo gått helt fint, ettersom jeg ikke er toppidrettsutøver lenger, men det er kanskje et lite varsko til dem som bruker kroppen sin og er avhengig av den som toppidrettsutøver.

NAKSTAD-VENNINNER: Therese Johaug (venstre) og Anne Kjersti Kalvå, her avbildet sammen under et renn i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

På Sjusjøen denne uken har Anne Kjersti Kalvå og Therese Johaug returnert fra verdenscupåpningen i finske Ruka.

De to har ikke bare til felles at de er gode langrennsløpere, men også nære venninner av Nakstad. De gjør også sitt ytterste for å unngå smitte, mye fordi ettervirkningene har blitt omtalt som potensielt karrieretruende.

– Maria er en av de personene jeg kjenner med mest energi, som har hundre baller i luften til enhver tid. Det har hun ikke hatt mulighet til det siste halvåret. Maria har sagt til meg at «dette vil du ikke ha, hold deg unna det. Det går ikke an å være toppidrettsutøver med dette», sier Kalvå – og fortsetter.

– Det er skremmende å tenke på og høre. Det må vi ta med oss. Sesongen blir annerledes av det, men det er ikke viktig i det store bildet.

– Ikke noe moro

Therese Johaug understreker at ettervirkninger av koronaviruset påvirker forskjellig fra person til person. Noen får ingen problemer i ettertid, mens andre sliter lenge etter, sier skistjernen. Men 31-åringen synes det er interessant at Nakstad med sin toppidrettsbakgrunn mener det hun mener.

– Det er jo skremmende, når du hører det hun forteller. Jeg har trent mye med Maria, sommer vår og høst. Jeg har fulgt henne hele veien, hvordan formen har vært. Det er ikke noe moro. Du ser at det er utrolig viktig å skjerme seg selv så godt som mulig og ikke få det, sier Johaug.

– Hjelper ikke hvis kroppen ikke restituerer

ENDELIG FRISK: Maria Nakstad, her i møte med NRK i Frognerparken denne uken. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Nakstad er klar på at hun ikke har forsøkt å skremme skiløpervennene, men har vært tydelig på at det ikke er på noen måte om å gjøre å få viruset for å bli immum. Hun mener det definitivt kan stoppe en toppidrettskarriere.

– Hva sier de når de ser hva du har opplevd?

– Flere av dem har sett at jeg ikke har vært helt meg selv det siste halve året, så jeg tror de har vært litt skeptisk og tar litt ekstra forhåndsregler, og det er veldig bra. Man kunne sikkert fått lagt ned en grei treningsjobb, men det hjelper ikke hvis kroppen ikke responderer eller restituerer.

I det norske landslaget har de en klar plan på hva som skjer dersom en utøver blir smittet av koronaviruset.

– Har mange ansikt

Lege Øystein Andersen sier at det som gjør et sykdomsforløp skummelt er at man ikke vet om man får komplikasjoner om man har lette eller ille symptomer, enten de er på huden, luftveiene eller i nervesystemet for eksempel ved tap av smak- og luktesans.

– Det er en sykdom som har mange ansikt. Det er derfor, selv med lette symptomer, at en langrennsløper på dette nivået må bli behandlet med særdeles varsomhet. Med en langvarig forsiktig opptrapping, ingen hardtrening på mange, mange uker.

– Hva mener du med begrepet hardtrening?

– I en periode etter sykdom får de ikke trene i det hele tatt. De første aktivitetene vil være korte gåturer. Neste steg er korte joggeturer på 15 minutter. Belastningen må være lav, rundt 120 i puls eller lavere.

– Deretter blir det gradvis opptrapping. Men vi må vente med hardtrening, altså en fart der du blir andpusten, sier Andersen og påpeker at en utøver i verste fall ikke kan trene på sin vante måte på flere måneder etter sykdom.