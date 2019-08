Warholm tilbake etter sykdom – tør ikke tenke på «skummel» tid

23-åringen kan løpe under 48 sekunder for 10. gang i karrieren når Diamond League-sirkuset flytter seg til Paris i helgen.

– Det finnes jo en god sannsynlighet for at det skjer, sier han ydmykt.

For også han er klar over at tidene er blitt bedre og bedre denne sesongen, og i forrige storstevne, i London, satte han europarekord med tiden 47,12.

SKADET: Abderrahman Samba løp på 46,98 i Paris i juni i fjor. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Faktisk har ingen hekkeløper løpt raskere enn Warholm siden Abderrahman Samba løp den nest beste tiden noensinne (46,98) i den franske hovedstaden i fjor. Da ble det også snakket om at en verdensrekord (46,78) var «like om hjørnet», men så ble Samba skadet – og heller ikke Raj Benjamin har løpt like fort som i 2018 (47,02).

– Det lønner seg tydeligvis ikke å snakke så mye om det (verdensrekord). Da kan man visst «jinxe» det, sier Warholm leende.

– Litt skummelt

Nordmannen møter uansett ikke Samba i Paris. NRK får bekreftet at han ikke vil konkurrere før VM på hjemmebane. Dermed er Warholm storfavoritt, og uansett så nærmer han seg med stormskritt det magiske 46-tallet.

Om tiden kan komme i Paris? Nei, det vil han som sagt helst ikke snakke om.

– Jeg vil si at det er litt skummelt. For si jeg springer 47.10, som er pers, europarekord og en av de beste tidene i verden noensinne, så vil jeg syntes det var hakket for grådig å bli skuffet. Men jeg vet det er innenfor rekkevidde og det er mer enn nok. Vi ser det på løpet i London. Det skal likevel gjøres og det er veldig vanskelig, erkjenner han.

Se Diamond League fra Paris lørdag kl. 19.50 på NRK 1 og nrk.no.

Usikker etter sykdom

GOD MATCH: Det skjer visst ikke ofte, men her har akkurat Karsten Warholm slått trener Leif Olav Alnes i bordtennis. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

NRK møter ham ved utøverhotellet i Paris. Han har akkurat slått treneren i en runde bordtennis. Noe som visstnok sist skjedde før EM-gullet i Berlin i fjor.

– Jeg prøver å slå ham så mye jeg kan for da får han god tenning, så det blir spennende å se hvordan dette slår ut nå, sier Leif Olav Alnes og flirer.

Det som også blir spennende å se er hvordan kroppen fungerer etter at han måtte trekker seg fra lag-EM på grunn av sykdom.

– Det satte meg tilbake litt. Samtidig fant jeg matchvekta, siden jeg fikk kastet opp litt og gjort meg ferdig etter et par dager. Da var jeg tilbake i lett trening, så jeg fikk litt overskudd av det fordi jeg ikke måtte springe (EM), men jeg mistet litt trening. Jeg er litt spent på det, innrømmer Warholm.