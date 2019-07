– Det hjelper å trene tydeligvis. Jeg var veldig gira før løpet og følte meg god, sier Warholm til NRK.

For hekkeløperen hadde bare deltatt i to internasjonale konkurranser denne sesongen, og vunnet dem begge. Diamond League-stevnet i London ble dermed et mini-comeback etter at han har hatt fem ukers konkurransepause etter superløpet på 47,33 på Bislett i juni.

Og også på banen hvor han ble verdensmester for to år siden, gikk det så det suste fra start for Warholm. Allerede i første sving røk den største konkurransen, Kyron McMaster, ut med en skade, og dermed utklasset nordmannen feltet.

Rekord på rekord

Tiden viste 47,12. Det er europeisk rekord – som på Bislett. Det er det sjuende beste løpet på distansen gjennom alle tider. Det er da også personlig rekord, og samtidig årsbeste i verden på 400 meter hekk.

– Det er noen småfeil. Jeg treffer hekk fem, så det er fantastisk å få en sånn tid da, forteller Warholm, som innrømmer at han var nervøs før start.

STJERNE: Karsten Warholm var tydelig fornøyd etter rekordløpet. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Han nærmer seg den magiske grensa nå, ropte Jann Post, og siktet til drømmetiden på under 47 blank.

Warholm ble liggende og puste på banen, med et stort smil om munnen. Tyrkiske Yasmani Copello var nærmest, men ikke i nærheten, på 48,93, mens Amere Lattin fra USA ble nummer tre med 49,18.

– Det er så bunnsolid. Han kan ta verdensrekorden, påpekte Vebjørn Rodal.

Var litt usikker

SHOWET: Karsten Warholm deltok på den internasjonale pressekonferansen i London før Diamond League-stevnet denne helgen. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Warholm har kun holdt seg til trening hjemme i Oslo de siste ukene, og var litt usikker på hvordan det ville slå ut i «comebacket».

– Overskudd er alltid en faktor, men jeg har trent hardt. Spørsmålet er om treningen har tatt litt tak i meg og sørget for at jeg kan være litt ute av det, fortalte Warholm til NRK før løpet.

– Å prioritere er dessverre en del av livet, det, og nå har jeg forsøkt å gjøre det etter beste evne, la han til.

Det er snart to år siden han overrasket alle med VM-gull i nettopp London. I år er ikke VM i Qatar før i månedsskiftet september-oktober, og det er også derfor sesongen er lagt opp annerledes.

– Det er alltid spennende å se hvordan man responderer på det når man skal sette det ut i praksis. Men jeg vet det er en god investering frem mot VM, så får vi se om det lønner seg allerede nå, sier Warholm.