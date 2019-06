Warholm styrer unna andre kontinenter: – Mer opptatt av resultat enn penger

– Jeg er b-menneske. Og tidsoptimist.

Karsten Warholm smiler blidt der han kommer litt forsinket til morgentreningen på Olympiatoppen i Oslo med et kaffekrus i hånda.

Men det er ikke bare her klokka kan gi ham visse utfordringer. I år har Warholm takket nei til invitasjoner både fra Doha, Shanghai, Rabat og Standford. Han styrer nemlig unna alle lange reiser og konkurranser som gjør at han må forflytte seg over flere tidssoner.

GOD FLYT: Karsten Warholm har vunnet begge Diamond League-stevnene han har stilt opp i denne sesongen, i Stockholm og Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er tærer minst på både fysisk og psykisk, og jeg er opptatt av at når jeg først går ut på banen så skal jeg være klar til å gi alt jeg har, sier 23-åringen.

– Å reise er slitsomt nesten uansett hvordan man vrir og vender på det. Noe reise må man ta, men man trenger ikke dra på med unødvendig mye, poengterer trener Leif Olav Alnes.

Lar seg ikke lokke av penger

Mens friidrettsstjernene flokker til det lukrative Diamond League-stevnet på USAs vestkyst til helgen, trener Warholm hjemme.

– Jeg er mer opptatt av resultat enn penger, og derfor er jeg ikke i Stanford i helgen, fastslår han.

– Det er et viktig statement fra meg, og overfor meg selv mest, for det høres nesten litt skrytete ut, men det er viktig for meg å ha fokus på de rette tingene og da står vi ved den planen vi har lagt, utdyper hekkeløperen.

Fem uker med trening

Det ble vurdert endringer i planen da han måtte trekke seg fra et stevne i Tsjekkia uka etter at han satte europarekord på Bislett, men avgjørelsen på å ha en lengre treningsperiode i juni og juli ble stående.

– Jeg sier ikke at vår plan nødvendigvis er fasiten, men jeg velger å tro at det er planen som skal funke for oss. Vi har relativt bra treffprosent.

Warholm deltar heller ikke i stevnene i Lausanne og Monaco. Neste konkurranse blir derfor sannsynligvis ikke før i London 20./21. juli. De mener dette gir best forberedelser til VM i Qatar i månedsskiftet september/oktober.

– Det er klart det er krevende når det er en sesong man ikke har sett maken til før. Men vi velger å fokusere på at det er en mulighet også. Det kan hende vi dummer oss ut, for noen kommer helt sikkert til å gjøre det, men vi får gjøre maks for at det ikke er oss, sier Alnes.

– Jeg har bestemt meg for at det blir nok konkurranser i løpet av et år og jeg velger å ta de i Europa, nærmest mulig Norge egentlig. Jeg trives best her jeg, sier Warolm og ler.