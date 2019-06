– Jeg sitter med følelsen: «Er det sant det jeg ser?». Sist jeg hadde den følelsen var vel egentlig London i 2017. At jeg skulle ta europarekord, det er så spinnvilt. Jeg er så fornøyd, sier en sliten Warholm til NRK noen minutter etter å ha begått en ny bragd.

– For en idrettsutøver, utbrøt NRKs kommentator idet Warholm fullførte sitt superløp.

– Han vinner med nesten to sekunder, han driver med en anne idrett, fastslår Post.

Den nye europarekorden lyder på 47,33. Franske Stéphane Diagana hadde den gamle europarekorden på 47,37, satt i 1995.

Warholms gamle norske rekord var på 47,64, satt i EM-finalen i Berlin i fjor.

– Det krever mot, det løpet her. Det er tøft å gå for ei slik åpning, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Fikk krampeanfall

KRAMPE: Her får Karsten Warholm kraftige kramper etter løpet. Du trenger javascript for å se video. KRAMPE: Her får Karsten Warholm kraftige kramper etter løpet.

På vei ut av stadion fikk derimot Warholm smake på baksiden av den nye europarekorden. Han fikk et kraftig krampeanfall i foten og måtte legge seg ned midt i pressesonen.

– Krampe, krampe. Hvor er Leif henne?, ropte Warholm, mens Bislett-general Steinar Hoen kom løpende til for å hjelpe.

Warholm ble liggende i lang tid og tørte ikke flytte seg. Etterhvert kom en lege til for også bistå situasjonen. Og til slutt kom han seg på beina igjen.

– Det betyr at jeg har tatt ut alt. Det var ikke så deilig. Det viser at jeg har gjort det jeg skal. La igjen alt der og fikk testet grensene mine og jeg begynner å bli flink til på pushe grensene mine, sa Warholm etterpå.

– Ekstremt lett å si

Seieren var Karsten Warholms andre på rad i Diamond League, den fjerde totalt. Og at han var moden for ny norsk rekord, lå i kortene etter at Warholm vant i Stockholm på tiden 47,85 under meget vanskelige forhold.

Da meldte Vebjørn Rodal at Warholm snart er moden for 46-tallet, noe bare to i historien har klart før.

– Når Post og Rodal sitter i bua, er det ekstremt lett å si. Men Rodal, av alle, vet jo at det er noe helt annet å gjøre det, sier Warholm med adresse til den olympiske 800-metermesteren fra 1996.

Rett etter seiersintervjuet med NRK, skulle Warholm ut og takke publikum for støtten.

– Irriterte ganske mange

– Nå har jeg lyst til å gjøre opp for i fjor, da jeg var litt sliten og droppet æresrunden på Bislett. Og jeg skal også gjøre godt igjen for at jeg flekket baris i Stockholm og irriterte ganske mange søte, gamle damer. Unnskyld, jeg er glad i dere, det skal aldri gjøre det igjen. Jeg lover, smiler han.

Etter seieren i Stockholm for to uker siden ble han nemlig kritisert for å ha dratt av seg trøya og flekket muskler, i stedet for å ta imot seiersbuketten.

På Bislett i fjor opplevde han rett og slett en mental utladning.

– I år hadde jeg litt mer tyngde på ræva og litt mer kontroll på det som skjedde, fastslår han.