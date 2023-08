– Nei, altså. Jeg må nesten bare le, sier Warholm til NRK.

For åtte dager siden tok Warholm tilbake tittelen som verdensmester. Han var også stor favoritt foran torsdagens løp i Sveits.

Men den seiersvante sunnmøringen åpnet ikke like heftig som på normalt, og måtte gitt tapt etter en beintøff duell på oppløpet.

– Kanskje er dette en sunn vekker for Warholm før den viktige OL-sesongen neste år, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Direkte nå: Her kan du følge stevnet i Zürich

De siste årene har det vært mest snakk om Warholms dueller mot Rai Benjamin og Alison dos Sants. Benjamin mislyktes i VM og deltok ikke i Zürich. Dos Santos tok bronse i VM – og ble også nummer tre i Zürich.

UVANLIG SYN: Karsten Warholm måtte se seg slått av Kyron McMaster. Foto: Ennio Leanza / AP

– Ikke gjort godt

Akkurat som i VM, var det nemlig Kyron McMaster som ga Warholm tøffest konkurranse. Og denne gangen klarte han altså å så sin rival – som han også har gjort to ganger før i Zürich, men da så langt tilbake som i 2017 og 2018.

Warholms trener Leif Olav Alnes hadde på forhånd advart om at det kunne være vanskelig å bygge opp samme spenningsnivå som i VM. Det bekrefter hovedpersonen.

– Det var tungt å restarte seg selv. McMaster kom med planer om å ta hevn, og det klarte han i dag. Jeg måtte virkelig kjempe for det. Jeg kjenner at litt lave skuldre etter VM og litt god feiring ikke nødvendigvis har gjort veldig godt.

– Litt for lave?

– Nei, jeg prøvde jo å skru på. Det var ingenting jeg tok for gitt her. Men man må jobbe med den kroppen man har.

Se stevnet her:

Friidrett: Diamond League fra Zürich Du trenger javascript for å se video.

– Irriterer meg

McMasters vinnertid ble 47,27, mens Warholm ble klokket inn på 47,30. Den seiersvante nordmannen innrømmer at han er litt overrasket over hvor godt 26-åringen fra De britiske jomfruøyer sto løpet.

– Jeg tenkte jo i utgangspunktet at han skulle få det litt. Det gjorde han for så vidt, men jeg fikk det enda mer. Han tok meg i dag, og han er en av de beste der ute. Kudos til han, sier Warholm, som etter å ha bli slått av McMaster i Diamond League-finalen to ganger på rad tidlig i karrieren hadde rivalen som bakgrunnsbilde på telefonen.

Det kommer ikke til å skje igjen.

– Nei, jeg kan ikke drive å ha alle som bakgrunnsbilde. Da blir dama sjalu. Men det er selvfølgelig alltid noe man skal prøve å unngå. Jeg liker jo å vinne. Samtidig viser det at nivået er så høyt at man må være på sitt beste hver gang

– Hva gjør det med deg å bli slått?

– Det er ikke noe jeg liker. Det irriterer meg, og det skal det. Akkurat nå kjennes det litt okay, men utover kvelden kommer jeg til å ha lyst til å ta litt hevn.

Se intervjuet med Warholm her:

IRRITERT: Her forklarer Karsten Warholm hva som skjedde i Zürich. Du trenger javascript for å se video. IRRITERT: Her forklarer Karsten Warholm hva som skjedde i Zürich.

– Har ikke sunket inn

Kyron McMaster takket Gud etter løpet.

– Det føles godt. Det har ikke sunket inn enda, men det føles godt, sier McMaster til NRK.

Han har vært igjennom noen tøffe år etter at han mistet sin trener Xavier «Dag» Samuels i orkanen Irma i 2017.

– Når skjønte du at du kom til å slå han?

– Da jeg løp over mållinjen. Det var en tøff kamp, og jeg kom ut på toppen i dag, sier McMaster.