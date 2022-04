Viste støtte til Putin – no vekkjer talen til stjerna avsky

– Framfor auga mine har Russland vorte mektig, stolt og suksessrik. Ikkje alle liker det, men vi vil vinne, slik vi vann i OL. Takk til presidenten for å heve landets flagg høgt. Vi kjem ikkje til å senke det. Eg lovar, sa Stepanova framfor Vladimir Putin og fleire andre idrettsstjerner.

Høvet var at Russlands største OL-stjerner fekk heider og ære då dei møtte presidenten og Kreml-toppane under ei statleg prisutdeling tysdag.

Utanom Stepanova var òg ei rekkje andre medaljevinnarar til stades, mellom anna det kvinnelege skiskyttarlandslaget som tok sølv på stafetten og omstridde Kamila Valjeva (16).

Men det var den fritalande ankerkvinna frå OL-stafetten som stal merksemda då ho gjekk opp på podiet og erklærte at «vi vil vinne, slik vi vann i OL».

No har dette utsegna fått mykje kritikk på sosiale medium.

– Dei sa russisk sport ikkje har noko med politikk å gjere, dei er alle uskuldige sa dei. Ja, sikkert, skriv den tidlegare ukrainske tennisstjerna, Aleksandr Dolgopolov, på Twitter.

– Opprørt

Overfor NRK utdjupar ukrainaren som nådde 13.-plass på ATP-rankinga i 2012.

– Vi føler avsky over all støtta dei viser og vi støttar fullt ut sanksjonane. Sporten deira blir brukt som propaganda, seier Dolgopolov.

OPPRØRT: Aleksandr Dolgopolov meiner dei russiske stjernene lèt seg bruke i propaganda. Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP

Han meiner dei russiske stjernene lèt seg bruke i eit politisk spel, og har inga tru på forklaringa deira om at sport og politikk ikkje heng saman.

– For mange menneske har ikkje sport noko å gjere med politikk, men det er ikkje tilfellet i Russland og Kviterussland. Og med det vi ser frå Russland er det tullete at dei seier at sport ikkje har noko med politikk å gjere, seier Dolgopolov til NRK.

Tennispensjonisten har vore aktiv på sosiale medium under krigen og har brukt kanalane sine til å samle inn militært utstyr til soldatane på fronten. Dolgopolov meiner at dei russiske idrettsstjernene no speler ei viktig rolle i det landet hans opplever.

– Eg meiner at dei, som med fleire andre russarar, er ansvarlege for det som skjer, fortel ukrainaren.

HEIDRA: Aleksej Tsjervotkin, Mark Kondratsjuk, Nikita Katsalapov, Kamila Valjeva, Viktorija Sinitsina, Anastasija Misjina, Veronika Stepanova, Denis Spitsov og Aleksandr Galljamov fekk medalje av Putin. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Kjenslene mine

På Instagram-profilen sin har Veronika Stepanova lagt ut eit innlegg der ho svarer på kritikken ho har fått det siste døgnet.

– Eg er stolt over prisen eg fekk og eg er stolt over at presidenten i det store landet vårt gav han til meg. Alt eg sa under prisutdelinga i Kreml er kjenslene og tankane mine. Eg ser ingen grunn til å skjule dei og eg er glad eg fekk moglegheita til å uttrykkje dei, skriv Stepanova.

Ho legg til at ho ikkje er redd for korleis ryktet hennar utanfor Russland blir påverka av utsegnene hennar tysdag.

– Eg vil helse til alle som støttar meg. Vi er saman, vi har rett og vi skal vinne. Eg respekterer meininga til alle som er usamde med meg og eg er sikker på at dei vil respektere min, avsluttar ho innlegget.

Hennes trener, Jurij Borodavko, håper ikkje Det internasjonale Skiforbundet (FIS) ilegger Stepanova nokon form for sanksjonar etter talen. Tidlegare denne veka blei svømmaren Jevgenij Rylov utestengt i ni månader for å vist støtte til Putin.

– Sjølvsagt kan alt skje, men eg trur framleis sunn fornuft vil sigre og at historia med Rylov ikkje gjentar seg. Eg håper ikkje at noko slikt skjer. Det er feil at idrettsutøvere blir straffa for slike ting. De seier berre sin meining og Veronika gjorde det ganske positivt. Alt var ekstremt logisk, seier Borodavko til Sport24.