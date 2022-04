Russiske idrettsstjerner møtte elitepolitikarar i Kreml: – Nyttige idiotar

I splitter nye dressar for høvet møtte fleire russiske idrettsheltar opp i Kreml for å bli hylla av president Vladimir Putin. Førebels har ikkje presidenten vist seg på bileta frå fellesseansen.

Blant dei frammøtte var Veronika Stepanova, som sikra Russland gullet i langrennsstafetten, og heile det kvinnelege skiskyttarlandslaget som tok sølv på stafetten.

I tillegg var ei rekkje andre medaljevinnarar på plass, frå friski, skøyter og kunstløp. Det inkluderte omstridde Kamila Valjeva (15), som fekk ei dopingsak hengjande over seg under OL.

Atle Grønn er sjakkekspert og professor i russisk ved Universitetet i Oslo. Han meiner arrangementet med OL-utøvarane er eit grep for å vise russisk støtte i heimlandet.

– Motstanden mot Russland internasjonalt er massiv. Dei er nøydde til å vise at dei har støtte internt. Det er ikkje mogleg for dei å drive ein PR-kampanje i utlandet, men dei må mobilisere. Dei kan ikkje tape på heimebane, seier Grønn

OMSTRIDD: Kamila Valijevas OL enda i tårer etter at ei dopingsak dukka opp midt under leikane. Foto: David J. Phillip / AP

Saknar motstand

Til stades var òg sportsminister Oleg Matytsin, visestatsminister innan turisme, idrett, kultur og kommunikasjon, Dmitrij Tsjernysjenko og Stanislav Pozdnjakov, president i Russlands olympiske komité.

For å delta på møtet måtte utøvarane i karantene og ha med seg ein negativ PCR-test, ifølgje russiske medium.

REAGERER: Atle Grønn saknar meir motstand frå idrettsutøvarar. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Grønn saknar tydelegare motstand mot krigen frå russiske idrettsutøvarar.

– Vi har sett større motstand blant intellektuelle og i verda til kunsten. Her blir idrettsutøvarane nyttige idiotar, seier Grønn og held fram:

– Vi ønskjer å sjå modige utøvarar, som er mot krigen. Vi saknar det. Men vi har sett at desse tinga tek tid, seier han og viser til at mange av dei kritiske røystene innanfor andre felt, som kunsten, allereie held til utanfor Russland.

– Ekkelt å sjå på

Likevel er det spørsmål om utøvarane står fritt til å delta på desse arrangementa i regi av regimet i Russland.

Grønn meiner at utøvarane generelt speglar befolkninga, der nokon er for krigen, medan andre er imot. Sistnemnde kategori kan samstundes ha vorte utsett for press for å delta.

– Dette er jo spekulasjonar, men det er eit sterkt psykologisk press frå apparatet rundt. Dei må vege opp kampen mellom eige samvit, og å miste privilegium i den russiske idrettsverda. Mange er redde for å få stempelet at dei er mot regimet, seier Grønn.

– Det er i tilfelle press frå utsida om å delta på slike ting, og det er dessverre tilfelle med dei som støttar krigen. Frå utsida blir det berre ekkelt å sjå på, slår han fast.