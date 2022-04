Russarane skal trene langrenn på Krim: – Dette er ein provokasjon

Straffe til Real

Manchester City tar imot Real Madrid til den første av to semifinalar i Champions League tysdag kveld. Følg og høyr kampen direkte her.

Etter to minutt sørga Kevin De Bruyne for 1-0 til heimelaget etter ei stupheading av verdsklasse. Etter 11 minutt sørga Gabriel Jesus for at City no er oppe i tomålsleiing.

I det 33. minuttet sørga Karim Benzema for redusering for Real Madrid.

Det stod 2-1 til pause, no er 2. omgang blåst i gang. Etter sju minutt sørga Phil Foden for at City gjekk opp til 3-1.

Berre minuttar seinare kom det ny spenning i kampen då Vinícius Júnior gjekk på aleine og skåra Real sitt andre mål.

Etter 74 minutt sørga City for ny tomålsleiing då Bernardo Silva dunka ballen i krysset.

Men så reduserte Real Madrid igjen, denne gongen på straffe. Karim Benzema var sikker i si sak og reduserte til 4-3.