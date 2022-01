Vil trosse krav om «OL-munnkurv»: – Liker ikke å bli lagt lokk på

– Vi liker jo ikke å bli lagt lokk på. Jeg kommer til å si det som ligger mitt hjerte nærmest, uavhengig av landets lover og regler.

Det sier skiskytterprofil Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Onsdag kunne kinesiske myndigheter bekrefte at OL-utøvere kan miste akkrediteringen eller få en form for straff, hvis de ytrer seg om noe som bryter med kinesisk lov.

Uttalelsen får flere av Norges største idrettsprofiler til å reagere.

– Det er jo synd, synes jeg. Alle mennesker burde ha friheten til å si det vi ønsker og føler. Alle mennesker fortjener ytringsfrihet, sier friskiutøver Birk Ruud til NRK.

– Hvis de må si noe som det her, så syns jeg det høres litt ut som at de har noe å skjule. Jeg er enig med at man ikke nødvendigvis skal bruke den arenaen til å ytre slike ting, men samtidig er det noe som ikke er bra nok, så bør det komme reaksjoner på det, sier langrennsløper og skiskytter Nils Erik Ulset, til NRK.

ØNSKER ÅPENHET: Nils Erik Ulset mener folk må få lov til å reagere hvis det er grunnlag for det. Foto: Geir Olsen / NTB

Kampanje

I november frontet en rekke norske idrettsprofiler en Amnesty-kampanje som handlet om ytringsfrihet. Mange av særforbundene delte også kampanjebudskapet på sine plattformer.

Et innlegg på Instagram viser flere av Norges OL-profiler med teksten «freedom of speech is a human right».

Foto: Skiforbundet/Instagram

Kombinertstjerne Jørgen Graabak var av en de avbildede profilene i innlegget. Til NRK sier Graabak at han støtter ytringsfrihet og menneskerettigheter uansett hvor han befinner seg, men at han vil bruke minst mulig energi på politikk under OL.

– Jeg har bestemt meg for å reise til OL som idrettsutøver, ikke som politiker. Akkurat nå fokuserer jeg på å gjøre jobben min som idrettsutøver best mulig, og bruker minst mulig energi på andre ting, sier han.

Skiskytterstjerne Sturla Holm Lægreid vil på sin side ikke ta noen sjanser før OL, etter å ha hørt uttalelsene til myndighetene.

– Da er det bare å ikke ytre motstand mot regimet, da. Nå vil jeg ikke kritisere så mye når vi har fått beskjed om å ikke kritisere og kan bli straffet på det. Vi må reise dit som gjester, så kan vi kanskje se tilbake på hvordan det var og komme med kritikk ut ifra det vi opplevde der. Jeg skal ikke kritisere noe nå før jeg reiser dit, sier han til NRK.

TAUS: Sturla Holm Lægreid vil ikke risikere noe før OL. Foto: Geir Olsen / NTB

– Krever reaksjoner

Generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, reagerer sterkt på uttalelsene. Han mener det er uakseptabelt at utøvere blir kneblet i forbindelse med De olympiske leker.

– Dette krever reaksjoner, dette krever at den norske olympiske komiteen umiddelbart tar kontakt med IOC, og krever at de også legger press på kinesiske myndigheter. IOC var med og lovte ytringsfrihet, og vi mener at norske myndigheter som har engasjert seg, sagt de skal ta opp menneskerettigheter i forbindelse med OL, skal ta opp dette med kinesiske myndigheter, sier Egenæs til NRK.

REAGERER: John Peder Egenæs mener at IOC må legge press på kinesiske myndigheter. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Eivind Vad Petterson, statssekretær i Utenriksdepartement, mener at den norske regjeringen er klare og tydelige på hva de forventer av det kinesiske vertskapet.

– Vi forventer at det kinesiske vertskapet legger til rette for et godt arrangement uten å innskrenke utøvernes eller medias frihet. Så er det også opp til idretten å styre seg selv, langt på vei, så nøyaktig hvordan vi skal kommunisere dette, og hva arbeidsstillingen er mellom norske myndigheter og idretten, må vi kommet tilbake til. Fra norske myndigheters side er det ikke noe tvil om hva vi mener om norske utøveres ytringsfrihet, sier han til NRK.

– Nå som Kina har sagt det de har sagt, vil dere råde norske utøvere til å være varsomme med hva de sier mens de er der?

– Det tror jeg det er for tidlig å si noe om. Vi har registrert den uttalelsen som har kommet i media, og vi er tydelige fra norske myndigheters side om hva vi mener om ytringsfrihet, sier Vad Petterson.

– Har de ikke nettopp signalisert at de innskrenker OL-utøvernes ytringsfrihet, ved å si det de sa i går?

– Nå har vi registrert det utspillet, så får de neste dagene vise hva det betyr i praksis. Men fra norsk side er holdningen vår klar. Vi forventer at vertskapet gjennomfører et arrangement, uten å innskrenke utøvernes eller medias frihet, svarer statssekretæren.