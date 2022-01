Kinesisk talsmann truar utanlandske OL-deltakarar med straff

– Kvar ein oppførsel eller tale som er i mot den olympiske ånd, særleg kinesiske lover og reglar, er også underlagt ein viss straff, sa Yang Shu på ei pressekonferanse.

Han er visedirektør for internasjonale relasjonar i Beijings organisasjonskomité.

Johannes Høsflot Klæbo har tidlegare gått i bresjen for at idrettsleiarar i framkant av vinter-OL skal ta eit klarare standpunkt om korleis utøvarane skal uttrykkje seg om menneskerettar i Beijing.

Tysdag kveld heldt Human Rights Watch (HRW) eit forum kor dei åtvara deltakarar frå alle former for aktivisme, skriv The Guardian.

HRW minna samstundes om at alle som kjem til Beijing i forbindelse med OL må hugse på den omfattande overvakinga frå dei kinesiske myndigheitene.

Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg smakar på gullet dei vann under vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Kan miste akkreditering

OL har ei rekkje eigne regler om korleis utøvarane må te seg. Ein av dei reglane forbyr demonstrasjonar av politisk eller religiøs art ved olympiske arenaer.

Kina-ekspert Torbjørn Færøvik seier Kina tolkar loven på «typisk kinesisk vis».

– Alt er veldig ullent og vagt formulert. Typiske kinesiske formuleringar er så vage at myndigheitene kan legge det dei sjølv ønskjer inn i lova. Sånt skapar frykt, seier Færøvik.

Han meiner norske utøvarar kan gløyme å markere noko under OL.

Ei kvinne stoppar opp og fotograferer ein plakat for OL i Beijing 2022. På plakaten er dei to maskotane for arrangementet. Foto: Ng Han Guan / AP

Yang Shu, talsmannen for leikane, sa under den same pressekonferansen at ein mogleg straff var at utøvarar kunne risikere å miste akkrediteringa si.

– Dette er folk som har trent fram mot dette arrangementet i fleire år. Å miste akkrediteringa vil vere ein grufull straff for dei, seier eksperten.

Han trur det er lite truleg at utøvarar vert sette i arresten.

– Det hadde skadd Kinas omdøme veldig. Men sjansen for at dei som bryt reglane mister akkrediteringa, den trur eg er stor, seier Færøvik.

Seier utøvarane har ytringsfridom

Kommunikasjonssjef i Noregs idrettsforbund, Finn Aagaard, seier dei er tydelege på at alle dei norske utøvarane har full ytringsfridom. Om nokon av utøvarane vel å nytte si ytringsfridom, vil veg ikkje bli sanksjonert frå norsk side.

På spørsmål om kva han trur Kina kan gjere, seier Aagaard det er vanskeleg å svare på.

Kommunikasjonssjef i Noregs idrettsforbund, Finn Aagaard, seier ytringsfridomen til norske atletar er absolutt. Han seier samstundes dei skal ta stilling til Kinas lovverk. Foto: Norges idrettsforbund

– Me tenkjer at me må ta stilling til landets lovverk. Det gjeld alle land me reiser til, og er ein del av førebunaden me har med utøvarar og støtteapparat. Men det strider ikkje mot vårt tydelege forhold og standpunkt til dei menneskerettane og verdiane idretten står for.

– Samstundes er det fleire som meiner at Kina bryt menneskerettane. Er det då mogleg å kombinere ytringsfridom for norske utøvarar med kinesisk lov?

– Me har ikkje gjeve nokon konkrete instruksjonar til våre utøvarar, men dei får ein gjennomgang av alle relevante forhold knytt til deltaking i Kina, svarar Aagaard, før han legg til at dei har tillit til arrangøren.

– Me forventar at arrangøren følgjer sine forpliktingar, som også blir følgd opp av IOC. Det inkluderer beskytting og ivaretaking av utøvaranes ytringsfridom. Me har heller ikkje sett ein offisiell utsegn frå arrangøren som tyder på det motsette.

Trur dei vil miste motet

Torbjørn Færevik seier utøvarane har med seg ytringsfridomen frå Noreg, men meiner dei vil miste motet når dei landar på kinesisk jord.

– Nærværet av overvaking er stort. Normalt forbind ein idrett og OL med fridom, glede og spontanitet. Men dette er det stikk motsette. Det er trist, seier Færøyvik.

Finn Aagaard i Noregs idrettsforbund seier ein må tenkje gjennom korleis ein uttrykkjer støtte.

– Det er ei balanseøving. Me må stelle oss til lovverket, men ytringsfridomen til våre utøvarar er absolutt. Det har arrangøren også plikta seg til.

NRK har vore i kontakt med den kinesiske ambassaden i Oslo, som ikkje hadde høve til å kommentere saka onsdag kveld.