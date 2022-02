– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding som ble sendt ut lørdag formiddag.

Norge skal i de neste ukene arrangere verdenscup i alpint, kombinert, langrenn og hopp. Det er også et skiflygings-VM i Vikersund.

TYDELIG SIGNAL: Skipresident Erik Røste vil ikke ha russiske skiløpere i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I pressemeldingen skriver Skiforbundet:

«Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltagelse!»

Landslagstrener i russisk langrenn, Egor Sorin, sier til NRK at han enn så lenge ikke har mye informasjon om den nye vendingen fra Norges Skiforbund og ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Kan ikke garantere for sikkerheten

Rett før pressemeldingen kom, intervjuet NRK arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet. På direkte spørsmål om Norges skiforbund kan gå for sikkreheten for Bolsjunov og andre russiske utøvere, svarte han:

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten. Vi må snakke med politiet, og så må myndighetene hjelpe oss med å garantere for sikkerheten. Så dette er vi allerede i dialog med myndighetene om. Vi var i dialog i går og vi følger opp videre.

Intervjuet fant sted på Lygna, der junior-VM i langrenn pågår. Russerne får delta, men i resten av mesterskapet vil ikke den russiske nasjonalsangen bli spilt. Det russiske flagget blir heller ikke heist.

Vil ha internasjonale tiltak

Lund poengterer at Norge ikke kan nekte russisk deltakelse,

– Vi kan jo ikke som en enkeltstående arrangør ta beslutning på hvem som skal stille til start, det må den internasjonale skifamilien gjøre. Og skal man gjøre noen sanksjoner overfor russiske utøvere, så må det være en samlet internasjonal idrett som står bak dette, sier han, og oppfordrer til nettopp det.

– Vi kan ikke komme i en situasjon hvor de deltar i en idrett en helg, for så å bli nektet, for så å være tilbake i en annen idrett. Så skal man gjøre noe – og jeg forstår at det spørsmålet diskuteres – så må det gjøres internasjonalt.