Det er klart etter at Norges Skiforbund fredag ba Det internasjonale Skiforbundet (FIS) avlyse de planlagte skirennene i Russland.

Det var uansett ikke aktuelt for NSF å sende norske skiløpere til konkurranser i Russland.

– Det er en selvfølge. Man kan ikke sende utøvere til en krigssone. Jeg skulle ønske Norge og FIS gikk et hakk videre og ba om at alt skal flyttes, og at de avlyser alt som er planlagt i Russland, sa NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt fredag.

Nå er det klart at Russland ikke får stå som arrangør for de kommende verdenscuprennene i langrenn, hopp og fristil.

Det opplyser FIS i en pressemelding.

Russland skulle etter planen ha arrangert verdenscupavslutningen i langrenn, to verdenscuprunder i hopp for kvinner og to verdenscuprenn i fristil i ukene som kommer. Det blir det ingenting av.

Som følge av Ukraina-situasjonen blir rennene enten avlyst eller flyttet til nytt arrangørsted.

USIKKER FREMTID: Hva som skjer med de russiske utøverne i idrettssammenheng er usikkert. Foto: Jae C. Hong / AP

Bolsjunov ble forfremmet

Saltvedt mener at invasjonen også bør gå utover russiske utøvere. Blant dem som kan bli rammet er en av OLs store profiler Aleksandr Bolsjunov.

– Det første som skjer idet han (Bolsjunov) vinner gull på tremila i OL er at han blir forfremmet i nasjonalguarden som er Putins egen hær. Det er et tydelig signal. Den typen symbolikk bør man i hvert fall gjøre alt man kan for å dempe virkningen av, og da må man diskutere om man skal ta en slik avgjørelse, sier Saltvedt, og sikter til diskusjonen om russerne bør få gå i Holmenkollen eller ikke.

– Bør FIS også nekte russiske utøvere å konkurrere internasjonalt?

– Jeg synes de hvert fall de bør diskutere det. Russiske stjerner er viktige symboler for et regime som går til angrep på et naboland som også er et medlemsland i FIS.

Han understreker at dette ikke er de russiske utøvernes feil.

– Man skal behandle utøverne med respekt selv om Russland er et regime man ikke respekterer.

Håper på avlysning

Russlands angrep på Ukraina merkes i idretten allerede nå.

Bare de 13 russiske utøverne var med i fredagens kvalifisering til helgens to verdenscuprenn i skicross i Soletsjnaja Dolina i Russland.

Det var 61 påmeldte utøvere for menn og 24 for kvinner, men alle de 73 utlendingene har trukket seg etter krigsutbruddet i Ukraina.

TAR GREP: Erik Røste sier han har bedt FIS om å avlyse verdenscuprennene i Russland. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Min personlige mening er at det er helt uaktuelt at man har skirenn i et land som påfører andre nasjoner store lidelser gjennom våpenbruk og invasjon. Jeg har gjentatt mitt budskap overfor FIS i dag, og håper at man raskt avlyser eller flytter rennene. Utøvernes sikkerhet vil alltid være det viktigste, og vi kommer ikke til å sende noen løpere for å delta i Russland, sier president i Skiforbundet Erik Røste.

Saltvedt tror at det russiske angrepet på Ukraina vil prege idretten i lang tid fremover.

– Det merkes og det kommer til å merkes enda mer. Jeg håper idretten vil være med og vise hva de mener om det som skjer, sier kommentatoren.

Flere utøvere vil ikke konkurrere

Flere profiler hadde allerede antydet at de ikke ville dra til Russland for å gå skirenn før FIS-avgjørelsen kom fredag. Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug er blant dem som har ytret seg.

Det siste rennet i verdenscupen skulle i utgangspunktet foregå i Tjumen 18. til 20. mars.

– Vi håper at FIS sørger for at den (verdenscupavslutningen) blir flyttet til et annet arrangørsted. Blir den ikke det, avstår hun fra å delta, sa Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, til Dagbladet.

Fra idrettshold ble det allerede torsdag tatt til orde for at de kommende rennene i Russland bør utsettes eller avlyses.

Det svenske skiforbundet hadde også besluttet at det ikke var aktuelt å sende utøvere til arrangementer i Russland.