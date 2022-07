Norges største golfstjerne har vært nødt til å svare på en rekke spørsmål om den Saudi-finansierte LIV-touren den siste tiden, men uten at NRKs sportskommentator har latt seg imponere.

Hovland har riktignok sagt at han ikke er interessert i å spille i den svært kontroversielle golfligaen, men Jan Petter Saltvedt har savnet utenomsportslige begrunnelser fra 24-åringen.

– Det er rett og slett særdeles problematisk at Hovland, som en i utgangspunktet fremragende representant for en ny generasjon norske idrettsstjerner og helt for mange unge, skal leke skilpadde og trekke seg inn i skallet sitt i den mest åpne og betente konflikten i internasjonal idrett for øyeblikket, sier Saltvedt.

KRITISK: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ

Sportskommentatoren anerkjenner at golfesset har sagt at han ikke kommer til å melde overgang til LIV.

– Men har ikke utelukket muligheten helt, hvis det plutselig skulle la seg forsvare av sportslige grunner. Hvorfor kan han ikke bare gi oss et klart svar på om det å spille på LIV-touren er uaktuelt en gang for alle eller ikke?

Hovland er på ingen måte enig i kritikken om at han ikke har tatt et tydelig nok standpunkt.

– Jeg føler jeg har gjort det, da, sier Hovland til NRK etter en veldedighetsturnering i Stokke fredag.

– D et er ikke sånn at vi er «good guys»

Det er flere profiler som allerede har forlatt den tradisjonsrike PGA-touren til fordel for den søkkrike Saudi-ligaen, som blir regnet som en svært kontroversiell nyvinning. Landet har et meget dårlig rykte når det gjelder menneskerettigheter.

Hovland mener likevel at media presenterer det hele i svart-hvitt.

OPPGITT: Viktor Hovland. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg tror dere i media gjør det veldig forenklet. Jeg har ingen interesse å spille for de folka der borte. Men det er ikke sånn at vi er «good guys» og de der borte er «bad guys», sier han.

– På hvilken måte har media misforstått?

– Uten å gå for langt innpå det, så gjør PGA mye business i Kina – det er tydeligvis helt greit. Mange av sponsorene deres investerer masse penger i Saudi-Arabia, og de pengene faller til spillere og lokalmiljøer i USA. Det er et vanskelig spørsmål, men det er ikke så svart-hvitt som man tror. Hadde man funnet rene penger overalt, så hadde det vært bra, det, sier Hovland.

Han understreker igjen at han ikke har noen planer om å forlate PGA-touren til fordel for nyvinningen.

– Sannheten er at jeg ikke har planer om å spille der (LIV), sier Hovland til NRK.

– Men tar du avstand fra LIV?

– Ja, jeg gjør jo det når jeg fortsetter å spille på PGA-touren. Jeg trenger ikke å skrive et essay om hver beslutning jeg tar. Jeg har planer om å spille PGA i fremtiden, enkelt og greit.

– Ikke folk jeg vil spille for

Saltvedt mener at Hovland har en viktigere rolle enn han gir uttrykk for, og at han burde innta den rollen.

– Han har spilt i Saudi-Arabia før under dekke av ikke å ville bry seg om politikk. Slik ser dessverre ikke sportens verden generelt ut lenger – og minst av alt golfen, ville det eller ei, påpeker NRK-kommentatoren.

På spørsmål om hvorvidt Hovland er opptatt av at Saudi-Arabia er omstridt på grunn av menneskerettighetsbrudd, svarer han følgende:

– Det er ikke ideelt. Det er ikke folk jeg vil spille for.

– Hvis flere og flere konkurrenter går over til LIV, er det da slik at man nesten må gå den veien for å spille på nivået man ønsker?

– Man må tenke litt, da. Hvis alle de beste i verden spiller i samme liga, og det vil jeg. Jeg vil vise meg som golfspiller og spille mot de beste i verden. Da er det en mulighet, men jeg tror og håper at det ikke går den veien.

Saltvedt er glad for å høre hvordan Hovland responderer på kritikken.

– I disse tider vil jeg nesten si Hovland kom ut av skapet om hva han innerst inne mener om den Saudi-sponsede touren. Hovland blir på PGA, og blir et sterkt symbol når det gjelder fremtiden for golfsporten og hvilke verdier som skal være dominerende. Veldig gledelig å høre en så tydelig norsk superstjerne, sier NRKs sportskommentator.

Han er spesielt imponert over at Hovland tar det han kaller en lederrolle for hvordan golfsporten skal utvikle seg.

– Hans uttalelser legger også et ikke ubetydelig press på PGA, som ikke uten videre kan tro de skal få sympatien i denne konflikten uten selv å ta moralsk ansvar for sine handlinger, avslutter Saltvedt.