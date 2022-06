Verdiløse menn

Denne helgen spilles golfturneringen US Open utenfor Boston i Massachusetts nordøst i USA. Alle verdens beste mannlige spillere, inkludert vår egen Viktor Hovland, er til stede for å kjempe om en av de fire store titlene i golf, en såkalt «major».

Det kan være siste gang på veldig lenge vi opplever noe slikt.

For golfverdenen er på vei inn i sin aller største splittelse noen gang.

Og ingen vet hvordan den skal kunne samles. Hvis det ikke da blir på saudiarabisk mark, enten fysisk eller i overført betydning.

For det meget kontroversielle kongedømmet på den arabiske halvøy har bestemt seg for å ta over hele golfsporten. Og kan være på vei til å lykkes med det raskere enn noen har rukket å frykte.

Det man prøvde å gjøre med Superligaen i fotball i fjor har Saudi-Arabia tatt til en annen arena, den med 18 hull – og mange ganger flere moralske fallgruver. For ikke å snakke om en absurd mengde penger fra det statlige petroleumsfondet, PIF, som også formelt står som eier av fotballklubben Newcastle.

FOTBALL OG GOLF: Direktør for det saudiarabiske fondet Yasir Al-Rumayyan er styreleder for Newcastle United og er også involvert i LIV-touren. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Spenn

Dette er i lett overført betydning som at du endelig har funnet drømmehuset ditt, der du trives og tenker å bli boende resten av livet. Da ringer det på døren. Utenfor står en investor som byr deg ikke ti-, men hundregangen det huset er verdt for å flytte.

Nekter du én gang, er investoren tilbake på døra dagen etter og har doblet beløpet du blir tilbudt.

Til slutt klarer ikke mange å si nei. Selv om du må flytte fra huset du liker så godt. Og i tillegg gå med på å reise fra så vel kjæreste som familie og venner.

Golfspillerne som har sagt ja til å melde overgangen til den saudi-finansierte LIV-touren har fått beløp som er på fantasinivå. Til tross for at de ikke er blant de aller beste spillerne akkurat nå. Ingen i topp 10 har ennå sagt ja.

Likevel har en lett fallert stjerne som Phil Mickelson etter sigende blitt betalt 250 millioner dollar bare for å bli med på LIV-touren.

2,5 MILLIARDER: Phil Mickelson skal ha blitt betalt 250 millioner dollar, eller 2,5 milliarder kroner, for å bli med på LIV-touren. Foto: Andrew Redington / AFP

2,5 milliarder kroner, altså. Før han hadde slått ett eneste slag.

Det er til å forstå at det er en utfordring å si nei for Mickelson, som tidligere også har snakket åpent om sine gamblingproblemer.

Den aller største stjernen i golfuniverset er uansett fortsatt Tiger Woods. Beløpet han skal ha blitt tilbudt er «mind-blowing enormous», som Greg Norman så malerisk uttrykte det til Washington Post. Og antydet at vi nærmet oss det firedobbelte av hva Mickelson fikk. Tiger Woods sa likevel nei.

Det gjorde ikke australske Norman, en gang kalt golfens første rockestjerne. Allerede kontroversielle Norman er hele LIV-tourens ansikt utad.

Gutta som har opplevd alt

Det hele er en kamp om penger, posisjon og prestisje. Som mye annet i denne verden. Men det er også det første forsøket på å overta kontrollen over en av verdens største idretter som er i nærheten av å kunne lykkes. Fordi alt rett og slett lar seg kjøpe for den rette pris.

De som har sagt ja til å bli med på LIV-touren, sier samtidig nei til det som fortsatt er den viktigste turneringsserien, nemlig PGA.

Man kan ikke si ja til begge deler, som PGA klart sa fra om i forbindelse med LIV-tourens åpningsturnering forrige helg.

Unntatt når det dreier seg om de fire største turneringene, som har et annet lederskap.

Inntil videre får også spillerne som har latt seg kjøpe av Saudi-Arabia altså være med også der.

Det kan nødvendigvis ikke fortsette slik.

Det er eksistensgrunnlaget til hele den tradisjonelle næringskjeden innen golf dette dreier seg om.

Da må de som styrer sette veldig klare grenser.

Men mange av de som sier ja til LIV-prosjektet har vunnet disse turneringene allerede- og kommer neppe til å gjøre det igjen. Da prioriterer man heller pengene.

MAJOR: Spillere, som Dustin Johnson, som har takket ja til å spille på LIV-touren, får inntil videre delta i de fire majorturneringene. Foto: Warren Little / AFP

Hvis jeg var deg

Dette dreier seg ellers bare om menn, i tilfelle noen lurte.

Saudi-Arabia vil naturligvis ikke lage en golfserie for kvinner. Men likestillingsperspektivet har likevel fått plass her.

For kvinnenes rettigheter i Saudi-Arabia vil indirekte bli skadelidende gjennom legitimasjonen LIV-touren og dens deltagere gir regimet, som veteranen Kerrie Webb uttrykte det til NBC.

KVINNESKEPSIS: Veteranen Kerrie Webb mener LIV-touren indirekte vil skade kvinnenes rettigheter i Saudi-Arabia. Foto: LM Otero / AP

Kvinnene har sagt nei før. Hele deres tour, LPGA, er på et vis fundert på en fellesskapstanke som går tilbake til kampen mot diskriminering av svarte spillere på slutten av 1960-tallet. Nå vil de vise solidaritet med saudiarabiske kvinner. Uten at det endrer noe som helst, dessverre.

Sitter på en bombe

Man kan være så bekymret man vil eller ikke vil være for golfsportens fremtid i manneklassen.

Vil samtlige av verdens beste spillere oppgi alt av prinsipper for penger, så sier det dessverre også noe om golfsportens manglende fundamenter.

Og om den menneskelige natur i den moderne verden, hvilket kanskje er det tristeste her.

Den aller største risikoen i hele dette Saudi-finansierte prosjektet ligger derfor i den potensielle smitteeffekten til andre sporter.

Den nye golftouren er mer enn noe annet et faresignal for alle verdensidrettene.

Hvis Saudi-Arabia lykkes å rekruttere hele verdenstoppen i golf bare ved å tilby nok penger, så er det ingen grunn til at de eller andre stater eller grupperinger vil prøve å gjøre det samme i andre sporter.

Vår egen tennisstjerne Casper Ruud skulle etter planen ha spilt en lukrativ turnering i Abu-Dhabi før jul, men måtte trekke seg.

Tennis er en av sportene som fort kan bli attraktiv for en konkurrerende turneringsserie til den ATP i øyeblikket arrangerer.

Konkurrerende – og særdeles lukrativ.

Som det er for Formel 1 å arrangere VM-runder i så vel Abu Dhabi som Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia.

Selv verdenscuprenn i alpint har av den nye FIS-president Johan Eliasch blitt foreslått lagt til snøhallen i Dubai i ikke fjern fremtid

Når den naturlige snøen forsvinner, er en hall en hall en hall, uansett hvor man er i verden.

Da er det i stedet kun et spørsmål om å betale nok.

SNØHALL: FIS-president Johan Eliasch har foreslått å legge verdenscuprenn i alpint til snøhallen i Dubai. Foto: KAMRAN JEBREILI / AP

Og ingenting er mer lukrativt enn fotballen.

Forsøket på å lansere en europeisk superliga strandet midlertidig, etter et opprør blant fansen. En slik motkraft finnes ikke i golfen.

Men nye forsøk vil komme, også innen fotballen.

Den spanske supercupen har allerede i to år blitt spilt, absurd nok, i Saudi-Arabia. Nylig ble det avslørt at en ny avtale fremforhandlet av Barcelona-spiller Gerard Pique og hans sportsinvesteringsselskap Kosmos, har forlenget dette til 2029.

SUPERCUP: Den spanske supercupen skal spilles i Saudi-Arabia fram til 2029. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Argumentet til Pique var at dette ga de spanske storklubbene inntekter på et nivå denne turneringen aldri hadde vært i nærheten av å gi dem. De samme storklubbene som var de mest sentrale i planene om en superliga. Pique selv fikk en bonus på rundt 40 millioner kroner for å lande avtalen.

Det neste man vil kunne ønske å få til Saudi-Arabia eller ett av nabolandene, er mesterligakamper – eller et utvidet klubb-VM. Hvis det ikke ender med å bli spilt i Kina. Også FIFA vet å lytte til gode tilbud.

I mellomtiden ser en hel sportsverden til hvordan det går med LIV. Som er romertallet for 54, hvis man ennå lurer på det noe snodige navnevalget.

Dette symboliserer antallet hull man går i hver turnering. Hvor man har endret turneringsformatet også, slik at alle spillerne går ut samtidig. Og dermed mister mye av den dramaturgien vi inntil nå trodde var viktig.

Men ingenting er som det har vært.

Og kommer kanskje aldri til å bli det igjen.

I tillegg rimer LIV på «give» på engelsk. Og er det noe denne touren gjør, så er det jo akkurat å gi.

Alt kan repareres?

PGA-touren har utestengt spillerne som har forlatt dem for LIV.

Og har ikke sagt om de noen gang vil komme til å ta dem tilbake, hvis det blir aktuelt.

Så giftig er turneringens omdømme at nesten ingen TV-stasjoner noe sted i verden viste den første konkurransen i turneringen. Norske Viaplay var ett av de få unntakene.

Det de med sans for mørk humor inntil videre mest kan glede seg over er de stadig mer vidløftige forklaringene på hvorfor de har sagt ja til de saudiarabiske pengene.

«Vi gjør alle feil», som nevnte Greg Norman så reflektert analyserte regimets menneskerettighetsbrudd.

ANSIKT UTAD: Golfens første rockestjerne, australske Greg Norman. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Men ingen har vært bedre enn Graeme McDowell.

«Hvis Saudi-Arabia vil bruke golfsporten som en måte å komme dit de vil og har ressursene til å fremskynde den prosessen, så synes jeg vi skal være stolte over å hjelpe dem på den reisen», som han så lyrisk uttrykte det.

Sportsvasking har knapt vært klarere definert. Betaler man nok, skal man få all hjelp i verden til å dekke over brudd på menneskerettighetene, er budskapet i tiden.

Beslutninger du tar i livet som kun dreier seg om penger, ender sjelden særlig godt Rory McIlroy

Ta meg med

Inntil videre gleder vi oss altså over at ikke vår egen Viktor Hovland eller noen andre av spillerne i topp 10 har sagt ja til milliard-tilbudene. Men også han, som har spilt turneringer i Saudi-Arabia før, og flere av de nye stjernene har tatt sine forbehold.

Blir de sportslige grunnene for overbevisende, må de forholde seg til det. Altså hvis for mange av de beste blir fristet av de uanstendig store summene, har de andre unnskyldningen de trenger for også å bli med.

Går en, går fort alle.

Og det er bare 48 plasser tilgjengelige.

De neste uker og måneder vil bli meget interessante for golfens vei videre – hvilket også kan være med og definere flere idretters fremtid.

Den siste konkurransen i den første årgangen av LIV-touren spilles ellers symbolsk nok på Donald Trumps eget anlegg i Miami i oktober.

Det eneste sikre da er at uansett hvilket resultat man har kommet til, vil det være noen som nekter å akseptere det.