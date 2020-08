Northugs advokat: – Petter er nå langt nede. Han er i kjelleren.

– Petter er nå langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging, sier Northugs forsvarer Halvard Helle til NRK.

To av lovbruddene gjelder brudd på vegtrafikkloven for hensynsløs kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det tredje lovbruddet gjelder brudd på straffelovens paragraf 231 for oppbevaring av narkotika.

– Han er siktet for ruspåvirket kjøring, fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika, sier Bergsholm til NRK.

Northugs advokat: – Han er i kjelleren

Inntil to års fengsel

I straffeloven står det: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

Bergsholm svarer følgende på om det jobbes mot en tiltale som skal ende i ubetinget fengsel.

– Litt tidlig å si nå, siden vi er såpass tidlig i etterforskningen og ikke har fått dette blodprøvesvaret, svarer Bergsholm.

– Jeg minner om at det gjenstår noe etterforskning i saken. Blant annet er det viktig å få svar på blodprøven Petter fortalte om på Instagram fredag kveld, der han for øvrig fortalte at han ville ta ansvar for sine handlinger, sier Helle.

– Hva tenker han om situasjonen han har satt seg selv i?

– Det har Petter kommentert allerede i Instagram-posten som ble lagt ut av ham fredag kveld, jeg nøyer meg med å vise til det han skriver der.

– Forstår han alvoret?

– Jeg tror ingen som har lest den redegjørelsen vil tenke at det er til å misforstå, svarer Helle.

ADVOKAT: Halvard Helle er Petter Northugs advokat. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiadvokaten forteller at Northug var samarbeidsvillig og det var uproblematisk å stanse ham og gjøre nødvendige kontroller.

Om narkotika-funnet i Northugs bolig sier hun:

– Det var en mindre mengde narkotika, men hvilket stoff, mengde og hvor det er funnet vil jeg ikke kommentere, sier Bergsholm.

Stoppet i 168 km/t

Bergsholm opplyser at Northug vil bli avhørt i løpet av den nærmeste tiden, men vil ikke spesifisere akkurat når avhøret vil bli gjennomført.

Den tidligere langrennsløperen ble torsdag stoppet av politiet i 168 km/t i Ullensaker. Han ble dernest tatt med til legevakten for blodprøve og førerkortet ble beslaglagt.

TAUET INN: Petter Northugs Jaguar ble tauet inn til en inntauingstomt i Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Utgangspunktet er at det ble fattet mistanke om ruspåvirket kjøring etter undersøkelser og observasjoner av patruljen på stedet. Det var en vanlig UP-kontroll, der en bil fra Utrykningspolitiet ble oppmerksom på ham. Han er siktet for å ha kjørt 168 kilometer i timen, sier politiadvokat Bergsholm.

