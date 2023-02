– At man vil ønske Russland og Belarus inn i den olympiske varmen uavhengig av hvordan situasjonen er der borte, det synes jeg ikke noe om, sier skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

– Jeg skjønner ikke at diskusjonen kommer opp nå, sier langrennsløper Pål Golberg til NRK.

Polen, Estland, Latvia og Litauen ba torsdag IOC (Den internasjonale olympiske komité) og andre idrettsorganisasjoner om å utelukke russiske og belarusiske utøvere frem til krigen i Ukraina er over.

Det kommer etter at IOC diskuterte muligheten om at russiske og belarusiske utøvere skal kunne delta med nøytralt flagg.

– Det har jo ikke skjedd noen endring i konflikten i Ukraina, så jeg skjønner ikke helt at Russland eller Belarus skal kunne delta på nytt, sier skiskytter Sturla Holm Lægreid til NRK.

Villig til å boikotte

Å ta det så langt som å boikotte mesterskap om russere og belarusere får delta, mener Lægreid er for tidlig å snakke om, men lagkamerat Christiansen sier at han ville blitt med på en boikott i VM i 2024.

– Sånn som situasjonen er nå, hadde jeg nok vært villig til å boikotte, hvis situasjonen var som den er nå, sier han til NRK.

STØTTER BOIKOTT: Langrennsløper Pål Golberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den svenske langrennsløperen Linn Svahn har vært tydelig på at hun ikke vil stille til start i Planica om russere og belarusere skulle deltatt der. Pål Golberg ville heller ikke stilt til start om noe sånn skulle skjedd.

– Jeg kan godt si det her og nå, men det er så søkt å tenke den tankegangen, for jeg har tiltro til at de tenker lenger enn de kanskje gjorde i den diskusjonen her neste gang, sier Golberg til NRK.

Tarjei Bø beskriver en boikott som «en veldig stor greie», men er åpen for det sammen som nasjon.

– Nasjonsmessig boikott er kanskje noe vi skal vurdere i Norge. Det er jo viktig å si ifra. Det er hvert fall en ting som er sikkert: Jeg har ikke ønsker om at de skal komme tilbake å konkurrere før krigen er over, sier Tarjei Bø til NRK.

Skiskytteren får støtte av alpinesset Henrik Kristoffersen, som påpeker at valget er bedre å ta kollektivt.

KOLLEKTIVT: Kristoffersen ønsker at en eventuell boikott skal avgjøres på et plan over utøverne. Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP

– Jeg ville ikke puttet det valget på enkeltutøvere. Det setter enkeltutøvere i veldig hardt vær, ut ifra hva resten gjør. Det er bedre å ta det valget kollektivt. Jeg tror man skal slutte å spørre enkeltutøvere, og at det heller må avgjøres på et plan over oss, sier han til NRK.

NRK har vært i kontakt med IOC til saken, som henviser til en «spørsmål og svar»-runde de publiserte på sine egne hjemmesider onsdag. Der blir de spurt: «Hva om noen idrettsutøvere nekter å konkurrere mot russiske eller hviterussiske idrettsutøvere?».

Der svarer IOC at de forventer at NOCs (Nasjonal olympisk komité) og deres idrettsutøvere, som deltar i De olympiske leker, vil overholde det olympiske charteret fullt ut.

Regner med støtte fra 40 land

Ingrid Landmark Tandrevold sitter i utøverkomiteen for skiskytterne sammen med Sebastian Samuelsson, som var en av dem som sa imot Astrid Uhrenholdt Jacobsen tirsdag.

Jacobsen, som er leder av den norske utøverkomiteen, tok til orde for at majoriteten av utøverrepresentanten ønsket russiske og belarusiske utøvere tilbake til den internasjonale idretten.

– Vi skulle jo gjerne hatt alle utøverne til start, men jeg tror det er veldig naivt å tenke at man kan skille idrett og politikk 100 prosent, sier Tandrevold.

– Kunne du vært villig til å boikotte et mesterskap?

Foto: Kevin Voigt / VOIGT

– Det er veldig vanskelig å se for seg at man skal boikotte et løp, men samtidig er jo dette så alvorlig at man må ta det på alvor og vurdere disse tingene her, sier hun.

Polens viseutenriksminister er klinkende klar på hva som vil skje om utøvere fra Russland og Belarus får delta i mesterskap:

– Da må vi bare boikotte lekene. Vi må legge press på IOC, sa Paweł Jabłoński til polsatsport.pl.

Zorzs Tikmers, president i Latvias olympiske komité, sa tidligere i uka at Latvia vil boikotte lekene dersom russiske utøvere får delta mens krigshandlingene i Ukraina vedvarer. Han fikk støtte fra Estlands statsminister Kaja Kalla.

Polens Idrettsminister Kamil Bortniczuk tror de får stor støtte i sitt initiativ om å utelukke Russland fra mesterskap fra hele 40 land.

– Jeg tror at vi neste uke vil se en veldig tydelig holdning fra disse 40 landene som vil se dagens lys, sa han til polsk TV.