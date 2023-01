Kilder til NRK: Jacobsen tok til orde for Russland-retur i IOC-møte

På et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC) delte lederen av den norske utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, sine synspunkter på vegne av komiteen.

Utøverkomiteen representerer interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i Norges idrettsforbund.

Jacobsen skal der ha anerkjent utfordringene krigens brutalitet skaper i idrettsverdenen, men samtidig gitt uttrykk for at utøvere ikke skal ekskluderes på bakgrunn av hvilket pass de har. Det opplyser flere kilder.

I går kom IOC med en uttalelse hvor de hevdet at «det store flertallet» av utøverrepresentantene ønsker at Russland og Belarus skal returnere til internasjonale konkurranser.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Onsdag kveld var hun opptatt på jobb. Torsdag har hun ikke besvart henvendelsene.

De øvrige medlemmene i utøverkomiteen henviser til Jacobsen.

Da NRK stiller spørsmål om det norske standpunktet til den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson, deler han oppfatningen om at den norske utøverkomiteen er blant det store flertallet som ønsker Russland og Belarus tilbake.

Svensk stjerne: – Ingen sa tydelig ifra

Samuelsson forteller til NRK at han ble forbauset over antallet representanter som ønsket Russland og Belarus tilbake i internasjonal idrett.

Svensken er kjent for å engasjere seg i idrettspolitikk og var snar ved å reagere da landskvinnen Pernilla Wiberg mente det var feil at russerne var utestengt i desember.

Samuelsson representerte Det internasjonale skiskytterforbundet under møtene med IOC og opplevde at de aller fleste – slik det kommer frem i onsdagens uttalelse – ønsker en retur av russiske og belarusiske idrettsutøvere.

Han forteller at det var mange på møtet, men at det virket å være enighet rundt at de må finne en vei tilbake som nøytrale utøvere.

FORBAUSET: Sebastian Samuelsson ble overrasket over hvor mange som ønsket Russland og Belarus tilbake i idretten. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Ingen sa tydelig fra. Det var vi som gjorde det, sier Samuelsson til NRK.

Den svenske stjernen hevder det var enkelte som funderte på hvordan det skulle gjennomføres, men inntrykket var krystallklart.

De fleste ønsket å gi russerne og belaruserne grønt lys. Da tok Samuelsson til motmæle:

– Vi ga uttrykk for at vi ikke syntes de skal være velkommen tilbake. Vi snakket om den olympiske freden som er brutt tre ganger, alle ganger av Russland. Det er kun Russland som har brutt den. Skal den finnes så må det være konsekvenser. De brøt den i 2008, 2014 og nå i 2022.

Samuelsson påpeker at IOC-president Thomas Bach var til stede under hele møtet. Da OL i Beijing ble åpnet, holdt den tyske idrettslederen en tale hvor han oppfordret til fred i verden.

Men den olympiske freden brøt Russland ved å gå til angrep på Georgia i 2008, okkupere Krim-halvøya i 2014 og invadere Ukraina i 2022.

FIS har ikke endret standpunkt

INGEN ENDRING: Røste ser ingen grunn til at russerne skal komme tilbake. Foto: Lise Åserud / NTB

Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) har tidligere sagt at de vil følge IOC sine avgjørelser om utestengelse av russiske og belarusiske. Norges styremedlem i FIS, Erik Røste, forteller at saken ikke har blitt diskutert på nytt.

Sist temaet var oppe bestemte forbundet seg for å utestenge alle russiske og belarusiske utøvere denne sesongen.

Røste forteller at FIS ikke har innkalt til et nytt møte om utestengelsen. Røste sier at det i hans øyne ikke har vært en endring siden forbundet bestemte seg for å utestenge.

– Etter min oppfatning er det ingen grunn til at russere skal tilbake igjen. Det har jeg sagt og det vil jeg gjenta. Det er først når krigen er over vi kan snakke om å ønske russiske og belarusiske utøvere tilbake i mitt syn, forteller Røste til NRK.

Medlem i IOC sin eksekutivkomite, Kristin Kloster Aasen, forteller til NRK at IOC havnet i et dilemma da flere land ønsket å legge premissene for russisk og belarusisk deltakelse.

På den ene siden å vise solidaritet med Ukraina og viktigheten av idrettens selvstendighet.

– I vår oppgave og vårt mandat ligger global idrettsdeltakelse som et premiss. Det innebærer at utøverne ikke kun skal konkurrere mot utøvere fra land man liker. Vi mener at det har en selvstendig verdi, sier Kloster Aasen til NRK.

Hun forteller at IOC nå jobber med å finne ut hvordan utøvere fra Russland og Belarus «kan komme tilbake og konkurrere, som individuelle, nøytrale utøvere som representerer seg selv og ikke det landet de kommer fra».

– Ser ingen endring

NISO er fagforening for omtrent 1500 medlemmer fordelt på håndball, fotball, ishockey og individuelle idretter. Leder, Erlend Hanstveit, mener det er et farlig signal IOC sender ut når de åpner opp for russisk og belarusisk deltakelse.

KRITISK: Tidligere Brann-spiller og nåværende NISO-leder Erlend Hanstveit mener IOC sender ut et farlig signal. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Vi er veldig kritisk til de signalene som nå kommer. Jeg ser ingen endring i grunnlaget som ligger i avgjørelsen som ble tatt etter at Russland invaderte Ukraina. Krigen raser for fullt og vi ser ingen grunn til at den avgjørelsen skal rokkes ved, sier Hanstveit til NRK.

Han forteller at emnet har blitt diskutert heftig blant medlemmene.

– Jeg opplever at våre medlemmer er veldig samstemte i det synet her. Alle våre medlemmer identifiserer seg med situasjonen til ukrainske utøvere. Det var gode beslutninger å utestenge russiske og belarusiske utøvere og det er fortsatt gode beslutninger, forteller NISO-lederen.