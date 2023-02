– Jeg hørte at Julija Stupak var der. Jeg var ikke klar over at hun var i konkurranseløypene med en vest, men det skal ha skjedd og vi vet hvor hun fikk drakten fra, sier Michal Lamplot, renndirektør i FIS, til NRK.

Han vil ikke fortelle NRK hvor Stupak har fått overtrekksvesten som gir henne tilgang til løypene fra, men sier at de har tatt en prat med dem det gjelder.

– Vi snakket med laget og fortalte dem at drakten bare er ment for utøvere som skal delta i rennet, og at det ikke skal skje igjen, sier Lamplot.

SLIPPER UNNA: Renndirektør Michal Lamplot gir kun en advarsel. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Den russiske OL-vinneren Julija Stupak ble torsdag observert i verdenscupløypene i italienske Toblach, noe VG meldte først.

FIS' renndirektør: Saken er lukket

Det internasjonale ski- og brettsportforbundet (FIS) tillater ikke russiske utøvere i verdenscupen og har ikke gjort det siden Lahti i tidlig mars 2022.

Stupak gikk likevel med en akkreditert vest fra FIS. Det er et synlig bevis på at hun har tilgang og tillatelse til å trene i rennløypene.

Michal Lamplot forteller at FIS har gitt beskjed om at vesten kun skal brukes av utøverne og lederne som skal delta på rennet.

– For meg er saken lukket.

– Vil dette få noen konsekvenser for laget? Får de noen sanksjoner?

– Nei, de får ikke noen sanksjoner.

OLYMPISK MESTER: Julija Stupak (fra venstre), Natalja Neprjajeva, Tatjana Sorina og Veronika Stepanova ble olympiske mestere på stafetten i Beijing i fjor vinter. Foto: Lee Jin-man / AP

Reagerer

Hele situasjonen synes Erik Røste, som er styremedlem i FIS, er provoserende.

– Hvis det er riktig at hun har gått i løypene under offisiell trening, er det provoserende, skriver Røste i en SMS til NRK.

LIKER DET IKKE: Styremedlem Erik Røste. Foto: Lise Åserud / NTB

Han påpeker at utøvere fra Russland og Belarus er utestengt fra alle internasjonale konkurranser og skal ikke være i løypene under offisiell verdenscuptrening.

– Jeg kjenner ikke til saken, men hvis man vet hvem som lånte ut vest til henne, må det få konsekvenser, skriver han videre.

NRKs ekspert Torgeir Bjørn mener det samme.

– Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at en russer flyr rundt med vest i løypene. Det er rett og slett skuffende, og det bør få konsekvenser, sier Bjørn på NRK Sport radio.

Han understreker at Stupak er utestengt og har ikke lov til å delta på offisiell trening med vest. En vest er personlig, og dermed bør personen som gav Stupak vesten, bli sanksjonert.

– Spørsmålet er hvem som har gitt henne vesten. Det er i såfall et brudd på reglementet, for vesten er personlig. Stupak skal ikke ha noen vest. Det betyr at den som har gitt henne vesten, bør bli sanksjonert slik reglementet er nå, sier han videre.

Forstår ikke problemet

Stupak byttet etter sist sesong treningsgruppe i russisk langrenn.

Hennes tyske trener, Markus Cramer, kunne ikke fortsette som russisk landslagstrener og meldte overgang til Italia. Dermed ble hun overført til samme gruppe som Aleksandr Bolsjunov, som trenes av Jurij Borodavko.

Cramer jobber fremdeles tett med Stupak, men forteller NRK at det ikke er han som har gitt henne vesten.

– Hun er her i Italia for å trene, og hun var på forskjellige steder, for i Italia er det mange gode løyper å trene. Nå er hun her for å trene, men jeg vet ikke hva problemet er, sier Cramer og tilføyer:

– Hun kan reise hvor hun vil, jeg vet ikke hvorfor det nå er en stor sak. Igjen, hun er her for trening, og jeg skjønner virkelig ikke hvorfor dette nå er en stor sak, spesielt i Norge. Jeg er veldig overrasket over det, sier Cramer.

ITALIENSK TRENER: Markus Cramer (til høyre) sammen med det italienske støtteapparatet fredag. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det er fordi det ikke er lov å gi denne vesten til utøvere som ikke er akkreditert, forklarer NRK.

– Hun hadde ingen vest, jeg vet ikke hvem som har sett henne med en vest. Det er ikke riktig. Jeg så henne ikke med en vest, vi ga henne ikke en vest, så jeg vet ikke hvordan dette kan forklares, sier Cramer.

Stupak har nesten ikke gått renn inneværende sesong og er nå i Italia for å lade opp til det russiske mesterskapet. Det arrangeres mot slutten av måneden.

Julija Stupak har ikke besvart NRKs henvendelser.