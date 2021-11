Bryter tausheten om uakseptabel oppførsel i toppklubb: – Tok på oss på upassende måter

«Ingen brydde seg da vi prøvde å si fra.»

«Vedkommende kom med upassende kommentarer og tok på oss på upassende måter.»

«Jeg føler mange var veldig redde.»

«Det var mye mannssjåvinistiske holdninger.»

«Det startet med at vedkommende kom med seksuelle slengbemerkninger.»

Dette er bare noen av uttalelsene til toppspillere NRK har vært i kontakt med. Samtlige har nå forlatt klubben der de vonde opplevelsene fant sted, men erfaringene har satt spor.

Og klubbledelsens håndtering gjorde vondt til veldig mye verre da spillergruppen etter hvert gikk sammen og varslet.

– Viktig at dette kommer frem

Klubben det er snakk om, er franske FC Fleury 91, der den norske landslagsspilleren Anja Sønstevold tilbrakte fjorårssesongen. Hun åpnet tidligere i høst opp om at proffeventyret ble et aldri så lite mareritt.

ÅPNER OPP: Jenna Dear, her i aksjon for FC Fleury 91, føler at hun ikke har noe å tape på å være ærlig om hva som foregikk i den franske klubben. Foto: Dppi/Antoine Massinon / Zuma Press

Nå tar også flere av hennes tidligere lagvenninner bladet fra munnen og forteller om en klubbhverdag bestående av blant annet slibrige kommentarer, uønsket kroppskontakt, samarbeids- og kommunikasjonsproblemer, og en klubbledelse som ikke tok spillernes side da de leverte en liste med punkter over kritikkverdige forhold.

– Nå har jeg ikke lenger noe å tape på å snakke. Med alt som skjer i kvinnefotballen, og alt som har kommet frem i det siste, så synes jeg det er viktig at dette kommer frem i lyset. Det skal ikke være sånn her, sier engelske Jenna Dear til NRK.

25-åringen sikter til opprøret i amerikansk kvinnefotball etter avsløringer om overgrepsskandaler og varsler som aldri ble fulgt opp.

– De visste de hadde makt

Dear gikk til Fleury 91 fra norsk fotball året før Sønstevold. Den unge klubben ligger i skrivende stund som nummer fire i den franske toppdivisjonen, men 25-åringen med fortid i Chelsea har nesten utelukkende vonde minner fra tiden da Stade Auguste Gentelet var hennes hjemmebane.

Ifølge midtbanespilleren gjorde særlig én av de ansatte oppholdet hennes vanskelig. Upassende kommentarer og kroppskontakt i tide og utide er noe av det hun trekker frem.

LYSERE TIDER: Jenna Dear jubler over egen scoring i vennskapskampen mellom Vålerenga og Manchester United i 2019. Hun gikk fra VIF til FC Fleury 91 samme år. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg skjønte ikke hvorfor han ikke kunne prate med meg uten å ta på meg, sier Dear, som til slutt måtte ta helt avstand fra den aktuelle personen.

– Jeg orket ikke mer. Jeg orket ikke måten han oppførte seg på.

Dear er tydelig på at hun er en type som vanligvis sier fra, men at hun var i en situasjon hvor hun var redd for at det skulle få konsekvenser for karrieren. Derfor følte hun at hun måtte finne seg i mye mer enn hun egentlig var komfortabel med.

– De visste at de hadde makt til ikke å la oss få spille, og at det gjorde at vi ikke ville si noe. Det er i alle fall det jeg tenker når jeg ser tilbake på det nå.

Ble fysisk kvalm

Og Dear er på ingen måte alene.

En annen spiller NRK har vært i kontakt med, forteller om gjentatte seksuelle bemerkninger, om åpenbar flørting, private meldinger og ubehagelig kroppskontakt. Til slutt ble hun fysisk kvalm bare av å være i hans nærvær.

– Jeg har så mange eksempler. Det er galskap, nå som jeg har hatt tid til tenke over alt, beskriver hun.

NRK har sett dokumentasjon på flere henvendelser fra vedkommende som spilleren opplevde som upassende.

Norske Sønstevold slapp unna tilsvarende meldinger, men også hun husker denne personen som ubehagelig.

– Han var litt på. Han har aldri gjort noe mot meg som er over streken, men det var sånne småting som var ubehagelige, minnes landslagsbacken, og trekker blant annet frem mannssjåvinistiske holdninger.

Den omtalte ansatte ønsker ikke å uttale seg til NRK. Han henviser til klubbpresidentens svar som du kan lese nederst i saken.

FØR FLEURY: Anja Sønstevold gikk fra smil og glede i LSK Kvinner til frustrasjon og ubehag i FC Fleury 91. Her fra kvartfinalen i mesterligaen mot Barcelona i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vendepunktet

I mars i år hadde mange av spillerne på Fleury 91 fått nok.

De kalte inn til spillermøte, og der skrev de ned en liste med punkter de mente var kritikkverdige. Mange av spillerne var utenlandske og vant med en kultur der det er takhøyde nok til at man kan si fra, og sammen formulerte de 17 punkter som de ville ta videre til klubbledelsen.

NRK har sett den aktuelle listen, og noen av punktene lyder som følger:

De ansatte snakker uhøflig/stygt

Uakseptabel språkbruk til spillerne

Trenergruppa/ledelsen/de ansatte er ikke profesjonelle

I tillegg nevnes dårlig oppfølging av spillerne, manglende oversettelser av beskjeder slik at de utenlandske spillerne kunne forstå instruksene, at enkelte i støtteapparatet stadig kom for sent og at organiseringen av treningsuka var dårlig.

Listens øverste punkt er imidlertid at spillergruppa er god, og at de ønsker å beholde hverandre.

Slik skulle det ikke bli.

Skjønte at hun måtte vekk

– Vi var sikre på at vedkommende skulle få sparken, forteller Sønstevold, som ble sjokkert da presidenten i stedet tok parti med de personene som spillerne varslet om.

Der og da skjønte den norske landslagsbacken at hun måtte komme seg vekk fra klubben.

Da klubbpresident Pascal Bovis fikk se lista, dukket han nemlig opp på trening den påfølgende dagen. Han samlet spillere og ansatte til et felles møte, selv om flere av punktene på listen handlet om oppførselen til særlig to av menneskene som var til stede.

– Rett etter møtet opplevde vi et skifte i laget. Nesten alle utlendingene, vi som hadde vært mest kritiske, ble benket, sier engelske Dear.

Dette bestrider klubbpresidenten, men fjorårssesongens lagoppstillinger viser at flere av de tidligere faste spillerne enten ble benket eller satt ut av tropp rett etter dette møtet.

I tillegg fikk de kritiserte personene mer prestisjetunge roller.

– Da jeg så nyheten om at de hadde blitt forfremmet, kunne jeg ikke tro det jeg så. Etter alt det bråket som hadde vært, fortsetter Dear, som i likhet med Sønstevold byttet klubb i sommer.

Totalt forlot 13 spillere fra A-troppen klubben enten i løpet av eller etter forrige sesong.

Mener spillerne var uprofesjonelle

Klubbpresident Bovis erkjenner overfor NRK at møtet fant sted.

Der sier han at han åpnet med å uttrykke at det var unormalt at spillerne ønsket å ta opp problemene med klubbledelsen i stedet for å ta det direkte med dem det gjaldt, og han er helt åpen om at spillernes varsel ikke fikk noen konsekvenser for de kritiserte personene.

KLUBBPRESIDENT: Pascal Bovis. Foto: Aude Alcover / Icon Sport via Getty Images

Hans klare mening er nemlig at det ikke er spillernes oppgave å vurdere klubben, men klubbens oppgave å vurdere spillerne.

Bovis legger til at klubben ikke mottar denne type klager fra mannlige spillere, og han avviser samtidig at det kan ha noe å gjøre med at herrene behandles bedre, eller tas mer på alvor.

– Det virker på meg som at det var jentene som ikke var profesjonelle, sier presidenten.

– Fransk kvinnefotball er på et høyt teknisk og taktisk nivå, og spillerne fra utlandet er ofte sterke fysisk, men svakere på det tekniske og taktiske. De er først og fremst atleter, så fotballspillere. I Frankrike er det motsatt, legger han til.

Får ikke være med spillerne alene

I tillegg til at Bovis ikke støtter måten spillerne varslet på, er han uenig i at meldingene fra den ene ansatte var av den upassende sorten.

– Jeg så bare én tekstmelding, og den var det ikke noe feil med. Den var bare for å takke denne jenta, mener franskmannen.

I kjølvannet av meldingen ble det likevel vedtatt at det er slutt på at ansatte i det sportslige apparatet får være på tomannshånd med spillerne.

Presidenten avslutter med å si at spillergruppen i den inneværende sesongen oppfører seg profesjonelt, og at de sportslige resultatene er gode.

– Miljøet i klubben er svært bra i år, ettersom vi har seriøse, sunne jenter.

Det får Sønstevold til å kontre med følgende:

– Vi var mange erfarne spillere, og flere hadde en fortid i toppligaer i England, Tyskland og USA. Vi ønsket å bidra til å utvikle en ung toppklubb som Fleury, men da vi tidlig etterspurte fundamentale ting som blant annet en tydelig taktisk plan og videoanalyse, ønsket de ikke å lytte. Da jeg var skadet fikk jeg heller ikke tilgang til treningsrommet i helgene, og da jeg kom tilbake fra skade hadde vi plutselig ikke oppvarming på trening lenger.

Også Dear motsier klubbpresidentens påstander om at det var fjorårets spillergruppe som var problemet:

– Vi gjorde alt så profesjonelt vi kunne med de ressursene vi hadde, og med mangel på profesjonelt personale rundt oss. De dykket unna påstander og skyldte på spillerne da vi både sammen og individuelt tok opp våre grunner til bekymring, og vi ble avvist av presidenten, forklarer den nåværende Dijon-spilleren, før hun avslutter:

– Å snakke om upassende handlinger mot meg som spiller er ikke lett, men det er ikke rom for dette innen noen sport og burde ikke være akseptabelt.