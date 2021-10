Profflivet i Frankrike vart alt anna enn landslagsspelaren hadde sett for seg

Landslagsspelar Anja Sønstevold strålar etter overgangen til ein av dei største klubbane i verda. Ho har spelt alle kampar sidan ho kom til italienske Inter, og stortrivst i Milano saman med sambuaren og sonen Loui.

OPTIMISTISK: Sønstevold har spelt seg rett inn i Inters startellevar. Etter seks seriekampar ligg klubben på fjerdeplass i Serie A. Foto: Cristiano Mazzi / Zuma Press

Men for berre nokre månader sidan var fotballkvardagen vanskeleg og frustrerande.

Profftilveret i Frankrike vart nemleg noko ganske anna enn det eventyret ho hadde sett for seg.

– Profesjonaliteten i klubben var ikkje heilt som forventa, innrømmer ho.

– Mykje meir hierarki

Etter mange år i LSK og Toppserien bestemde Sønstevold seg for å ta steget ut av Noreg, og i fjor sommar signerte ho ein toårskontrakt med den franske klubben FC Fleury 91.

Den 29 år gamle landslagsspelaren fekk ein trå start på opphaldet ved å pådra seg ein strekk som skulle vise seg å skape meir trøbbel enn forventa.

– Vi hadde dessverre ikkje så godt medisinsk team der eg var, og det tok tid å finne ut av kva slags skade eg hadde. Så eg drog heim til Noreg og hadde ein rehab-periode her, men så slo eg det opp igjen då eg kom tilbake, seier Sønstevold.

I sju månader sleit ho med skade, og først etter eit intenst opplegg på treningsanlegget til det franske forbundet, INF Clairefontaine, vart ho speleklar igjen. Men tilbake på treningsfeltet oppstod det raskt ein ny frustrasjon.

– Det er mykje meir hierarki og... Eg skal ikkje seie diktatur, men det er éin som bestemmer og du har ikkje mykje du skulle ha sagt då, fortel Sønstevold, som siktar til presidenten til klubben og til trenaren.

– Det var utfordrande når ting ikkje var så bra som det kunne vere. Om ein hadde lyst til å seie frå, så vart ikkje det såg godt teke imot.

LANDSLAGSVETERAN: Anja Sønstevold har 17 A-landskampar og fekk landslagsdebuten allereie i 2014. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fekk straffetrening etter tap

29-åringen frå Oslo forklarer at ho ikkje har problem med å innrette seg når noko verkar fornuftig og bra, men at det var ein del avgjerder frå leiarhald som ho synest virket ulogiske.

– Til dømes, viss ein taper fleire kampar på rad, så er det straffetrening. Så går ein inn i ny kamp og er endå meir sliten. Eg kjende at vi ikkje var gode nok taktisk til kampane, og når vi då taper og dei har videoanalyse etterpå og dei berre seier at det er personleg feil... Det var mange sånne ting som gjorde det vanskeleg å vere der etter kvart, seier ho.

Dermed bestemde ho seg for å avbryte kontrakten med Fleury, men familien på tre var på ingen måte klare til å dra heim til Noreg.

Inter-trenaren overtalte Sønstevold

Dei mest interessante tilboda kom frå Italia, og sjølv om Inters kvinnesatsing er relativt fersk, klarte lagets nytilsette og meritterte hovudtrenar Rita Guarino å overtale Sønstevold til å komme til Milano.

– Det var samtalen med henne (Guarino) som trigga meg veldig. Eg hadde sakna å vere ein del av ein ryddig organisasjon med kompetente trenarar, og la endå meir vekt på det før valet om å gå til Inter.

MERITTERT: Tidlegare Juventus-trenar Rita Guarino vart henta til Inter for å løfte kvinnesatsinga til klubben. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Guarino har vunne den italienske serien fire gonger som trenar for Juventus.

– For det første merkar du at alle har ekstremt stor respekt for henne. Ho er veldig god taktisk, men det ho er aller best på er den leiaren ho er og det psykologiske. Ho er veldig smart der, følgjer opp alle og det er ein du berre har lyst til å imponere, rett og slett.

Kontrasten frå tida i Frankrike er stor, men landslagsspelaren angrar likevel ikkje på opphaldet i Fleury.

– Sjølv om det første året ute var utfordrande, så lærte eg jo mykje av det, som gjer at eg no er i ein klubb der eg trivst veldig godt i ein by der eg trivst veldig godt, så no er livet veldig bra, seier ho.

