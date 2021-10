Frykter flere overgrepsskandaler etter avsløringer i amerikansk kvinnefotball

Flere spillere har stått frem med historier om overgrep utført av sine mannlige trenere i den amerikanske fotballigaen for kvinner, NWSL (National Women's Soccer League).

Fremtredende fotballtrenere beskyldes for seksuelle overgrep, homofobi og rasisme. Saken har allerede kostet flere høytstående personer i amerikansk fotball jobben.

Joyce Cook, sjef for utdanning og sosialt ansvar i FIFA, oppfordrer flere spillere til å stå frem med sine historier. Hun frykter at anklagene kun er «toppen av isfjellet».

– Jeg tror at vi kommer til å se mange flere slike saker, sier hun i et intervju med CNN, gjengitt av Inside the Games.

– En del av det å sikre en trygg idrett, er å tilby hjelp til dem som har blitt utsatt for overgrep, og som blir utsatt for overgrep, kommenterer hun.

Hege Riise har erfaring fra USA som både spiller og trener. Foto: Jil Yngland / NTB

Gjorde ikke noe med anklager

Det var de tidligere spillerne Mana Shim og Sinead Farrelly som fikk snøballen til å rulle da de i sommer ble intervjuet av sportsavisen The Athletic.

Spillerne fortalte at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep av treneren Paul Riley, en erfaren trener i amerikansk kvinnefotball. Spillerne gikk til klubbledelsen, som valgte å ikke gjøre noe med anklagene.

Dette var i 2015 og på det tidspunktet trente Riley klubben Portland Thorns. Ikke lang tid etter dukket han opp som trener for North Carolina Courage - til tross for at han var anklaget for overgrep.

Riley har fått sparken som trener i North Carolina etter avsløringene, men tilbakeviser beskyldningene.

Norges trenerveteran Hege Riise har lang fartstid i USA både som spiller og trener. I 2009–2011 var hun assistent for USAs landslagstrener Pia Sundhage.

Mellom 2001 og 2003 spilte hun også for North Carolina Courage, som er et av lagene som er rammet av overgrepsskandalen.

– Jeg håper at de får mye støtte. Dette handler ikke bare om dem, dette handler om veldig mange. Det er tøft å stå i den stormen som de gjør, sier treneren.

Cook understreker at de skyldige skal fjernes fra fotballen.

– Alle som blir funnet skyldige i mishandling og overgrep skal stilles for retten, sanksjoneres og fjernes fra sporten.

Kampene i USA ble stoppet seks minutter for å markere at det var gått seks år siden de første meldingene om overgrep ble rapportert - uten at noe skjedde. Foto: Charles Fox / AP

Spillere brøt sammen

Overgrepsskandalen i USA vokste da Washington Post hevdet at treneren i Washington Spirit, Richie Burke, skal ha drevet med psykisk mishandling mot flere av spillerne sine.

– Jeg gråt etter trening, fortalte spilleren Kaiya McCullough i intervjuet.

– Han fikk meg til å hate fotball.

I avisartikkelen blir det skildret en treningshverdag der treneren plager spillerne med rasistiske vitser og fornærmelser. Flere av spillerne skal ha brutt sammen som følge av den psykiske mishandlingen, ifølge vitner avisen har snakket med.

Richie Burke fikk til slutt sparken som trener for Washington Spirit, etter først å ha blitt omplassert i klubben av medisinske årsaker. Treneren tilbakeviser anklagene som er rettet mot ham.

Presidenten i NWSL, Lisa Baird, måtte også gå av etter sterk misnøye knyttet til ligaens håndtering av overgrepssakene.

Fifa har åpnet ​​etterforskning av overgrepssakene i USA, og det amerikanske fotballforbundet har iverksatt en uavhengig etterforskning.

– Vi skylder alle idrettsutøvere og hele fotballsamfunnet å gjøre det som er i vår makt for å sikre at noe som dette ikke skjer igjen, sier fotballpresident i USA, Cindy Cone.

Nye overgrepshistorier

Etter hvert som skandalen i USA har blitt bedre kjent, har det også kommet historier om overgrep i fotballen fra andre verdensdeler.

I en uttalelse fra 24 spillere på Venezuelas landslag, publisert av Atletico Madrid-stjernen Deyna Castellanos på Twitter, snakker spillerne ut om seksuell trakassering og overgrep utført av sin tidligere landslagstrener.

Treneren avviser beskyldningene.

«NWSL players deserve better» og «Protect NSWL players» har blitt en gjenganger på mange plakater etter avsløringene. Foto: Soobum Im / Reuters

Landets statsadvokat har åpnet etterforskning av saken, og fotballforbundet i Venezuela har også bedt Fifa om å granske påstandene.

Den tidligere stjernespissen til Australia, Lisa De Vanna, har i tillegg fortalt om hvordan hun ble utsatt for seksuell trakassering tidlig i karrieren. Det har også tidligere landslagsspiller Rhali Dobson gjort.

Fotballforbundet i Australia skal nå granske anklagene.

Hege Riise applauderer spillerne som nå står frem med sine historier

– Jeg tror at åpenhet er viktig, slik at man tør å si ifra når noe er ubehagelig. Og at det blir tatt på alvor med en gang, understreker Riise, som aldri merket noe tilsvarende da hun var spiller i USA.

– Nå er det så lenge siden jeg var der og hele klubben er på en måte ny. Jeg synes bare det er trist, kommenterer hun.

Landslagsstjernen Alex Morgan har mistet tilliten til ledelsen i NWSL. Foto: Christian Hartmann / Reuters

– Finnes ikke tillit

I USA har historiene naturlig nok opprørt både spillere og publikum. At to av trenerne i den kvinnelige ligaen må gå på grunn av overgrepsanklager har skapt krav om endringer.

Landslagsstjerne og Orlando Pride-spiller Alex Morgan sier rett ut at det ikke finnes tillit mellom NWSL og spillere etter avsløringene.

– Det er mange ting som må endres, og vi må begynne å bygge opp igjen den tilliten. Men på dette tidspunktet er den tilliten ikke der ennå, sier hun til Goal.

Ifølge tidligere landslagsspiller Heather O'Reilley har kvinnefotballen i USA feiet en del ubehagelige ting under teppet, ganske enkelt fordi man ønsker at ligaen skal lykkes.

– Man har ikke så mange andre muligheter i USA der man kan være profesjonelle fotballspillere, derfor finner man seg i det, sier hun til BBC.