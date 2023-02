Våpentrøbbel sjokkerte svenskene – skruene på geværet var løse

Ryerson starter cupkamp for Borussia Dortmund

Julian Ryerson er tilbake i Borussia Dortmund-laget når de møter VfL Bochum i den tyske cupen onsdag kveld.

Den norske landslagsspilleren sto over forrige kamp på grunn av sykdom, men er tilbake onsdag.

Dette blir 25-åringens fjerde kamp for Borussia Dortmund. De gule og sorte har vunnet hver kamp Ryerson har spilt i. Han scoret også sitt første mål for klubben i 2-1-seieren over Mainz 05 for et par uker siden.