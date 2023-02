Når VM i skiskyting starter i Oberhof i dag, er det for første gang på 11 år uten Tiril Eckhoff med i den norske troppen.

– Det er litt rart. Samtidig så gleder jeg meg til å se på også, og se på formidlingen av sporten som jeg er så glad i, forteller Eckhoff.

Fossum-løperen har ikke konkurrert siden seirene på sprint og jaktstart i verdenscupavslutningen i Holmenkollen i mars i fjor.

– Jeg er i grei form, egentlig. Men jeg er ikke i den formen jeg skulle vært om jeg skulle gått skirenn, sier skiskytterstjernen.

Hun har holdt seg unna rampelyset, men NRK får møte henne i Oslo for å mimre tilbake til VM i Pokljuka for to år siden, der hun ble soleklar VM-dronning, med fire gull, et sølv og en bronse. Og for å høre hva hun tenker om fremtiden nå.

VM-DRONNING: Tiril Eckhoff poserer med medaljesamlingen i VM i 2021. – Det er en kortvarig status, sier hun om tittelen. Foto: Primoz Lovric / NTB

Å komme tilbake denne sesongen, ser hun i hvert fall ikke på som veldig aktuelt.

– Det kommer nok ikke til å skje, bekrefter Eckhoff.

– Hvordan vil du beskrive den pausen du har hatt fra konkurranse?

– Det har vært litt delt. I starten var det egentlig ganske tøft å se skiskyting på TV. Det er egentlig det jeg hadde aller mest lyst til å drive med. Men nå har det gått opp for meg at det går fint å sitte hjemme å se lagkameratene gjøre det bra. Det er inspirerende det også.

– En skygge av seg selv

Etter OL i Beijing, der Eckhoff fikk med seg både gull, sølv og bronse, bestemte hun seg etter en liten tenkepause for å satse videre som skiskytter. Men sommeren og høsten gikk ikke som planlagt, 32-åringen var sliten.

FORRIGE MEDALJE: Tiril Eckhoff tok sølv på OLs siste dag i Beijing, på fellesstarten. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

I november sendte Norges Skiskytterforbund ut en pressemelding der de skrev at «Eckhoff har ikke hatt det helt bra», og at hun var ute på ubestemt tid.

– Det startet med Covid, så utviklet jeg litt av hvert av søvnproblematikk og diverse. Jeg har fått god helsehjelp og blitt godt fulgt opp, men har funnet ut at det ikke er noe å gå skirenn på, sier hun.

Problemene med søvn er noe av det hun uttaler som det verste.

– Det er noe jeg ikke jeg ønsker min verste fiende å slite med en gang.

Nå går hun i stedet lange skiturer i marka og trener mengde.

– Det er litt rart at jeg ikke har den energien som skal til. I hvert fall når jeg alltid har vært en energibunt, så er det litt rart, å være en skygge av seg selv.

Usikker fremtid

Hun roser landslagstrenerne Sverre Huber-Kaas og Patrick Oberegger for måten de har fulgt henne opp underveis på. Eckhoff mener helsesituasjonen er i bedring.

PÅ TOPP: Tiril Eckhoff avsluttet forrige sesong med dobbeltseier på hjemmebane. Siden har hun ikke konkurrert. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det går bra nå. Men jeg er fortsatt under oppfølging av lege og får hjelp der. Det er litt krevende fortsatt, så jeg må ta en dag av gangen egentlig, erkjenner hun.

Skiskyting betyr fortsatt mye for Eckhoff. Likevel vet hun ikke om hun kommer tilbake til sporten hun elsker.

– Jeg er veldig usikker. Jeg er litt i tenkeboksen, siden jeg har slitt såpass mye med helsa. Jeg grubler fortsatt litt på hva jeg skal gjøre, om jeg orker å ta en sesong til, eller om jeg skal «call it a day».

– Hva veier for?

– Det er jo at det er en fantastisk sport og veldig gøy å være på tur og reise og være i god form.

– Hva veier imot?

– Det er den jobben som må legges ned. Det er flere titalls timer med trening, kosthold, alt. Jeg har opplevd nesten alt som toppidrettsutøver. Og jeg må ha alt av motivasjon til å legge ned den innsatsen som trengs. Og den innsatsen vet jeg hvor mye er, svarer Eckhoff.

Fossum-løperen antar at hun tar avgjørelsen etter denne sesongen.

GODT FORHOLD: Trener Patrick Oberegger. Foto: Hanne Skjellum

– Tiril har alle talent, både som skiskytter og som menneske, for å satse videre. Men det er Tiril som bestemmer hvilken retning det skal gå, og vi, både støtteapparatet og Norges Skiskytterforbund, støtter henne på alle mulige områder, sier Oberegger.

– Vi vil overhodet ikke presse henne, hun må avgjøre om hun har motivasjonen og gleden til å fortsette, fortsetter treneren.

– Jeg var lykkelig

Det siste året har Eckhoff uansett lært å ta vare på de gode tingene hun opplever, som å gå på ski i fint vær eller en god middag. For å nyte øyeblikkene underveis føler ikke Eckhoff hun har vært flink nok til.

– Det er så mange små stunder som er bra, men så tar man det for gitt. Det er mange rå opplevelser jeg har hatt, som jeg ikke har vært takknemlig for.

– Hvorfor det?

PÅ TOPPEN: – Når man er i skiskytterbobla er det én ting som gjelder, og det er skiskyting. Da blir man rørt, sier Eckhoff om sprintgullet for to år siden. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Fordi jeg er så stressa at det alltid skal skje noe mer. At man ikke nyter øyeblikket. Du glemmer litt hvor bra de opplevelsene er.

Men Eckhoff husker likevel hvor deilig det var å innfri favorittstempelet i VM for to år siden. Etter det første gullet på sprinten kom tårene i intervju med NRK.

– Det er mye følelser i skiskyting, og mye press og stress. Og da er det alltid forløsende å komme i mål og gjøre det bra, sier hun om reaksjonen.

– Hvordan var det å se seg selv i ettertid?

– Nå tenker jeg «herre min, jeg trengte kanskje ikke grine». Men det er meg og jeg var lykkelig.