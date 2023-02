Ellevill dramatikk da Norge sikret VM-gull – Thingnes Bø refses etter skyting

En mesterlig opphenting av Norge og Lægreid gjorde at Norge sikret gullet på blandet stafett på mesterskapets første dag.

Men det så lenge bekmørkt ut.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet tre ganger og måtte ut i en strafferunde på sin første etappe. Helt frem til den tredje etappen, lå storfavoritt Norge drøye minuttet bak teten.

– Det er en veldig rar følelse, når man føler at man ikke har levert selv, men likevel står igjen med en gullmedalje. Det er vel definisjonen på verdens beste lagkamerater og at stafett er stafett. Akkurat nå er jeg veldig glad, sier Tandrevold til NRK.

Det skulle snu brått med lynrask skyting og kjøring fra Lægreid, som gjorde at Johannes Thingnes Bø kunne gå ut alene i tet på ankeretappen.

Thingnes Bø satt hjertet i halsen til mange da han måtte bruke tre ekstraskudd på sin første liggende skyting og fikk refs i etterkant.

SLET: Thingnes bø fikk problemer på den liggende skytingen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er rett og slett elendig. Johannes har en bom nesten i hviten. Bom venstre, bom høyre, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– Det var en ræva serie av Johannes, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Men verdenscuplederen hentet seg inn igjen, skøyt godt på stående og gikk ut samtidig som Italia. På sisterunden var nordmannen overlegen og sikret gullet for Norge.

– Vi vinner til slutt da. Det er terningkast seks resultat i seg selv. Men jeg bruker fire ekstraskudd, det er litt for mange. Jeg skyter tre bom på første ligg, og er nære på å ryke ut i strafferunden. Så i dag har jeg nok litt flaks, sa Thingnes Bø til NRK om sin etappe.

Italia tok sølvet, mens Frankrike tok bronsen.

Tung start

Det var flere enn Thingnes Bø som slet på standplass i tyske Oberhof.

Det som innledningsvis så svært lovende ut med fullt hus for Tandrevold, skulle brått ende opp med å bli en tung førsteetappe for Norge. Tre bom på den stående skytingen gjorde at Fossum-jenta til slutt måtte ut i strafferunde.

– Det er ikke slik at Norge er ute av det, men Norge får en vanskelig vei mot et nytt VM-gull i blandet stafett, sa NRKs radiokommentator Andreas Stabrun Smith.

Foto: LISA LEUTNER / Reuters

Norges skiskyttertrener Patrick Oberegger skjønte lite av skytingen til sin elev underveis i løpet.

– Hun startet veldig bra med to treff. Jeg er mest irritert over at hun skyter skudd tre, fire og fem på samme blink. Det har jeg ikke sett fra Ingrid på lenge. At hun ikke flytter seg til blink fire eller fem, det synes jeg er litt rart.

Tandrevold var nesten ett minutt bak ved første veksling med Marte Olsbu Røiseland.

– Det var ikke noe gøy. Det var ikke det utgangspunktet de andre håpet på og definitivt ikke den starten jeg hadde ønsket å ha. Det var kjipt, sa Tandrevold selv til NRK.

Røiseland har vært sykdomsplaget før mesterskapet, men viste seg fra god side på sin etappe. Det ble med to ekstraskudd og veksling 50 sekunder bak Frankrike.

– Det var skikkelig gøy. Et gull er et gull, du vet aldri når du har vunnet ditt siste. Dette må – jeg nyte. Det ble ikke avslutt før på slutten, det var kult, sa hun til NRK etter rennslutt.

Enorm opphenting

Lægreid, skøyt som sine forgjengere, en prikkfri liggendeserie – og det i et høyt tempo.

– En kjempeserie, utbrøt Stabrun Smith.

Luken til Italia, som da var i ledelsen, hadde blitt minsket til 28 sekunder.

SUPERETAPPE: Sturla Holm Lægreid imponerte på den tredje etappen på den blandete stafetten. Foto: Javad Parsa / NTB

Og bra skulle bli til mye bedre for Norge og Lægreid, som gjorde en enorm etappe. På stående skøyt bærumsgutten feilfritt, lynraskt og gikk ut i ledelsen sammen med Italia.

– Var rask i løypa, rask på standplass og skøyt feilfritt. Jeg føler at jeg ikke kunne gjort det så særlig mye bedre, sa Lægreid etter gullet var sikret.

Thingnes Bø gjorde det spennende på den siste etappen med tre bom, men reddet seg inn igjen.