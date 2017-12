Vålerenga forsterker – Herlovsen klar

– Jeg er veldig fornøyd og glad. Jeg kjenner at det kribler litt. Det er godt å være tilbake i Norge, sier Isabell Herlovsen til NRK.

– Hvorfor valgte du Vålerenga?

– Det var de som kom med de beste betingelsene. Jeg gleder meg til å starte opp med Vålerenga. Klubben har veldig mye spennende på gang, legger stjernespissen til.

Den tidligere Kina-proffen setter penn på papir og binder seg til Oslo-klubben fra 2018-sesongen.

– Vi er kjempefornøyde med å få inn en kapasitet som dette, utbryter Vålerengas sportssjef, Eli Landsem.

Den tidligere landslagstreneren har hovedansvaret for å bygge opp Oslo-laget, og er allerede godt i gang.

Det var Eurosport som første meldte om overgangen.

Bygger opp et slagkraftig lag

Overgangen føyer seg i rekken av flere profiler som har valgt å spille for de kongeblå fra og med neste sesong.

Tidligere denne uken kom Marte Berget, Marie Dølvik Markussen og Guro Pettersen inn portene på Valle. Det står i stor kontrast til hvordan det så ut rett før sesongstart i år. Da hadde Oslo-klubben fem stykker på trening.

– I Herlovsen får vi en rutinert spiller som alltid leverer. Hun er en av de mest målfarlige spissene vi har hatt i Norge. Samtidig er hun en vinnerskalle, som går i front. Det trenger vi, legger Landsem til.

MÅLFARLIG: Isabell Herlovsen har banket inn haugevis med mål i Toppserien. Den målfarlige spissen har også vært en målgarantist på landslaget. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Knudsen overbeviste den målfarlige spissen

Det har vært mye frem og tilbake, forklarer Vålerengas førstedame om overgangen fra kinesisk fotball. Men det hjalp å ha Monica Knudsen ved forhandlingsbordet. Herlovsen har nemlig herjet i mange år i norsk toppfotball med Knudsen som sjef.

– Ambisjonen vår er å bygge opp en stødig grunnmur på sportssiden, og vi er fullstendig klar over at det ikke skjer over natta. For å klare det må vi ha med noen spillere som vet hvor lista ligger, sier Landsem.

– Med flere signeringer inn den siste tiden. Er du redd Vålerenga er i ferd med å bli et kjøpelag?

SJEF: Sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, er svært fornøyd med å ha sikret seg Isabell Herlovsen. Foto: Grøtt, Vegard / Scanpix

– Vålerenga har vært et kjøpelag i mange år, har vi ikke det, ler sportssjefen, før hun alvorlig legger til:

– Vi har lagt om vår lønnspolitikk og sagt at vi har plass til to stjerner på laget. De tjener naturligvis mer enn resten, men ikke veldig mye mer. Vi har en plan om å signere spillere på lengre kontrakter og ha en mer norsk profil, sier sportssjefen med henvisning til semifinalen i NM hvor 14 av 22 spillere var fra utlandet.