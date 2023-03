Åsane

1. Rosenborg, 2. Vålerenga, 3. Brann

9. Røa, 10. Avaldsnes

Nyopprykkede Åsane er et nytt bekjentskap på øverste nivå og er i Toppserien for første gang, og det er kun Røa som spår Åsane direkte ned - uten at det bekymrer Åsane-trener Eirik Fjellstad.

– Vi er fast bestemt på at vi ikke skal være i nedrykksstriden, men samtidig skal vi være ydmyke og være klar over at det blir en vanskelig førstesesong med mange nye lag, sier Fjellstad.