Herlovsen solgt til kinesisk fotball - tar pause fra landslaget

– Det føles bra å være klar for en ny klubb. Det var noe jeg ønsket sterkt, sier Isabell Herlovsen til NRK.

Torsdag var det slutt på alle spekulasjoner rundt Herlovsen: Både klubben og spilleren selv bekrefter at hun har signert for kinesiske Jiangsu - en kontrakt som strekker seg ut desember.

– Jeg følte at tiden var inne for noe nytt. Jeg blir ikke yngre med dagene, så når jeg fikk denne muligheten kunne jeg rett og slett ikke si nei, sier 28-åringen.

Det var Romerikes blad som først omtalte saken.

GIR SEG: Isabell Herlovsen har bestemt seg for å ta en pause fra landslagsfotballen. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Får privatsjafør

Herlovsen signerte en ny kontrakt med LSK i høst, som strakk seg to år frem i tid. Dermed blir overgangssummen rekordhøy for en norsk kvinnelig fotballspiller, ifølge Romerikes blad.

I Kina får Herlovsen sin egen privatsjafør.

– Det er vel kanskje greit at jeg får. Jeg tror ikke jeg hadde turt å kjøre bil der nede, ler Herlovsen.

Hun forteller at overgangen kom på plass ut av det blå, og at hun derfor drar til Kina alene.

REKORDHØY SUM: Ifølge Romerikes Blad blir Herlovsen den dyreste norske kvinnelige fotballspilleren i historien. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg reiser dit alene. Alt kom veldig kjapt og brått på, så min samboer må fortsette i jobben sin. Pappa kommer ned ganske kjapt, og det er jo betryggende at de har lyst til å komme og besøke meg.

Tar pause fra landslaget

Det kan bli vanskelig å kombinere landslagsspill med ligaspill i Kina. Derfor har Herlovsen bestemt seg for å sette en stopp for landslagsfotballen for denne gang.

– Jeg kommer til å ta en pause fra landslaget. Så er det selvfølgelig opp til landslagsledelsen om de ønsker å ha med meg videre når jeg kommer hjem igjen. Jeg ønsker å fokusere 100 prosent på klubbfotball når jeg først drar dit.

Herlovsen sier at landslagsledelsen er informert om avgjørelsen.

– Jeg har pratet med landslaget om det, og det var ikke noe problem.