NFF-rapport foreslår drastiske endringer i kvinnefotballen – vil kutte antall lag

NRK har fått tilgang til rapporten som kommer ut senere i dag. Der slår utvalget, ledet av Karen Espelund, alarm om tilstanden i norsk kvinnefotball.

«Mye er bra i norsk kvinnefotball. La det aldri være tvil om det. Det betyr ikke at utvalget lukker øynene for at trenden er negativ og at Norge, både med landslag og klubber, har mistet posisjon på den internasjonale fotballarenaen», skriver Espelund-utvalget.

SJEF: Karen Espelund ledet utvalget. Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Espelund var tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund. I en rekke punkter i rapporten oppsummerer utvalget hvordan de mener den norske kvinnefotballen har falt.

– Norge taper posisjon som et av verdens beste fotballandslag, Norge faller på FIFAs ranking, de norske toppklubbene hevder seg ikke i Champions League, skriver de blant annet, og viser også til at interessen for toppserien er svakere enn for sammenlignbare ligaer i andre land.

Foreslår kun åtte lag

Utvalget ble i sin tid satt ned for å se på hvordan kan vi strukturere om norsk kvinnefotball for å gjøre det bedre. Nå har de falt ned på et forslag om to alternativer. som begge innebærer drastiske endringer.

Alternativ 1: Toppserien etableres i en avdeling med åtte lag. Der vil de fire beste lagene gå videre til et sluttspill om seriemesterskapet. De fire nederste lagene spiller sluttspill om å unngå nedrykk. Kun ett lag rykker direkte ned.

Alternativ 2: Toppserien etableres i en avdeling med ti lag. Sluttspillene om opprykk og nedrykk foregår på samme måte som ovenfor. Her foreslås det at to lag rykker direkte ned.

I rapporten står det også at hele utvalget en enstemmige om alle foreslåtte grep. Det er kun en ting de ikke har bestemt seg for, om toppserien bør kuttes til ti eller åtte lag.

– Det er et spennende forslag, og det er jeg sikker på at mange i Fotball-Norge kommer til å synes. Men så er det mange andre som kommer til å synes at det er feil å gjøre, for det kommer til å sette begrensninger for hvor mange unge norske spiller som får erfaring i toppserien, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilssen, som tror forslaget kommer til å skape debatt.

Ble vraket i eliteserien

En lignende modell ble i 2014 foreslått for herrenes eliteserie. Da valgte fotballstyret i NFF å vrake forslaget etter manglende støtte.

Nå ønsker Espelund-utvalget en lignende endring i norsk kvinnefotball.

KAN SKAPE SPENNING: Det mener Christian Nilssen Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

«Utvalget finner det blant annet nødvendig å redusere antall lag på de to øverste nivåene, samtidig som det også foreslås en seriemodell med sluttspill. Flere interessante og jevne kamper, høyere sportslig nivå og økt oppmerksomhet er utvalgets forventninger», skriver utvalget i rapporten.

Det får støtte av Nilssen.

– Man får flere kamper som betyr noe utover høsten, og færre lag som er midt på tabellen, som møter hverandre uten at det står noe på spill. Man kan jo godt se at det bør ha en positiv effekt for produktet, og at det blir en sterkere sportslig konkurranse, sier kommentatoren.

Utvalget foreslår endringene i et ledd for å «snu norsk kvinnefotballs negative utvikling i et internasjonalt perspektiv.»

«Utvalget ønsker seg i utgangspunktet en Toppserie med «flest mulig» lag. Usikkerheten i utvalget begrunnes i dag med hvor langt det er nødvendig å gå for på kort sikt å snu den sportslige utviklingen, heve kvaliteten og øke den kommersielle interessen. På lengre sikt, når virkemidlene foreslått i denne rapporten har effekt, bør antall lag i Toppserien økes igjen.»