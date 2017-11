Utlendings-boom i cupfinalen – over halvparten av spillerne er fra utlandet

I semifinalen mot Arna-Bjørnar startet Avaldsnes med syv utlendinger.

– Det er færre enn normalt for oss. Men det sier litt om norsk fotball for kvinner. Man er fortsatt avhengige av utlendinger om en skal holde seg i toppen, sier sportslig leder i Avaldsnes Ove Arnesen.

Også Vålerenga startet sin semifinale med syv utlendinger. Hvis lagene starter med samme ellever i lørdagens cupfinale vil 14 av 22 spillere være utlendinger.

– Det er for mange, svarer trener Kjell Edvin Gustad kontant.

Til sammenligning var det to utlendinger på banen fra start i fjorårets finale mellom LSK Kvinner og Røa.

VIF-TRENER: Kjell Edvin Gustad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Kom fra alle kanter av verden

Gustad påpeker at det har vært et spesielt år for VIF-damene. I vår hadde de nesten ikke spillere, og løsningen ble å hente forsterkninger fra utlandet. Da Vålerenga dro på treningsleir til Mallorca i mars hadde han med seg ti ferske utlendinger på tur i en tropp på 22 spillere.

– De kom fra alle kanter av verden, sier Gulstad.

– Vi hadde ikke noe valg. Men vi ønsker å fornorske laget, og har gjort det i løpet av sesongen. Våre norske spillere har blitt bedre, og vi har bygget opp en talentsatsing på jentesiden.

Samme forhold til cupfinalen?

Frida Lyshoel er en av de norske spillerne i Vålerenga. Med mange utlendinger inn er Lyshoel henvist til benken. Gjennom sesongen har spillerne pratet mye om cupfinalen, og Vålerengas norske spillere har forsøkt å forberede de andre på hva som møter dem.

– Jeg tror de er ganske klar over det; vi har pratet mye om det i år. Men de har nok ikke helt samme følelse som oss, sier Lyshoel til NRK.

– I utgangspunktet har de ikke de samme holdningene, men de forstår at cupfinalen henger høyt, sier Arnesen i Avaldsnes.

Avaldsnes-lederen har allerede forlenget kontrakten til noen av utlendingene, men på sikt er håpet er å få flere norske spillere.

– Vi håper at tallet utlendinger blir mindre for hvert år. Det er vår målsetting, sier han.