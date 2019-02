Utøvernes nådeløse dom etter dopingrazziaen: – For en drittgjeng

– Jeg så bare overskriftene før jeg skulle varme opp, så jeg har ikke fått med meg så mye. Hvis det er noen idioter som har dopet seg, er det fortjent at de blir tatt. For en drittgjeng, sier den britiske langrennsløperen. Vi jobber livet av oss og gjør alt vi kan for å holde det rent, og så skal idiotene der jukse seg til gode resultater, sier britiske Andrew Musgrave.

Onsdag formiddag kom altså sjokkmeldingen fra Seefeld: Fem utøvere er arrestert, mistenkt for doping. I tillegg er flere andre arrestert, både i Seefeld og i Tyskland. Det hele skjedde kun timer før startskuddet gikk på 15 kilometer klassisk.

– Vi har ikke bruk for sånne folk

Etter sitt gull-løp, fortalte Martin Johnsrud Sundby at han ikke hadde fått beskjed om doping-aksjonen før etter at han var i mål. Da han snakket med NRK en drøy halvtime etter målgang, sa han følgende:

– Jeg fikk høre det for halvannet minutt siden. Jeg var ikke klar over det før løpet i dag. Jeg syns det er vanskelig å kommentere på stående fot.

Emil Iversen har litt mer å si:

– Fem tatt, en mens han tok doping, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er veldig bra at de er på hugget antidoping, de som jobber med det. Det er imponerende. Men det er kjedelig å se, det var vel en kanon som ikke var på start i dag. Det er klart det blir spesielt, men det er i alle fall betryggende å se at det jobbes med det. Hvis det er noen som jukser, så er det veldig bra at de blir tatt før de kommer seg på start. Det er veldig bra og betryggende, sier Emil Iversen.

Didrik Tønseth er glad for at doperne blir tatt. Han mener man ikke må lukke øynene og være naive. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det samme mener Didrik Tønseth:

– Vi kan ikke lukke øynene og tro at det er en ren sport, selv om det ikke har vært mange positive tester, for du ser folk jukser. Det er bare trist, men det er topp at det blir tatt og at man får ryddet opp. Sånne folk har vi ikke bruk for uansett, sier Tønseth til NRK.

– Det er skremmende

Sjur Røthe forteller at han fikk vite om dopingrazziaen like før det norske laget kjørte til stadion i dag.

– Jeg bestemte meg selv for å legge det helt vekk, og ikke ha noe fokus på det.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag bekreftet politiet at en av utøverne hadde blitt tatt med en nål i armen.

Når Røthe blir fortalt at en ble tatt med en nål i armen, svarer han følgende:

– Hvis det stemmer, er det helt fryktelig. Det er jo helt utrolig at sånt skal skje i toppidrett generelt. Det er skremmende, sier Røthe.

– Vond smak i munnen

Politiet bekreftet på pressekonferansen at de har overvåket det de beskriver som en gruppe som har drevet organisert kriminalitet. Dopingnettverket har holdt på i årevis. Politiet har funnet illegale dopingmidler og tatt en utøver på fersken i å få blodoverføring, ifølge østerriksk politi.

Østerriksk politi holdt pressekonferanse klokken 15.00 onsdag. Der fortalte de om fem utøvere som var pågrepet for doping. Foto: Johann Groder / AFP

I tillegg til de fem idrettsutøverne, er også en sportslege (40), arrestert. Utøverne er i varetekt og blir avhørt. Dopingnettverket involverer også andre idrettsgrener. Politiet kan ikke si mer i øyeblikket.

– Jeg må si at jeg blir overrasket, jeg trodde virkelig vi hadde kommet litt lengre i 2019. Det er bare trist og leit. Jeg får en veldig vond følelse inni meg på vegne av vi som er her og ikke jukser. Jeg trodde vi hadde kommet lenger og var over det stadiet der, sier landslagssjef Vidar Løfshus.