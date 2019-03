Østerrikske skiløpere snakker ut om dopingskandalen for første gang

– Vi førte et dobbeltliv, sier Max Hauke og Domink Baldauf.

I et intervju med den østerrikske avisen Kronen Zeitung snakker de to dopingtatte langrennsløperne for første gang ut om dopingskandalen.

TATT PÅ FERSKEN: Slik så det ut da Hauke ble tatt på fersken under VM i Seefeld.

Intervjuet står på trykk i onsdagens papirutgave av avisen, men små drypp er publisert på nett.

– Det begynte for to år siden. I 2017 startet vi med bloddoping, sier Baldauf i intervjuet.

– Vi må begynne helt på nytt, sier de to dopingtatte løperne til avisen.

Peker på Dürr

Senest tirsdag økte den mye omtalte dopingskandalen i omfang. Da ble en annen østerriksk langrennsløper, Johannes Dürr, pågrepet i Østerrike, ifølge den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt og Kronen Zeitung.

UTPEKES: Johannes Dürr. Foto: ARD

Dürr ble dømt til to års utestengelse etter at han ble tatt i doping før OL i Sotsji i 2014, og stod nylig frem i ARD-dokumentaren «Doping Top Secret: Confession. Inside the mind of a doper» og fortalte om hvordan han systematisk dopet seg.

Dokumentaren kan du se i NRK TV.

Kronen Zeitung skriver at Hauke og Baldauf hevder at Dürr var en viktig årsak til at de valgte å dope seg.

Ifølge avisen sier de to at det var Dürr som overbeviste dem om at den eneste måten de kunne vinne på, var ved hjelp av bloddoping, og at det var han som satte dem i kontakt med Mark Schmidt.

Dette tilbakeviser imidlertid Dürr via sin advokat. I en melding til ORF hevder han at han ikke på noe vis har satt de to i kontakt med legen.