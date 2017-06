Tidligere denne uka gikk Alexander Kristoff hardt ut mot ledelsen i Katusja-Alpecin fordi de vraket hjelperytter, Michael Mørkøv, til Tour de France. Laget svarte at Kristoff «ikke er sjefen».

Det er med på å gjøre fremtiden hans i profflaget mer usikker enn noen gang.

– Det har vært kontraktsforhandlinger denne uka, ja, men det står litt i stå. Det kan fortsatt bli Katusja, men det kan også bli et annet lag, sier Kristoff før landeveisrittet i NM.

Bekrefter samtaler med Quick-Step

NM-KLAR: Alexander Kristoff. Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

Kontrakten til Kristoff går ut etter sesongen. Astana er nevnt blant interessentene i å hente spurtspesialisten.

Etter det NRK erfarer, er belgiske Quick-Step blant lagene som snuser på 29-åringen. Ryktene har lenge gått om at Marcel Kittel kan komme til å gå motsatt vei.

– Det kunne jo vært en mulighet, men nå vet jeg jo ikke hvor han skal heller da, sier Kristoff og trekker kraftig på smilebåndet.

Han bekrefter så at han har snakket med Quick-Step – et lag som er kjent for å være råsterke i klassikerrittene, som også er veldig viktige for Kristoff.

– Jeg har snakket med dem, men med andre også. Dette er ting som endrer seg fort. Det er positivt å bli satt i søkelys med et slikt lag. Det er jo et av klassikerlagene, så sånn sett det beste laget. Men det er ikke som om de trenger en erstatter om Kittel forsvinner, for de har mange, sier Kristoff.

– Foreløpig har jeg ikke noe konkret tilbud fra noen, men Astana er interessert. Det kan jeg bekrefte. Det er fem, seks, syv lag som er interessert, men noen er mer interessert enn andre, legger han til.

Villig til å gå ned i lønn

I Katusja-Alpecin har Kristoff en årslønn på rundt 17 millioner kroner. Et eventuelt lagbytte kan endre det.

– Jeg har en veldig god lønn nå, så jeg regner egentlig med at jeg må litt ned i lønn, innrømmer Kristoff.

– Hvor sannsynlig er det at du fortsetter i Katusja-Alpecin?

– Det er vanskelig for meg å si. Det kommer an på om det kommer et nytt tilbud, og om jeg får litt mer å si om tingene rundt meg, da er det mulig, men slik det står nå, ser det ikke slik ut, svarer han ærlig.

– Jeg føler min rolle er mindre dette året her, så per dags dato er jeg ikke helt fornøyd med hvordan jeg står i laget. Men resultater teller jo også, så hadde jeg vunnet en av de store klassikerne så hadde det kanskje vært annerledes, utdyper Kristoff.

– Jeg følger med Alexander uansett hvor han går, sier trener Stein Ørn.

NRK har vært i kontakt med pressesjef i Quick-Step, Allesandro Tegner. Han sier han ikke vet om ledelsen i laget har hatt samtaler med Kristoff.