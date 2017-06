– Hvis vi ikke hadde hatt tro på Alexander Kristoff, hadde vi ikke tatt ham ut, sier pressesjef, Philippe Maertens, i Kristoffs lag til NRK.

Men Kristoff føler Katusha-Alpecin-laget har gått bak ryggen hans ved å vrake hans viktigste spurtopptrekker, Michael Mørkøv til årets Tour de France. Noe som ble klart da ble offentliggjort mandag.

– Hva er din kommentar til at Kristoff føler seg forbigått?

– Uff, jeg vet ærlig talt ikke. Det er et spørsmål for sportsdirektørene, men jeg er hundre prosent sikker på at de har snakket med Kristoff. Ledelsen vet at han vil ha med Mørkøv, men man trenger ikke alltid være enig. Men jeg er sikker på at det må ha vært et vanskelig valg, sier Maertens.

MISFORNØYD: Alexander Kristoff. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sammenligner med fotball

Pressesjefen mener uttaket faktisk er gjort for å hjelpe Kristoff.

– Alexander Kristoff er lagkaptein, det er det ingen tvil om, og lagledelsen mener de gjør rett i å ta ut de rytterne de nå har tatt ut. Vi kan ikke bare ta ut bare spurtopptrekkere, vi må også ha med dem som kan jobbe hele dagen.

– Hvis Kristoff er kaptein, er det ikke da naturlig å ta med Mørkøv når Kristoff vil ha han med?

– Kristoff er lagkaptein, men han er ikke sjefen for laget. Det er som i fotball; du kan bare ha elleve spillere på banen. Hvis en på fotballaget vil ha med en spesiell spiller, er det ikke slik at treneren bare sier «ok, jeg er enig». Kanskje treneren har en annen idé, og det er akkurat det samme her, sier Maertens.

VRAKET: Danske Michael Mørkøv. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Satser alt på Kristoff

Den direkte konsekvensen av vrakingen av danske Mørkæv er at Kristoff kun får to spurtopptrekkere, i stedet for tre.

– VI burde sikkert hatt flere enn de to, men det er to mann jeg har hatt de andre årene også, så da får vi gjøre det beste ut av det, sier Kristoff til NRK og legger til:

– Vi kan også gjøre som Cavendish har gjort og som Sagan er ekspert til, å finne hjul i midten bak opptrekksholderne. Vi må jobbe på den måten, så det er langt ifra krise, men det kunne vært lettere for meg hvis jeg hadde hatt Michael med i tillegg.

Ifølge Philippe Maertens er Kristoff og Tony Martin Katusha-Alpecin-lagets håp med tanke på etappeseier. Men Martin har trolig kun sjanse på tempoetappene, derfor mener Maertens at Kristoff fortsatt er lagets viktigste.

– Det er ingen tvil om det. Vi har ingen ryttere som kan kjempe om pallen sammenlagt derfor satser vi virkelig alt på Alexander Kristoff, sier pressesjefen.