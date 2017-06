Opprørt Kristoff: – Føler de har gått bak ryggen på oss

Mandag kom bekreftelsen på laget Team Katusha-Alpecin stiller med i touren. Kristoff er fortsatt mannen det skal sykles for på spurtetappene, men han må klare seg uten sin viktigste opptrekker, Michael Mørkøv.

Akkurat nå er dansken på besøk hos Kristoff i Stavanger, der de sammen forberedte seg til Tour de France.

– Vi er opprørt begge to over det som har skjedd. Vi føler de har gått bak ryggen på oss. Det er ikke noe vi får gjort noe med, det er ikke jeg som tar ut laget, og jeg har ikke blitt spurt om hvem jeg vil ha med heller, sier Kristoff til NRK.

– Har du fått noen forklaring?

– Ja, jeg har fått en forklaring. De vil satse på flere fronter og ha en i sammendraget og folk i fjellene.

– Kan hende de har mistet troen

Dette er noe annet enn Kristoff hadde fått inntrykk av. Den norske spurtkanonen trodde han skulle få mer spurthjelp denne gangen.

– At ikke laget følger dine ønsker, ligger det en liten mistillitserklæring i det?

– Jeg føler det. Og i de to siste løpene, i California og Dauphiné, er det jo jeg som ikke har prestert. Opptrekket har for så vidt vært bra. Så det kan hende de har mistet litt troen på meg, sier Kristoff.

Han mener imidlertid de manglende resultatene kan forklares.

– I Dauphiné var jeg syk og i California hadde vi to dager på å omstille oss til ni timers tidsforskjell, så jeg føler det er gode grunner til hvorfor det ikke gikk så veldig bra, sier han.

SLÅTT: Peter Sagan var ustoppelig og holdt Alexander Kristoff unna etappeseirer i fjorårets Tour de France. Foto: Christophe Ena / Ap

Øker sjansen for lagbytte

Kristoffs kontrakt med Katusha-Alpecin går ut etter sesongen, og det har vært spekulert i et lagbytte for lagets norske stjerne. Komponeringen av Tour de France-laget har ikke gjort det mindre aktuelt.

– Alt påvirker. Det er en ting jeg tar til etterretning at mitt ønske ikke blir fulgt.

– Tar du det som et tegn på at Katusha-Alpecin ikke er så ivrige på å beholde deg?

– Jeg føler det som et lite tegn på det. Men vi er i samtaler fortsatt, og jeg synes laget har vært et bra lag for meg, så det er fortsatt mulig at jeg blir. Men jeg må jo ta en helhetsavgjørelse, og dette er en ting som kommer inn nå som ikke er positivt for forlengelse, bekrefter Kristoff.

Tirsdag sa lagets pressetalsmann Phillippe Maertens til NRK at Kristoffs seiersmuligheter fortsatt har førsteprioritet i Tour de France.

– Absolutt! Vårt mål er å få Tony Martin i gul trøye på prologen og deretter jobbe for etappeseiere til Alex, sa Maertens.