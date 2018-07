Tror Sverige slår England: – De har alltid vært stormannsgale

– De (England, red.anm.) har alltid vært stormannsgale – de tror de er mye bedre enn de er. Sverige har en bra statistikk mot England, sa Mild, som jobber som SVT-ekspert, før kampen mellom England og Colombia tirsdag.

Etter at tirsdagens åttedelsfinaler endte med seier til Sverige og England, blir det altså kvartfinale mellom de to lagene førstkommende lørdag.

Håkan Mild var en av spillerne på svenskenes bronselag fra 1994, og han mener den nye gruppen svenske spillere har en reell mulighet til å ta seg enda lengre enn en kvartfinale i årets VM-sluttspill.

– Tyskerne manglet harmoni før VM og Spania sparket treneren sin rett før. Det betyr mye å ha det mentale på plass, ellers spiller det ingen rolle om du har mange verdensstjerner, sier han.

Også tidligere England-sjef Sven-Göran Eriksson tror Sverige går seirende ut av lørdagens kvartfinale mot England.

– England kommer til å slite med å score mål mot Sverige. Jeg tror det blir svensk seier, sier han til Expressen.

– Har undervurdert dem

England-sjef Gareth Southgate understreker at han ikke tar lett på det å møte Sverige i en kvartfinale.

– Sverige er et lag vi har dårlig statistikk mot. Vi har undervurdert dem i mange år, sier Southgate til BBC.

Emil Forsberg sendte hele Fotball-Sverige inn i eufori da han satte den avgjørende scoringen mot Sveits tirsdag. Han føler det nå er på tide at folk slutter å bli overrasket av det svenske landslaget.

Sverige slo blant annet ut Nederland i gruppespillet og Italia i playoff.

– Vi har prestert bra over tid. Vi har vist at vi kan slå alle, og da tror man på det man gjør, sier Forsberg til NRK.

Ser flere likhetstrekk med bronselaget

Det svenske landslaget er i en VM-kvartfinale for første gang siden de tok bronse i 1994. Etter seieren mot Sveits er «söta bror» bare en kamp unna en ny VM-semifinale.

– Prinsippene bygger på mye av det samme som den gang. At man jobber for hverandre, at spillerne aksepterer sin rolle og alle hengir seg til systemet, sier Mild.

Troppen som dro til USA i 1994 ble legender, men flere av spillerne var stjerner også før mesterskapet. Før Russland-VM ble denne generasjonen beskrevet som både kjedelige og defensive, men Mild mener lagmoralen har vært avgjørende.

– Det fins en vilje til å jobbe hardt for hverandre, en vilje til å vinne fotballkamper. Samtidig forstår spillerne egne begrensninger. Sånn er det ikke alltid i moderne fotball, mener han.

Den gamle midtbanespilleren mener også det var avgjørende for Sverige å vinne gruppen i årets mesterskap.

– Man må ha litt flaks også. Sverige vant gruppen og møtte Sveits, hadde de blitt nummer to ville de møtt Brasil – det er to helt forskjellige ting, forteller Håkan Mild.