Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette er virkelig magisk. Samtidig er det fullt fortjent, Sverige skaper mest og har full kontroll på Sveits, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Åttedelsfinalen så lenge ut til å bli en slitekamp for Sverige, som bommet på flere store sjanser.

Men 67 minutter ut i kampen i St. Petersburg viste Emil Forsberg seg endelig fram i VM. Leipzig-spillerens skudd touchet Sveits-forsvarer Manuel Akanjis fot, og keeper Yann Sommer var fullstendig utspilt.

Det sendte cirka 16.000 svensker, som for anledningen var samlet på Ullevi i Göteborg, til himmels.

Svenskene feirer scoring på Ullevi Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er så misunnelig på den følelsen svenskene har nå, sier Carl-Erik Torp.

– Mektig imponert

Emil Forsberg er Sveriges største stjerne, men har ikke fått mye til å stemme så langt i VM. I kveld er han derimot igjen landets store helt.

– Sverige trengte meg i dag, og jeg var der. Det kjennes bra, sier Forsberg etter kampen.

Han mener ingenting overgår dette.

– Det er det største øyeblikket i livet mitt. Det er dette vi drømmer om.

Landslagssjef Janne Andersson hyller eget lag etter prestasjonen.

– Vi kan gjøre mange ting bedre i dag, men vi kjemper hardt. Jeg er så imponert over disse guttene. Jeg kan knapt prate nå, sier Andersson like etter kampslutt.

Kjempebom fra Ekdal

Sverige burde strengt tatt vært i ledelsen allerede før pause, etter flere store sjanser. Der Sveits hadde mye av ballen, brukte Sverige den desto bedre da de først fikk låne den. Sveriges største målsjanse ble servert midtbanespiller Albin Ekdal etter 40 minutter, men Ekdal blåste ballen over fra kort hold.

– Sverige har levert en veldig sterk omgang, sa NRKs fotballekspert Lise Klaveness i pausen.

– Kanskje Sveriges beste omgang så langt i VM, fulgte NRKs ekspertkommentator Egil Olsen opp med.

FORTVILET: Albin Ekdal etter å ha bommet på en gigantsjanse etter 40 minutter. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Andre omgang startet der den første sluttet, men til slutt ble det altså nettsus for Sverige. De siste 20 minuttene handlet alt om å holde nullen for Sverige. Til tross for sveitsisk press, inkludert en stor sjanse for Haris Seferovic på overtid, holdt svenskene unna.

På overtid av overtiden var det duket for VAR-dramatikk, da Martin Olsson plutselig fosset igjennom alene mot Sveits-keeper Yann Sommer. Olsson ble felt av Michael Lang, dommer pekte på straffemerket og dro opp det røde kortet. Etter å ha studert videobildene var det derimot ingen tvil om at Olsson ble felt utenfor 16-meteren. Dermed fikk ikke Sverige muligheten fra straffemerket, men frisparket ble kampens siste spark på ballen, og Sverige er uansett klar for kvartfinale i VM.

Der møter de enten England eller Colombia, men kampen spilles uten høyreback Michael Lustig. Den tidligere Rosenborg-forsvareren pådro seg sitt andre gule kort under mesterskapet, og må sone når Colombia eller England skal møte Sverige til kamp om semifinaleplassen.

Se høydepunktene fra kampen her: